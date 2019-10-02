Клоуны остались: как прошла Неделя моды в Париже

Парижская Неделя моды чаще всего запоминается разве что несколькими удачными образами с показов и сильно исхудавшими моделями (последними в очереди быть тяжело по многим причинам). Но в этом сезоне именно она стала эпицентром скандалов. Возможно, у многих попросту начали сдавать нервы, и они решили немного разнообразить привычную рутину. Однако череда скандалов в мировой столице моды может говорить и о тенденции: внимание к работам модельеров сейчас проще привлечь громкими выходками, а не выдающимся дизайном.

Balenciaga

В этом сезоне награду за лучший сет-дизайн показа, если бы ее выдавали, получили бы декораторы Balenciaga.

Кто бы мог подумать, что синяя цветовая гамма будет так выигрышно оттенять одежду, созданную по эскизам грузинского дизайнера Демны Гвасалии.%

В сентябре Гвасалия ушел с позиции креативного директора своего бренда Vetements, вызвав громкий вздох облегчения у всех, кому не посчастливилось работать в модной журналистике в период его расцвета.

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В своем заявлении он сказал, что сделал все, что хотел сделать с Vetements (название марки переводится с французского просто как «одежда»), и теперь пора двигаться дальше. В ответ на это критики модельера заметили, что в его понимании «сделать все» означало выкачать все деньги из подростков, считающих, что желтая футболка с названием компании курьерской доставки — это новая ступень развития люкса: родители подростков западного мира долго время недоумевали, зачем их детям одежда с логотипом DHL.

Новая коллекция Balenciaga оказалась неожиданно качественной, взрослой и полноценной. Может быть, Демне действительно нужно было сосредоточиться на одном проекте, чтобы что-то действительно получилось. Кстати, среди моделей марки оказалась близкая подруга Гвасалии, актриса Рената Литвинова — благодаря этому в России на показ обратили внимание даже те, кто весьма далек от моды.

Пока все остальные дизайнеры отходят от темы поддержки движения ЛГБТК+ в своих коллекциях, креативный директор Louis Vuitton Николя Гескьер только решил попробовать. Главной героиней показа стала почти каноничная шотландская модель и продюсер Софи — клип с ее исполнением песни «It's Okay To Cry» стал фоном для всего показа, прошедшего в Лувре. Основным мотивом шоу стала дань памяти эпохе французских 70-х, но не это запомнилось всем, кто присутствовал на показе.

В числе приглашенных на показ знаменитостей были певец Джастин Тимберлейк и его супруга, актриса Джессика Билл.

Когда голливудская пара выходила из машины, Тимберлейка атаковал бывший украинский журналист и «пранкстер» Виталий Седюк. Известный не самыми смешными шутками мужчина бросился в ноги исполнителю и крепко ухватился руками за Джастина. Скорее всего, эта ситуация немного испортила впечатление звезд от показа, но это происшествие меркнет и бледнеет по сравнению с тем, что Седюк устроил на Евровидении в 2017 году.

Во время выступления украинской певицы Джамалы (победительницы конкурса 2016 года) пранкер забрался на сцену и показал голые ягодицы мировой аудитории, смотревшей трансляцию из Киева в прямом эфире.

Шоу, которое при других обстоятельствах не должно было превратиться в небольшой театр абсурда, тоже атаковали люди, посчитавшие, что об их чувстве юмора должно быть известно всем, кто смог сохранить рассудок на четвертую неделю ненормированной работы без выходных. Показ традиционно проходил в Гран-пале, где на этот раз подиумом стала специально выстроенная для этого «крыша» с небольшими балконами, трубами, окнами и лестницами. Коллекция — типичный Chanel без модных революций, дающий повод посетовать на то, что мини-шорты с темными колготками не идут даже Джиджи Хадид.

В ходе общего финального прохода на подиум весьма уверенно поднялась блогерша Мари Бенолье.

Девушка в юбочном костюме в клетку, которых в истории марки было предостаточно, в шляпе и с небольшой сумкой просто забралась в один ряд с моделями из зрительского зала. Модели, занятые на дефиле, обратили не слишком много внимания на этот факт, но супермодель Джиджи Хадид решила самостоятельно разобраться с проблемой. Когда лже-манекенщица дошла до угла подиума, Джиджи остановила Бенолье, после чего явно попыталась попросить ее покинуть подиум и в результате практически спихнула женщину с него.

Шутница-блогер считается комиком, но, как справедливо заметила редактор модного раздела журнала Dazed, «чтобы быть комиком, вам действительно нужно быть смешным»: ее выходка привлекла всеобщее внимание, скорее, к решительности Джиджи Хадид, чем к ее чувству юмора.