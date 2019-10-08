Продала кольцо: как «Мисс Москва» осталась без мужа и денег

Обладательница титула «Мисс Москва — 2015» и бывшая жена экс-короля Малайзии дала откровенное интервью Daily Mail, в котором рассказала, что из-за трудного финансового положения ей пришлось продать свое обручальное кольцо стоимостью около $250 тыс.

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В беседе с британским таблоидом Оксана Воеводина призналась, что после расставания с бывшим малазийским королем Мухаммадом V ей срочно понадобились деньги на медицинскую помощь: дело в том, что когда супруги приняли решение разойтись, Воеводина была на четвертом месяце беременности. Некоторое время спустя ей пришлось лечь в дорогостоящую швейцарскую клинику на сохранение. Когда ее тяжелая беременность подходила к концу, и ребенок вот-вот должен был появиться на свет, от модели потребовали срочной оплаты медицинских счетов.

Как утверждает Воеводина, Мухаммад V перестал помогать ей материально еще до их официального развода. По этой причине Оксане пришлось расстаться со своим дорогостоящим обручальным кольцом, выполненным ювелиром Джейкобом Арабо. Какую сумму модели удалось выручить с продажи, она не сообщает. Только жалуется, что пришлось отдать украшение в три раза дешевле начальной стоимости.

«Я не могу назвать цену, по которой продала кольцо, однако она в три раза меньше первоначальной стоимости», — рассказала Воеводина. Она добавила, что была согласна практически на любую сумму из-за большого риска потерять ребенка.

Ранее приближенные к паре источники рассказывали таблоиду совершенно противоположное. Инсайдеры Daily Mail, напротив, обвиняли Воеводину в алчности и утверждали, что она потребовала с бывшего мужа алименты в размере 2 млн рублей в месяц, апартаменты в Москве стоимостью почти 100 млн рублей и дом в Лондоне.

Мухаммада V жалобы бывшей жены возмутили. «У нее было все — яхты, автомобили, вечеринки на Ибице, обручальное кольцо за 18 млн рублей: она принимает меня за Билла Гейтса?» — цитирует Daily Mail слова бывшего короля.

Также инсайдеры утверждают, что Воеводина вела себя неподобающе: модель обвиняют в обнародовании свадебных фото вопреки их с мужем договоренности. По мнению источников из окружения короля, именно эта история могла стать причиной расставания модели и султана. Мухаммад V хотел оставить церемонию в тайне и скрыть от всех свой семейный статус. Однако, как утверждает источник «Комсомольской правды», в утечке фотографий виноват один из гостей короля Султан Алиев.

«Оксана была возмущена его поведением, и этому гостю пришлось писать официальное извинение для короля и Оксаны. И конечно, она бы не стала продавать свадебные фото, будучи женой короля, так как во-первых, это глупо, а во вторых, жена короля в деньгах не нуждалась», — уверяет собеседник газеты.

Если верить инсайдерам «Комсомольской правды», Мухаммад оставил Оксану через месяц после свадьбы, когда она была на четвертом месяце беременности.

Все это время Оксана живет на съемной квартире — ей и своему сыну покупать жилье султан не стал. Мухаммад даже ни разу не видел мальчика, которому скоро исполнится полгода, сообщают источники.

Согласно информации друзей бывшей семьи, Воеводина пыталась спасти брак и наладить отношения с мужем, чтобы у ее сына был отец. Однако Мухаммад просто пропал, и вместо него на связь с его женой выходили лишь адвокаты. Воеводиной предлагали решить проблему «без шума» в обмен на жилье и ежемесячное содержание в размере несколько миллионов рублей.

Оксана, как сообщают ее знакомые, на такие условия не согласилась и потребовала встречи с супругом и объяснений его поведения. Юристы очень уговаривали модель принять «очень выгодное» предложение, однако когда стало ясно, что Оксану это не интересует, Мухаммад якобы решил официально развестись с ней и прекратить всяческую материальную поддержку.

К сожалению, достоверно свою точку зрения ни один из источников подтвердить никак не может. Можно не сомневаться лишь в том, что жизнь Воеводиной сложилась совсем не сказачно, как всем казалось меньше года назад.