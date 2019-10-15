Птица, кот и самовар: что дарит Путин

Король Саудовской Аравии Салман бин Абдель Азиз Аль-Сауд стал обладателем камчатского кречета — его во время встречи накануне подарил главе государства президент России Владимир Путин. Самая крупная из отряда соколиных, кречет — довольно редкая птица: в России, по сведением «Интерфакса», насчитывается 3,5-5 тыс. пар. При этом кречеты высоко ценятся любителями соколиной охоты, чрезвычайно популярного вида досуга в странах Персидского залива.

Такого рода преподношения всегда говорят о том, что даритель стремился порадовать адресата. И, надо сказать, не впервые высокопоставленные чиновники получают от российского президента продуманный презент.

Кречет не единственный живой подарок, когда-либо преподнесенный Владимиром Путиным зарубежному партнеру. Известно, что российскому лидеру часто дарят щенков – его любовь к собакам ни для кого не секрет, — однако и от Путина есть шанс получить в подарок питомца.

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В 2012 году губернатору северной японской префектуры Акита Норихисе Сатакэ достался сибирский кот по кличке Мир. Питомец оказался в семье главы префектуры после того, как тот подарил Путину щенка породы акита-ину в знак благодарности за помощь префектуре при ликвидации последствий разрушительного землетрясения и цунами.

Кот, подаренный Путиным, смог прославиться — теперь губернатора спрашивают о том, как поживает Мир, при каждом удобном случае. В прошлом году стало известно, что кот уже понимает по-японски. «Кот здоров, стал огромным, уже восемь килограммов. Всего у меня семь кошек, остальные шесть с ним ладят хорошо. По-японски он понимает», — цитировало главу японской префектуры РИА «Новости». Губернатор также признался, что питомец довольно требовательный: завтракать он хочет уже в шесть утра.

Много лет назад живой подарок получил от Путина и ныне покойный глава Австрии Томас Клестиль — ему подарили одного из отпрысков лабрадора Кони, любимой собаки российского президента, скончавшейся в 2014 году.

Владимир Путин может дарить не только животных. На самом деле зарубежные лидеры и чиновники часто становятся обладателями неожиданных предметов русского быта.

Например, председатель КНР Си Цзиньпин в июне прошлого года получил русскую баню из 200-летнего алтайского кедра. Обмен подарками состоялся на переговорах в Пекине: как сообщил СМИ пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, китайскому главе государства продемонстрировали эскиз бани и спил дерева, чтобы он оценил размер бревен. «Китайская сторона выберет место, и наши специалисты ее установят», –— указал Песков.

В 2016 году Си Цзиньпину подарили ящик мороженого, сделанного в России — председатель КНР его любит, а еда — и правда лучший подарок.

В этом году Владимир Путин обменивался подарками с еще одним лидером страны, расположенной на Дальнем Востоке. Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл с визитом в Россию с мечом — его получил в подарок Путин, — а уехал домой с саблей и дорожным набором для чая из стаканов с подстаканниками. Неизвестно, пригодился ли он Ким Чен Ыну во время обратной дороги — а известно, что он путешествует только на поезде, — однако расчет, скорее всего, был именно на это.

Пить чай и вспоминать российского президента может теперь и бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, на свадьбе которой в прошлом году побывал Владимир Путин. Тогда молодожены — Карин Кнайсль вышла замуж за предпринимателя Вольфганга Мейлингера — получили сельский пейзаж, старинную масловыжималку и русский самовар.

Та свадьба наверняка запомнится гостям навсегда: не на каждом торжестве в Австрии выступает Кубанский казачий хор, который привез в качестве сюрприза российский президент.