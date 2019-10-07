Гиря, саженцы и коза Сказка: что дарят Путину

В скором времени к разнообразной коллекции подарков Владимиру Путину может прибавиться бочка алкоголя. В минувшие выходные лидер Молдавии Игорь Додон пошутил, что подарит президенту РФ бочку вина, когда они встретятся на мероприятии в столице Туркменистана.

Реклама

Как заявил политик, он не хотел бы раскрывать все секреты, но отметил, что, возможно, подарит российскому лидеру на день рождения вино.

«Мы увидимся в пятницу в Ашхабаде. Например, какое-то новое вино которое я сделал сам, белое и красное. Когда он приезжал, он несколько раз говорил мне, что у нас хорошее вино», — пояснил Додон.

Журналисты предупредили Додона, что в соответствии с законодательством Путин может не принять подарок, на что президент Молдавии ответил: «А что если будет бочка с вином, которым нужно будет угоститься?»

Согласно протоколу, самые высокопоставленные чиновники государства имеют право оставить себе сувенир стоимостью не более примерно 10 тыс. рублей. Все остальное автоматически становится собственностью государства и хранится в специальном музее неподалеку от президентской библиотеки в первом корпусе Кремля.

Идея одного из самых необычных подарков Владимиру Путину принадлежит бывшему молдавскому лидеру. 7 октября 2002 года на саммите СНГ, который проходил в Кишиневе, бывший президент Молдавии Владимир Воронин вручил Путину хрустального крокодила с посылом, что это единственное животное, которое не пятится назад.

В 2018-м интересный презент на день рождения президенту преподнесли сотрудники сельхозпредприятия «Рассвет»: они вручили Путину яблоневые саженцы. По словам главы организации, работники предприятия специально подобрали для Владимира Владимировича особый сорт для московской суровой зимы.

close Президент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев во время осмотра... Президент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев во время осмотра яблоневых садов в Ставропольском крае, 2018 год Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Довольно экстравагантно российского президента поздравил с юбилеем экс-премьер Италии Сильвио Берлускони в 2017 году. На 65-летие Владимира Путина он приехал в Сочи и подарил ему большой пододеяльник с изображением себя вместе с президентом во время рукопожатия на фоне известных российских и итальянских достопримечательностей — собора Василия Блаженного и Колизея.

Богатым на странные сувениры выдался 50-й день рождения Путина. Помимо хрустального крокодила президенту подарили сборник «100 анекдотов про Путина», а одна жительница Курска специально связала 50-метровый шарф.

Если автомобили, часы и бриллианты — вполне понятные для политических лидеров «гостинцы», то один подарок Путину из категории «тяжелый люкс» выбивается из этого ряда. В 2014 году в Архангельске руководитель одной из компании подарил президенту расписную гирю с надписью: «Все будет стопудово».

Не менее креативно подошли к вопросу студентки факультета журналистики МГУ, когда в 2010 году поздравили Владимира Путина календарем со своими полуобнаженными фотографиями. Подарок делали на манер легендарного западного Pirelli, в сравнение с которым, правда, он слабо годится. Эротический календарь от студенток самого знаменитого вуза страны наделал много шума, однако, как смущенно заверил президент, подарок ему понравился.

Отдельная категория подарков Владимиру Путину — животные. Вся Россия знает о знаменитом лабрадоре Кони, который был подарен Сергеем Шойгу еще в 2000 году. Чаще всего на день рождения и по другим поводам Путину дарили именно собак — у президента также есть болгарская овчарка Баффи от премьер-министра Болгарии, акита-ину Юмэ от японского губернатора северной японской префектуры Акита Норихисой Сатакэ, алабай Верный от главы Туркмении и другие псы.

close Президент России Владимир Путин с подаренным президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым орловским... Президент России Владимир Путин с подаренным президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым орловским рысаком в Бишкеке, 28 марта 2019 года Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Разнообразие в «зоопарк» Владимира Путина решил внести экс-мэр Москвы Юрий Лужков и подарил козу по имени Сказка. Животное поселили в загородной резиденции президента — в Ново-Огареве. Там же живет жеребец-ахалтекинец от президента Башкортостана Муртазы Рахимова, отловский рысак от губернатора Орловской области и мини-лошадь по кличке Вадик от главы Нижнекамска. К слову, лошадей президенту тоже дарят нередко, однако от таких даров он, как правило, отказывается. Так он поступил с тремя дорогими арабскими скакунами, которых предложил король Иордании. А вот леопардов и тигров, которых Путину также неоднократно вручали, Владимир Владимирович принимал. Сейчас они живут в разных государственных зоопарках.