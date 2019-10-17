Споры о длине юбки: почему Собчак критикует Поклонскую

Депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на критику телеведущей Ксении Собчак, которая несколько дней назад в своем Telegram-канале проанализировала стиль одежды женщин-парламентариев. В ответ на высказывание Собчак относительно длины ее юбки Поклонская отчитала телеведущую и заявила, что ее волнуют более серьезные вопросы.

«Депутаты, входящие в состав Комитета Государственной думы РФ по международным делам, как и его председатель Леонид Слуцкий, озабочены совершенно другими вопросами, далекими от длины юбок, а тем более — переживаний Ксении Собчак и журналисток «Дождя», «Би-би-си» и RTVI»,

— написала Поклонская в своем Telegram-канале.

Реклама

Она добавила, что слишком хорошо воспитана, чтобы насмехаться над другими людьми. «Мое воспитание никогда не позволит опуститься до обсуждения либо язвительного высказывания в отношении женщины или мужчины», — заметила депутат.

Язвительное замечание Ксении Собчак, которое касалось юбки Поклонской, было связано с тем, что бывшая прокурор Крыма недавно была назначена заместителем председателя комитета Госдумы по международным делам. Теперь она работает под началом главы комитета Леонида Слуцкого, в начале прошлого года обвиненного в сексуальных домогательствах несколькими журналистками. Именно это дало возможность Ксении Собчак заметить, что юбки Натальи Поклонской стали длиннее, вероятно, «чтобы новый начальник не переименовал «няшку» в «зайчутку» и не хватал ее за причинное место».

Слово «зайчутка» практически стало мемом в прошлом году, когда журналистка «Русской службы Би-би-си» Фарида Рустамова рассказала о том, что Леонид Слуцкий к ней приставал – имевшаяся аудиозапись доказывала, что глава комитета Госдумы по международным делам называл журналистку зайчуткой и предлагал бросить журналистику и стать его любовницей. Помимо Рустамовой, в домогательствах Слуцкого обвинили продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук и заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе. В связи со скандалом в Думе была созвана комиссия по этике, но она не сочла поведение Слуцкого аморальным.

Длина юбок Натальи Поклонской действительно не кажется вызывающей и совершенно соответствует деловому дресс-коду, негласно принято у женщин-политиков всего мира: у них не принято чрезмерно обнажать разнообразные части тела – и в случаях, когда они пренебрегают этим правилом, становится трудно избежать скандала.

В феврале этого года в Бразилии недавно избранная сенатором 44-летняя Ана Паула де Силва пришла на церемонию принятия присяги в здание правительства страны в весьма вызывающем наряде.

Поначалу пользователям соцсети показался чересчур ярким для политика алый цвет ее юбочного костюма – однако когда Ана Паула де Силва сняла пиджак, про цвет уже все забыли, потому что под ним оказался чрезвычайно откровенный топ на тонких бретелях с глубоким декольте и открытой спиной. Журналисты отреагировали на наряд сенатора с возмущением, но позже она объяснила свой выбор одежды с позиций феминизма.

Ана Паула де Силва опубликовала в Instagram фотографию в спорном костюме и перечислила ряд своих достижений в качестве общественного деятеля. Подпись гласила: «Это немного информации из моей истории, для тех, кто меня не знает… Я люблю наряжаться, что, в свою очередь, не имеет ничего общего с моей работой. Я не собираюсь менять свой образ жизни, потому что теперь я стала депутатом». Таким образом новый сенатор настояла: она может выглядеть как угодно – но воспринимать ее нужно как политика, а не сексуальную женщину с глубоким декольте.

В 2016 году жесткой критике за свой модный выбор подверглась Тереза Мэй, незадолго до этого ставшая премьер-министром Великобритании. Политика, известную свой любовью к красивым нарядам, раскритиковали за слишком короткое коктейльное платье, в котором она пришла на церемонию вручения премий «Гордость Британии». Тогда пользователям соцсетей не понравилось, что платье Мэй открывает колени – впрочем, осудили ее не столько как слишком откровенно одетого премьер-министра, сколько как женщину 60 лет, которой не пристало ходить в таких коротких платьях.

Примечательно, что 65-летняя Бриджит Макрон, которая часто появляется на публике в мини-юбке, с подобной критикой не сталкивается – напротив французы приветствуют ее колени и восторгаются стилем своей первой леди.