«Продала свою душу»: за что не любят Меланью Трамп

Меланья Трамп вступила в борьбу с распространением электронных сигарет среди несовершеннолетних. В понедельник, 7 октября, первая леди США посетила штаб-квартиру Управления по борьбе с наркотиками в Арлингтоне, где выступила с призывом остановить продвижение устройств для вейпинга среди учеников старшей школы. Мать 13-летнего Бэррона Трампа заявила: «Мне важно, чтобы мы все работали над тем, чтобы объяснить детям и их семьям опасность этой привычки».

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«Продвижение этих вызывающих зависимость продуктов должно прекратиться», — призвала Меланья Трамп. Ее озабоченность, в частности, вызвал рост популярности среди подростков миниатюрных устройств для вдыхания ароматизированного пара, содержащего табак – в США считают, что все больше старших школьников покупают себе эти товары из-за рекламы в интернете.

Во время выступлений в рамках программы Be Best, запущенной Меланьей Трамп для борьбы за счастливое будущее американских подростков, первая леди США, как правило, не говорит о человеке, имеющем непосредственное отношение к проблемам несовершеннолетних – о своем 13-летнем сыне Бэрроне.

Именно о его ровесниках она беспокоится, запуская программы по борьбе с электронными сигаретами, зависимостью от опиоидных наркотиков и кибербуллингом, однако о том, как в первой семье США заботятся о здоровье ребенка, она никогда не сообщает. В отличие от главы семейства Дональда Трампа, который недавно рассказал публике о том, как удерживает сына от увлечения вейпингом. «Мы ничего не говорим ему, кроме «Не кури вейп, не кури вейп. Нам не нравится вейпинг. Мне не нравится вейпинг», — цитирует президента США The New York Post.

Инициативы Меланьи Трамп, впрочем, встречаются в штыки американским обществом: с какими бы благими начинаниями ни выступала супруга президента. В твиттере ее осуждают, так что оценить эффективность борьбы первой леди с электронными сигаретами, которые, как предполагают, вызывают распространение заболевания легких, не представляется возможным.

Всякий раз, когда Меланья Трамп выступает перед публикой с призывом защитить детей от кибербуллинга, опиоидных наркотиков, а теперь и вейпов, общество напоминает ей о непопулярном решении администрации ее супруга помещать детей нелегальных мигрантов в места временного содержания, разлучая их с родителями.

«Если ты озабочена помощью детям, то как насчет детей мигрантов, которые заперты в клетках, а некоторые из них умирают», — пишет в твиттере пользователь под ником Ciao. Слово «клетки» используют и другие пользователи, намекающие на то, что Меланья Трамп недостаточно делает для того, чтобы детям в США было жить лучше.

«Виновата» Меланья Трамп и в том, что ее супруг ничего не делает для предотвращения изменений климата, для того, чтобы остановить «геноцид» в Сирии. Многие пользователи твиттера и вовсе заявляют: лучшее что может сделать Меланья Трамп – это отправиться из Белого дома домой и взять мужа с собой.

«Может быть, первая леди должна сосредоточиться на коррумпированном, злобном, жестоком муже с его угрозами. Он приносит гораздо больше вреда», — пишет, в частности, пользователь по имени Крис Смит в комментарии к новости о выступлении Меланьи Трамп по поводу вейпинга.

Часть обитателей твиттера и вовсе переходит на личности — они называют Меланью Трамп «лицемерной проституткой» и намекают на ее словенское происхождение, говоря, что ей нужно получше выучить английский язык.

«Никто не слушает то, что ты говоришь, ты продала свою душу и тело дьяволу», — так пользовательница по имени Сьюзи Эдмондс подводит итог обсуждению призывов Меланьи остановить рекламу вейпов подросткам. Так обитательница твиттера оценивает эффективность попыток первой леди США повлиять на жизнь детей. Никто не слушает и тех, кто говорит в соцсетях о том, что Меланья Трамп не должна страдать из-за того, как в стране относятся к ее супругу, и называет ее милой. Главная жертва кибербуллинга в США – по-прежнему супруга американского президента.