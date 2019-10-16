Моделинг в 6 лет: москвичку признали самым красивым ребенком

Самым красивым ребенком в мире назвали шестилетнюю москвичку Алину Якупову. У девочки уже есть множество поклонников, в том числе несколько десятков тысяч подписчиков в Instagram.

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Москвичка Алина Якупова в модельном деле с четырех лет. Всего за два года она стала одной из самых узнаваемых детских моделей и приняла участие в рекламных кампаниях таких российских и зарубежных брендов, как Monnalisa Kids, Yudashkin kids и Gloria Jeans. Юная модель даже успела появиться на обложках глянцевых журналов Instyle и Grazia.

Девочка так стремительно набрала популярность, что ее не смогли не заметить профессиональные работники индустрии: у Алины контракт с детским модельным агентством President Kids Management. Менеджер Алины Якуповой Роман Кухарь хвалит девочку не только за профессионализм, несмотря на юный возраст, но и за упорство и желание постоянно развиваться.

«Я уверен, что секрет успеха Алины кроется не только в ее неземной красоте, но и в упорной работе и постоянном саморазвитии, несмотря на возраст», — рассказывает Daily Mail агент модели.

У Алины есть своя страница в Instagram, ее ведет мама девочки. Она публикует там снимки с последних фотосессий, статьи об Алине из журналов, а также фото из путешествий в разные страны — Германии, Америки, Коста-Рики и других.

Многочисленные подписчики щедро осыпают девочку комплиментами: «Какая же ты милая!», «Прекраснейшая принцесса», «Ты самый красивый ребенок в мире», «Какой ангельский взгляд и улыбка!», «Кукольное лицо и красивые голубые глаза», — пишут в комментариях восторженные пользователи.

В модельном бизнесе детям уделяют ничуть не меньше внимания, чем профессиональным взрослым манекенщицам и манекенщикам. По всему миру регулярно проходят детские модные показы, снимаются рекламы детских товаров. И в этой возрастной категории тоже находятся известные лица. Так, в 2017 году прославилась еще одна россиянка — Анастасия Князева. Выразительные голубые глаза и кукольные черты лица шестилетней девочки быстро принесли ей известность в сети. Работать с Настей взялось все то же агентство — President Kids Management: девочка снялась в ряде рекламных кампаний российских модных брендов, таких как Chobi Kids, Amoreco, Kisabiano и другие. Также Настю Князеву признали лицом коллекции Little Miss Aoki роскошного бренда детской одежды Mischka Aoki.

Одной из самых известных и высокооплачиваемых детских моделей в истории можно назвать Тилан Блондо из Франции. Когда девочке исполнилось четыре, родители стали водить ее по различным детским кастингам. К слову, мама девочки — дизайнер и в прошлом телеведущая, а папа — футболист.

С шести лет Блондо стала принимать участие в серьезных рекламных проектах и неоднократно становилась лицом таких известных брендов, как Lacoste, HugoBoss, Jean Paul Gaultier, Ralph Lauren, Massimo Dutti, Pull&Bear, Paul&Joesister, Сhanel, Little Eleven Paris, H&M, Dolce&Gabbana, L'Oréal Paris и другие.

В 2011 году, когда Тилан было 10, она оказалась в центре скандала в связи с провокационной фотосессией для журнала Vogue. Девочку сфотографировали лежащей на тигриной шкуре: на ярко накрашенной Тилан было платье с разрезами и туфли на высоком каблуке. Общественности такая съемка показалась абсолютно недопустимой для ребенка, и руководителей издания обвинили в растлении малолетних.

За дело взялся Союз матерей Великобритании, в котором заявляли, что проблема здесь вовсе не в журнале, а непосредственно в модельном агентстве, представляющем интересы девочки. Председатель организации отметил, что агентам модели стоило подумать о том, что Тилан, в первую очередь, — ребенок, и такие фотосессии нарушают права детей.

Сейчас Тилан 18 лет, и она все также занимается моделингом, несмотря на то, что до стандартных модельных параметров девушка так и не доросла — ее рост 168 см, а вес тоже далек от стандартного. Однако, благодаря громкому и стремительному старту карьеры, Тилан Блондо по-прежнему довольно востребована у модных брендов и регулярно участвует в съемках и фотосессиях.