Скромно и уютно: как Дарья Жукова снова вышла замуж

Бывшая жена Романа Абрамовича Даша Жукова вышла замуж. Ее избранником стал греческий миллиардер Ставрос Ниархос. О том, что пара наконец узаконила свои отношения, сообщает Us Weekly.

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Согласно информации инсайдеров, церемония бракосочетания Даши и Ставроса состоялась в минувшие выходные в Париже. Анонимные источники рассказали изданию, что свадьба была «скромной и уютной»: на мероприятие были приглашены только самые близкие. Отмечается, что на торжестве присутствовали друзья пары Майя Хоук, Дерек Бласберг, Дженнифер Майер и другие.

На прошлой неделе папарацци стали свидетелями мальчишника Ставроса Ниархоса, который прошел в Мадриде.

На вечеринку, устроенную в испанской столице, бизнесмен пригласил только своего брата Тео и нескольких самых близких друзей — Вито Шнабеля, князя Монако Пьера Казираги, а также своего бизнес-партнера Альфонсо де Борбона. Компания целых три дня штурмовала ночные клубы и бары Мадрида.

36-летняя Даша Жукова и 33-летний Ставрос Ниархос познакомились еще будучи в предыдущих отношениях: Даша Жукова была женой Романа Абрамовича, а Ниархос встречался с моделью Джессикой Харт, на которой он всерьез собирался жениться. Впервые в качестве пары Даша и Ставрос появились на прошлогоднем Балу Института костюма. Сложно было не заметить, как они непрерывно обнималась, много улыбались и выглядели очень счастливыми, поэтому сомнений в том, что их связывают романтические отношения, ни у кого не осталось.

При этом подробности своей личной жизни Жукова и Ниархос тщательно скрывали. Об их помолвке также стало известно из анонимных источников в конце июля. Они сообщали, что о своем намерении пожениться пара объявила на праздновании дня рождения Даши, на который также пригласили лишь нескольких друзей.

Даша Жукова стала свободной женщиной чуть больше двух лет назад: 7 августа 2017 года они с предпринимателем Романом Абрамовичем выпустили официальное заявление, в котором подтвердили слухи о расторжении брака.

«После 10 лет совместной жизни мы приняли нелегкое решение расстаться, но остаемся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе, — объявили бывшие супруги. — Мы намерены совместно воспитывать наших детей и продолжать работу в качестве сооснователей Музея современного искусства «Гараж» в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге. Мы просим всех проявить уважение к нашей частной жизни в этот непростой период».

С тех пор родители двоих детей, Аарона и Леи, подтвердили, что сказанное в заявлении было не пустыми словами — они вместе позировали фотографам на мероприятиях в музее «Гараж», открытого ими в 2015 году, — и это доказывало, что они не прекращают совместно заниматься проектом.

Так, в сентябре 2017-го Жукова и Абрамович появились вместе в «Гараже» на открытии выставки японского художника Такаси Мураками, а в июне 2018-го пришли на день рождения музея, где отметили его вместе с другими гостями — Ингеборгой Дапкунайте, Сергеем и Софией Капковыми, Ксенией Чилингаровой и Аленой Долецкой.

Выходя время от времени с Романом Абрамовичем в свет «по работе», Даша Жукова, тем не менее, больше всего общалась с друзьями и подругами — Гвинер Пэлтроу, Дакотой Джонсон, Дереком Бласбергом, Стеллой Маккартни и Дженнифер Мейер. В июне 2019-го она побывала на свадьбе еще одной своей известной подруги — Карли Клосс. Супермодель во второй раз отмечала тогда свое бракосочетание с Джошуа Кушнером, младшим братом советника президента США Дональда Трампа и мужа его дочери Джареда Кушнера. Церемония, устроенная для друзей, была оформлена в стиле кантри и проходила среди гор штата «Вайоминг». Ставрос Ниархос на этой свадьбе замечен не был.