Корона не по плечу: как Елизавета II открыла парламент

На открытии сегодняшней сессии британского парламента Елизавета II нарушила многолетнюю традицию: она предстала перед парламентариями не в массивной Короне Британской империи, а в более легкой тиаре Георга IV, созданной в 1821 году. Это неудивительно: дело в том, что корона, в которой 2868 бриллиантов, 17 сапфиров, 11 изумрудов, сотни других драгоценных камней и 269 жемчужин, весит около двух килограммов. Рассказывая о ней в документальном фильме о своей коронации, сама Елизавета II жаловалась на тяжесть — она признавалась, что стоит в таком головном уборе наклонить голову, как у тебя непременно сломается шея.

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В преддверии открытия парламента многие подданные 93-летней королевы выражали мнение, что ей лучше не рисковать своим здоровьем. В минувшие выходные журналисты издания Royal Central поинтересовались у читателей, не стоит ли Елизавете II отказаться от парадных одеяний. И хотя большинство принявших участие в опросе настаивают, что королева обязана носить классическую императорскую корону перед сменой парламента, нашлись и те, кто счел правильным немного облегчить церемонию для королевы.

«Пришло время признать, что телу Елизаветы сейчас 93 года и что она должна ставить свой собственный комфорт и безопасность превыше всего», — написал один из читателей по имени Рикард Найберг.

Корона, тем не менее, находилась в зале как символ королевской власти — ее внесли в зал и поставили рядом с Елизаветой II. Остальные же элементы церемонии, которая в своем нынешнем виде остается неизменной с 1852 года, были сохранены.

Торжественное открытие парламента Великобритании, проходящее каждый год в октябре или ноябре в Палате лордов в Вестминстерском дворце, за несколько веков обросло строгими традициями. Церемония знаменует собой начало новой сессии работы законодателей — все подготовительные мероприятия, детали, жесты и ритуальные речи очень символичны, хотя, казалось бы, уже не имеют смысла.

Речь королевы Великобритании, с которой она выступает на открытии парламента — лишь одна из частей церемониала, хотя и самая яркая. Вокруг нее закручен сюжет, разыгрывающийся каждый год.

Накануне церемонии подвалы Вестминстерского дворца обыскивают одетые в красную форму алебардщики с фонарями, чтобы не допустить повторения попытки Порохового заговора 1605 года.

Когда все проверено, монарх (а последние 67 лет — это королева Елизавета II) отправляется из Букингемского дворца в Вестминстер в карете, в сопровождении королевской конной гвардии, и по приезду входит во дворец через специально отведенную для царствующего монарха арку. Вместе с монархом в Вестминстер путешествуют символы власти — императорская корона, государственный меч и церемониальная шляпа из красного бархата.

В это время, из опасения того, что монарха незаконно лишат свободы, одного из членов парламента удерживают в Букингемском дворце, где он следит за церемонией по телевидению.

Далее королева проходит в специальную комнату, где облачается в императорскую корону и бархатную церемониальную мантию, длина которой более 5 метров. В таком одеянии в Палату лордов Елизавета вошла уже несколько десятков раз, за исключением двух церемоний, когда она была беременна принцем Эндрю и принцем Эдвардом. Обошлась она без короны и мантии в 2017 году — тогда из-за того, что выборы были внеочередными, было принято решение пересмотреть некоторые элементы церемонии. В результате Елизавета II выступала перед лордами в обычном платье и шляпе, а приехала в Вестминстер на автомобиле.

В Палате лордов королева обычно приветствует присутствующих, садится на трон, изготовленный в 1847 году по примеру трона 1308 года, и приглашает всех последовать ее примеру фразой: «Милорды, прошу садиться». Когда герольдмейстер отправляется в Палату общин, чтобы пригласить депутатов на королевскую речь, наступает момент нового элемента церемонии — у порога зала заседаний собрания прямо перед носом герольдмейстера депутаты захлопывают дверь, чтобы показать свое превосходство и независимость нижней палаты от королевской власти.

Войти в зал герольдмейстеру разрешают после трех ударов в дверь тростью. Он входит вместе с парламентским приставом, который забирает из палаты булаву — полутораметровый посох из золота и серебра, первое упоминание о котором датируется 1559 годом.

После этого регламентированными фразами герольдмейстер приглашает депутатов в Палату лордов, чтобы прослушать Тронную речь монарха, представляющую собой законодательную программу правительства на предстоящую сессию парламента, которая на самом деле составлена премьер-министром. В этот раз королева говорила о необходимости выйти из состава Евросоюза до дедлайна, намеченного на 31 октября. По окончании речи монарх незамедлительно возвращается в Букингемский дворец на той же карете с сопровождением, а депутаты Палаты общин остаются обсуждать инициативы премьер-министра, обнародованные королевой.