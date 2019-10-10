Добежать до границы: Меган и Гарри гонят в Канаду

Меган Маркл и принц Гарри нашли новое место для жительства — СМИ предполагают, что пара намерена перебраться в Канаду. По данным американской версии издания Cosmopolitan, знаменитости решили все же покинуть Великобританию из-за чрезмерных нападок прессы на герцогиню Сассекскую. Если верить инсайдеру, пара считает, что в другой стране у них получится вести чуть менее публичный образ жизни и видеть не так много публикаций о себе в таблоидах.

Журналист Ричард Палмер в своем твиттере заявил, что сейчас супругам нелегко — в королевской семье их никто не поддерживает, а многие и вовсе стыдятся.

По его информации, принц Уильям и принц Чарльз практически полностью прекратили общение с Гарри, недовольна поведением герцога и герцогини Сассекских в последние несколько месяцев и королева Великобритании Елизавета II.

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Канада кажется логичным выбором для герцогов Сассекских по двум причинам. Во-первых, для бывшей актрисы переезд в страну стал бы настоящим возвращением домой — Меган Маркл жила в Торонто в течение нескольких лет, когда снималась в сериале «Форс-мажоры». А во-вторых, на то, чтобы переселиться в Канаду, легко получить разрешение королевы, поскольку эта страна входит в Британское Содружество. «Они рассматривают этот будущий сценарий развития своей жизни», — рассказал анонимный источник изданию US Weekly.

После бракосочетания принц Гарри и Меган Маркл сперва поселились в коттедже Ноттингем на территории Кенсингтонского дворца, однако незадолго до рождения своего первенца, сына Арчи, супруги переехали в собственную загородную резиденцию — коттедж Фрогмор, расположенный в Виндзоре.

Причиной того, что герцоги Сассекские, поначалу проживавшие по соседству с Кембриджскими, решили поселиться отдельно, британские журналисты называли конфликт, якобы произошедший между Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Однако уже весной инсайдеры сообщали, что герцогам просто нравится уединенная жизнь в Виндзоре. «Там легче организовать встречу с друзьями, чем в Кенсингтонском дворце, и нет клаустрофобии», — уточнял источник из окружения королевской семьи.

В конце лета 2019 года издание New Idea заявило, что уже на протяжении нескольких месяцев Меган Маркл и принц Гарри выбирают для себя идеальный особняк в США. Также же в иностранных СМИ ходили слухи, что причина переезда состоит в том, что герцогиня Сассекская очень скучает по своим звездным друзьям и теплому климату Калифорнии.

Особняк с открытым бассейном, который якобы рассматривала Маркл, находится в одном из самых дорогих районов Калифорнии. Там же располагаются дома Джулии Робертс, Шона Пенна и других звезд Голливуда. Сообщалось, что она уже после первого осмотра приняла решение о покупке.

«Меган нравится жить в Великобритании, но она очень хочет вернуться в Калифорнию. Она уже посещала занятия йогой и пилатесом в районе, где расположен их дом мечты. Также она нашла магазины экологической и здоровой пищи», — рассказывал инсайдер.

По данным Daily Mail, потенциальный дом Меган и Гарри в США был построен из ценных пород дерева и экологически чистых материалов. Он имеет несколько спален, большую гостиную и детскую комнату. В доме много света благодаря панорамным окнам. Вокруг расположен сад, где много зелени. Также в несколько минутах ходьбы находится пляж на побережье океана. Стоимость жилища якобы составила $15 млн долларов (около 930 млн рублей).

Официально Букингемский дворец такие сообщения не комментировал, однако журналисты даже ответили на вопрос, где пара возьмет такие огромные деньги на покупку. «Гарри потратит деньги, которые унаследовал от матери, принцессы Дианы. По его мнению, она одобрила бы это решение. Дом находится в очень уединенном месте и идеально подходит для семейной жизни, воспитания детей», — сообщил источник, близкий к королевской семье.

«Отправляли» герцогов Сассекских и в Африку — в апреле этого года, еще до рождения Арчи Харрисона, портал Royal Central официально сообщил, что принц Гарри и Меган Маркл думают о том, чтобы переехать на юг континента вместе с ребенком на несколько месяцев. Объяснялось это тем, что там они могут принести пользу имиджу королевской семьи на континенте, а кроме того, принца Гарри связывают особые отношения с Африкой.

Пользователи сети сразу посчитали, во сколько британским подданным обойдется проживание герцогов Сассекских в Африке: эта сумма превышает миллион фунтов (более 8 млн рублей). Большая часть этих денег пошла бы на обеспечение безопасности Меган, Гарри и их сына, а другие средства — на страховку и медицинское обслуживание.