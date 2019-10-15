Секс до брака: сколько партнеров у россиян

В России названо среднее число добрачных половых партнеров у мужчин и женщин. По оценке главного специалиста Минздрава России по репродуктивному здоровью Олега Аполихина, будущие мужья ведут более разнообразную сексуальную жизнь, чем жены. «Если у женщин до брака в среднем 1-2 половых партнера, то у мужчин 6-8», — цитирует Аполихина РИА «Новости». Он добавил, что в среднем люди вступают в брак через 10 лет после начала половой жизни.

Аполихин напомнил журналистам об опасности частой смены половых партнеров — она может привести к заражению инфекциями, передающимися половым путем, что, в частности, грозит привести к бесплодию.

Ранее Олег Аполихин рассказывал журналистам, что российские подростки начинают вести половую жизнь в среднем в 16-18 лет. Возраст сексуального дебюта снизился, при этом молодые люди узаконивают свои отношения все позже. Девушки обычно выходят замуж в 24-26 лет, а мужчины женятся в 26-28 лет. Всего 7,1% первых в жизни человека сексуальных контактов сейчас происходит в браке, утверждал специалист.

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«Все остальное вне брака. Получается, что люди начинают жить половой жизнью, менять партнеров без целеполагания создания семьи», — пояснил Аполихин в беседе с ТАСС.

Для людей, настроенных консервативно, добрачные связи однозначно свидетельствуют о распущенности людей. Однако число тех, кто в нашей стране придерживается этого мнения, относительно невелико — более того, исследования социологов показывают, что с каждым годом жители России относятся к сексу вне брака все более спокойно. В 2016 году исследование ВЦИОМ показало: секс до брака осуждают лишь 19% опрошенных. При этом 38% из них составляли вдовцы, 39% — пенсионеры, а 25% — жители сел.

На Западе и вовсе обсуждают, каким должно быть идеальное число половых партнеров у мужчины или женщины, чтобы человек получил достаточный сексуальный опыт. В 2017 году издание The Independent рассказало об исследовании сайта Illicit Encounters – это сайт знакомств для женатых пар, — которое выявило: и мужчины, и женщины полагают, что идеальное число половых партнеров, которое должно быть у человека до вступления в брак – двенадцать. Это количество связей, по мнению респондентов, показывает вас человеком, «не боящимся сексуальных экспериментов, раскованным и легким на подъем».

А вот если у человека было до брака меньше десяти партнеров, то он, как полагают опрошенные, выглядит «консервативным и сексуально неопытным».

Что же касается тех, кто называет цифру, переваливающую за 19, то такой человек считается «слишком эгоистичным» — он производит впечатление, что ему трудно угодить или что он склонен «прыгать от партнера к партнеру».

При этом не все опрошенные придерживались одинакового мнения относительно того, нужно ли жениху или невесте знать о том, сколько партнеров было у будущего супруга. Как оказалось, мужчинам важнее знать, сколько любовников было у их избранниц в прежней жизни – 53% высказались за то, чтобы получить эту информацию. Среди женщин это число составило 45%.

Представитель сайта Кристиан Грант тогда предположил в беседе с изданием, что мужчины более склонны к конкурентной борьбе.

«Они хотят выглядеть лучше и больше всех, неважно, происходит ли это потому, что они искренне стремятся удовлетворить партнершу или желают ублажить собственное эго»,

— допустил Грант. Что же касается женщин, то они, по его мнению, просто «наслаждаются моментом, оставив в прошлом былой опыт».

В 2017 году было опубликовано и другое исследование — ученые из Университета Вирджинии Галина Рудес и Скотт Стенли изучили, как связаны добрачный секс и последующая семейная жизнь, опросив несколько тысяч добровольцев в возрасте от 18 до 34 лет. Выяснилось, что чем больше сексуальных связей было у женщины до брака, тем меньше она оказывается счастлива после замужества. Было высказано предположение, что это потому, что она имеет возможность сравнить мужа с другими мужчинами. Примечательно, что речь шла только о женщинах.