Хабиб и Есения: как называют детей в Москве

Начальник столичного управления ЗАГС Елена Ефремова назвала имена для новорожденных, набирающие популярность с начала этого года. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

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Мальчиков чаще всего называли Александрами — такое имя дали 2,2 тыс. младенцам. Самым популярным именем для девочек стало имя София. Так теперь зовут более 2,4 тыс. младенцев в Москве.

Наиболее востребованными в 2019 году мужскими именами, по словам Ефремовой, стали также Михаил, Максим, Иван, Артем, Дмитрий, Даниил, Марк, Лев и Матвей. Среди женских в этом году популярны: Мария, Александра, Анна, Алиса, Виктория, Полина, Анастасия, Елизавета и Ева.

Растет спрос и на довольно необычные имена: например, в этом году в Москве появились 315 девочек по имени Есения и 34 Добрыни. Кроме того, в столице родились 26 Хабибов — по всей видимости, их назвали в честь чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

В числе редких имен и такие, как Лукерия и Евфросинья (так назвали двух девочек), а также Феофания (единственный случай на всю Москву).

Среди мальчиков выделились Ричард Лев, Александр Поль, Цезарь, Огнеслав — этих младенцев в Москве тоже родилось по одному.

Согласно результатам опроса, которые были опубликованы в мае этого года, россияне выбирают конкретные имена детям по разным причинам. 64% сообщили, что просто брали те, которые им нравятся по звучанию, 27% заявили, что назвали ребенка в честь родственников, а 7% выбирали по святцам. Также встречаются жители России, которые называют детей именами известных персон, героев книг и кинофильмов, а самым редким ответом оказался вариант «в свою честь».

На прошлой неделе вся страна широко обсуждала семью Русских из Санкт-Петербурга, которая назвала свою новорожденную дочь — Россия. Как сообщил отец девочки Михаил, семья искала имя, отражающее патриотизм и православие. Другим вариантом было имя Россияна.

«Россияна мне не очень понравилось из-за того, что, по моему мнению, имеет отношение к государственной принадлежности, а Россия — она разная. Большая, холодная, теплая, с разнообразной природой, культурой. Имя было выбрано из внутренних убеждений», — рассказал отец СМИ.

По словам петербуржца, старшее поколение семьи без восторга приняло необычное имя девочки. При этом отец ребенка отметил, что не будет против, если его дочь захочет, чтобы ее называли по-другому, когда она вырастет. «Считаю, что у каждого человека есть право на выбор», – отметил Русских.

Примечательно, что у России есть тезки. Они живут на Урале и в Сибири. А в ее же городе, в Петербурге, есть Россия-Анастасия, которой уже 13 лет: друзья и близкие называют ее Росинкой, Росюшкой и Россиюшкой.

В прошлом году, как сообщали в столичном управлении ЗАГС, самым необычным женским именем стала Адель-Иллария. Двух девочек назвали Виктория Луна и Леонида. Также среди необычных имен оказались Ия, Александра Джейн, Радомира, Августина, Доминика и Капитолина. Также в столице были зарегистрированы мальчики с именами Пахом, Марсель, Филл, Пересвет, Данислав и Мартин.

Однако, по словам Ефремовой, несмотря на модные тенденции, родители все еще отдают предпочтение традиционным, привычным именам, которые носили их папы и мамы, дедушки и бабушки.

Воображение родителей законодатели пытаются обуздать ограничительными мерами: 21 апреля 2017 года Госдума приняла в третьем чтении законопроект, запрещающий давать детям имена с использованием бранных слов, чисел, указаний на ранги, должности и титулы. Этот закон немного упорядочил стремление россиян к экспериментам, однако свободы для творчества у них по-прежнему много.

Глава профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отмечал, что дети с излишне экстравагантными именами страдают от чрезмерной фантазии своих родителей, подвергаются насмешкам со стороны сверстников в школе, детском саду и, как правило, чувствуют себя в обществе изгоями. В пример он привел детей с такими необычными именами, как Авиадиспетчер, Жужа, Ланцелот, Лексус, Салат Латук, Ванзырым, Князь и Царь.