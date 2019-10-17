Потеря управления: отчего падают президенты

Президент Филиппин упал с мотоцикла – 74-летний Родриго Дутерте потерял равновесие, когда ехал по территории дворца Малаканьянг, своей официальной резиденции в Маниле. Как сообщает РИА «Новости», глава государства получил незначительные травмы. «Президент упал с мотоцикла, когда потянулся за ботинком, в результате чего получил незначительное ранение, в частности, небольшой синяк и царапины на локте и колене», — цитирует агентство заявление официального представителя президента Сальвадора Панело. Серьезная помощь президенту Филиппин не понадобилась – после падения он отправился отдыхать.

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Инциденты, связанные с двухколесным транспортом, из-за которого травмы получают известные политики по всему мира, повторяются раз в несколько лет – впрочем, обычно государственные деятели не удерживают равновесие, передвигаясь на велосипеде.

Так, например, в 2016 году жертвой происшествия стал мэр Киева Виталий Кличко – тогда в Twitter-аккаунте издания «112» сообщалось, что он «все-таки не осилил киевские дороги и упал с велосипеда».

Ситуация, в которую попал тогда Кличко, знакома каждому, кто передвигается на велосипеде по городским улицам – киевский мэр не смог запрыгнуть на бордюр. Он попытался это сделать, однако бордюр оказался слишком высоким – в результате политик перелетел через руль.

Как сообщало РИА «Новости», координатор велошколы Ассоциации велосипедистов Киева Дмитрий Макогон обратил тогда внимание на то, что мэр Киева нарушил правила дорожного движения. «Скажем, поворачивать налево, как это сделал мэр, запрещено. Точно так же, как и ездить по тротуару и переходам, — он должен был слезть с велосипеда и перейти «зебру» пешком. Но нарушают все, поскольку у нас почти нет велосипедной инфраструктуры, дороги не приспособлены», — сказал Макогон.

Стоит отметить, что для передвижения по городу Кличко пользовался электровелосипедом стоимостью около 5 тыс. евро.

В 2015 году госсекретарь США Джон Керри сломал во время велопрогулки правое бедро. Это случилось вблизи французского города Сьонзье – Керри доставили в госпиталь в Женеве, где ему поставили диагноз, но лечиться он отправился уже в США. «Состояние госсекретаря стабильное, он ни разу не терял сознания. Полученная травма не угрожает его жизни. Врачи ожидают, что он восстановится полностью», – успокаивал тогда журналистов пресс-секретарь госдепартамента США Джон Кирби.

В 2014 году серьезно пострадал при инциденте с велосипедом генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен – во время велопрогулки по лесу недалеко от Брюсселя он упал так, что сломал руку в трех местах. Из-за этого генсеку НАТО пришлось отменить тогда поездку в Прибалтику.

В том же 2014 году травму при падении с велосипеда получил министр обороны Швейцарии Ули Маурер – сейчас он занимает пост президента этой страны. Подвела его, как и Расмуссена, лесная дорога. О падении Маурера с велосипеда стало известно лишь потому, что на следующее утро после неприятного происшествия он явился на заседание Национального совета со ссадинами на лице. «На вид травма выглядит серьезнее, чем она есть на самом деле», — сказал тогда обеспокоенным журналистам советник министра. Однако все могло бы быть гораздо хуже, если бы Ули Маурер не надел шлем.

Больше всего не везло с велосипедным транспортом бывшему президенту США Джорджу Бушу-младшему: за 2004 год он дважды пострадал по время велопрогулки.

В первый раз это произошло в мае: из-за падения Буш получил ряд не очень опасных увечий — получил ссадины подбородка, верхней губы, носа, правой руки, а также ободрал колени. Через месяц, в июле 2004-го, катаясь на своем ранчо в Техасе, он снова не справился с управлением. Как сообщало издание Associated Press, Буш-младший, спускаясь с горки, слишком сильно нажал на тормоз, и велосипед перевернулся через переднее колесо. Впрочем, отделался президент лишь легким испугом, испачканной одеждой и ссадиной на колене. «Моему правому колену досталось. Теперь бег будет для меня болезненным занятием», — пошутил он после инцидента с журналистами.