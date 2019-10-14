Не лучше Меган Маркл: Кейт Миддлтон уличили в жестокости

На прошлой неделе – в пятницу, 11 октября, таблоид Daily Mail рассказал, что Кейт Миддлтон неожиданно уволила свою помощницу, а двумя днями позже, 13 октября, издание Mirror напомнило о жестокости герцогини и ее супруга по отношению к герцогине Йоркской Саре Фергюсон.

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Как рассказали Daily Mail в пятницу, Кейт Миддлтон приняла решение расстаться с сотрудницей, работавшей с ней долгие годы: 32-летняя Софи Анью проработала с герцогиней семь лет, и увольнение шокировало и ее саму, и ее близких. «Софи тяжело работала для Кейт, она многим пожертвовала ради нее», — посетовал в разговоре с таблоидом знакомый бывшей помощницы герцогини Кембриджской.

Журналистам показался странным и выбор момента для увольнения — Софи Анью совсем недавно вышла замуж и только что вернулась из отпуска по случаю медового месяца.

«Все находятся в шоке, это оказалось правда неожиданным, — рассказывают друзья женщины. — Это выглядит как резкое сокращение расходов».

Софи Анью, которая училась на факультете истории искусств в Сейнт-Эндрюсском университете в Шотландии, стала второй ближайшей помощницей Кейт Миддлтон, расставшейся со своей работодательницей с тех пор, как она и принц Уильям поженились в 2011 году.

Несмотря на то, что Кейт Миддлтон могли бы обвинить в жестокости из-за того, что ее сотрудница лишилась работы в такой волнительный момент жизни, источники в Кенсингтонском дворце сообщили Daily Mail, что во всем виновата Меган Маркл — по их словам, Софи Анью оказалась лишней сотрудницей, когда развалилась «великолепная четверка», которую, как ожидалось, составят принцы Уильям и Гарри и их супруги. По словам инсайдеров, услуги Софи Анью просто не понадобились, когда герцоги Сассекские отделились от Кембриджских и физически (переехав в коттедж Фрогмор в Виндзоре), и юридически (основав собственное домохозяйство с офисом в Букингемском дворце и отдельным штатом).

«Заменять ее не будут», — сообщил источник Daily Mail.

Несмотря на то, что общий тон заметки об уволенной помощнице Кейт Миддлтон был далек от обвинительного – особенно если сравнивать аналогичные материалы, посвященные поступкам Меган Маркл, — читатель мог составить не лучшее впечатление об отношении герцогини Кембриджской к служащим дворца. И оно усилилось, когда в воскресенье, 13 октября, издание Mirror опубликовало материал о том, как переживала герцогиня Йоркская Сара Фергюсон — бывшая супруга дяди принца Уильяма, принца Эндрю, — когда ее не пригласили на свадьбу Уильяма и Кейт, состоявшуюся в апреле 2011 года.

Своими чувствами восьмилетней давности Сара Фергюсон, которую чаще называют просто Ферджи, поделилась в шоу Опры Уинфри. Она призналась, что чувствовала себя «абсолютно никчемной», когда не получила приглашение на свадьбу века.

Исключенная из всеобщего веселья, Сара Фергюсон, по ее словам, много размышляла о том, почему это произошло.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон, поженившиеся 29 апреля 2011 года, проигнорировали мать своих двоюродных сестер, принцесс Беатрис и Евгении, из-за ее скандальной репутации. И действительно, перед этим Ферджи не раз попадала в конфузные ситуации, заставляя краснеть членов королевской семьи.

Так, например, в 1992 году мать Беатрис и Евгении папарацци сфотографировали топлес — в этот момент она облизывала палец ноги некоего бизнесмена из Техаса. А в 2010-м попалась на удочку журналиста, который предложил ей $40 тыс., если она поможет ему встретиться с бывшим супругом, принцем Эндрю.

Сейчас Сара Фергюсон, по всей видимости, прощена — даже супруг Елизаветы II принц Филипп не выходит из помещения при виде нее. Поэтому напоминать о том, как герцоги Кембриджские исключили ее из числа приглашенных на собственную свадьбу, означает лишний раз указать публике на то, что Кейт и Уильям не так уж и идеальны и могут ранить чувства других людей. Между тем, за жизнью принца Гарри и Меган Маркл британские таблоиды действительно перестали следить так пристально, как раньше – возможно, судебные иски действительно возымели действие.