«Была готова»: как Синди Кроуфорд сдала дочь в агентство

Легендарная супермодель 90-х Синди Кроуфорд свалила на свою дочь Кайю Гербер ответственность за то, что та начала работать в индустрии модельного бизнеса еще до достижения совершеннолетия — в 14 лет. На саммите Vogue Forces of Fashion, прошедшем накануне, мать и дочь единогласно заявили, что стать моделью Кайя решила сама, а Синди всего лишь поддержала ее выбор и предложила свою помощь.

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«Иногда не имеет значения, как много людей могут рассказать вам об индустрии: есть вещи, о которых вы должны узнать из первых уст», — цитирует Кайю Гербер издание E!Online.

Очевидно, что Кайя учится очень быстро, поскольку, как считает ее мама, к старту карьеры ее дочь уже чувствовала себя вполне уверенно.

«К тому времени, когда Кайя начала [заниматься моделингом], она довольно хорошо ориентировалась в дизайнерах и молодых фотографах. Она была готова», — поделилась Синди.

Легендарная супермодель уверяет, что со спокойной душой позволила дочери окунуться в жестокий мир модельного бизнеса. «Я ни капли не боялась сказать «да» Кайе, — рассказывает Синди Кроуфорд. — Я ощущала себя комфортно, и мне хотелось сказать ей что-то вроде: «Вперед, повеселись как следует, а я всегда буду рядом, если у тебя появятся вопросы».

Синди действительно смогла дать своей дочери отличную базу для работы в индустрии, однако эта отрасль быстро меняется, поэтому некоторым вещам им пришлось учиться вместе. Например, тому, как вести социальные сети.

«Это то, чему моя мама научить меня не могла, — заявила Кая. — Мы осваивали их [соцсети] вместе».

Критики, осуждающие Синди Кроуфорд за то, что ее дочь подписала первый контракт с модельным агентством в 14 лет, появились именно в соцсетях. В частности мать юной модели обвиняли в том, что она купила для дочери ее первую в жизни обложку. Это Синди Кроуфорд не устает отрицать. «Если бы я могла купить кому-нибудь обложку, я бы сделала это для себя», — сказала она как-то в интервью журналу W.

На вопрос, не будет ли Кайе трудно избавиться от тени своей матери, юная модель ответила, что не собирается этого делать. «Если меня с кем-либо сравнивают, это самый большой комплимент для меня», — призналась Кайя.

Кайя Гербер родилась в 2001 году в Лос-Анджелесе. Ее отец — Рэнди Гербер, тоже в прошлом манекенщик, решивший открыть свой бизнес.

Родители хоть и не настаивали на том, чтобы Кайя пошла по их стопам, сняли свою пятилетнюю дочь в рекламе детских купальников Melissa Odabash. Тогда это очень возмутило поклонников и звезд — особенно они негодовали из-за того, что на тело девочки наклеили переводные тату. Тогда лишь Донателла Версаче поддержала подругу и спустя несколько лет уговорила Кроуфорд, чтобы та разрешила Кайе принять участие в рекламной кампании подростковой коллекции Дома «Young Versace». Тогда дочь легендарной модели впервые вышла на подиум: ей было всего 10 лет.

Когда Кайе исполнилось 14, она заключила свой первый профессиональный контракт с модельным агентством IMG Models. Вскоре ей предложили сняться в рекламе аксессуаров для американского бренда Chrome Hearts, который ранее представляли Белла и Джиджи Хадид. Затем Кайя вместе с мамой появились на обложке французского Vogue, а позже — самостоятельно снялась для обложки журнала Love.

Первой свой серьезной работой Кайя считает сотрудничество с Marc Jacobs Beauty. Как юная модель вспоминала в одном из своих интервью, одно из ее самых приятных воспоминаний — когда однажды она возвращалась из школы, и ей позвонили из Marc Jacobs.

С 16 лет Кайя Гербер профессионально дефилирует на Неделях высокой моды — она вышла на подиум, когда позволили возрастные ограничения. Ее дебютом стал показ Calvin Klein на New York Fashion Week в 2017 году. А уже вскоре ей предоставили честь открывать показ Alexander Wang. В прошлом году карьера дочери Синди Кроуфорд начала складываться еще лучше: Кайя стала лицом модного дома Chanel и выпустила вместе с Карлом Лагерфельдом капсульную коллекцию.

Сейчас Кайе всего 18, а за количеством ее профессиональных работ уже сложно уследить. Совсем недавно она снова дефилировала на Неделях моды, а на октябрьской обложке британского Vogue красуется ее фотография. Поводов для переживаний Кайя Гербер родителям не дает, хотя уже достигла возраста, в котором может это делать.