Подъем в 4:30: как живет Меган Маркл

Британский таблоид Express рассказал читателям о весьма жестком распорядке дня герцогини Сассекской: оказалось, что она просыпается в 4:30 утра, чтобы позаниматься йогой на рассвете. 38-летняя супруга принца Гарри поразила британцев своей, очевидно, калифорнийской любовью к ранним подъемам еще в прошлом году. Тогда источники в Кенсингтонском дворце начали жаловаться на нее местным новостным порталам и говорить, что с Меган сложно работать из-за графика, к которому она привыкла. А в 2018 году Vanity Fair публиковал материал, в котором говорилось, что сразу после утренней тренировки герцогиня привыкла работать и начинать рассылки поручений и вопросов по электронной почте примерно с пяти утра.

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Согласно данным СМИ, Маркл придерживается этого режима уже много лет и не отказывается от утренней йоги даже в поездках. Скорее всего, любовь именно к этому виду физической активности, совмещенному с медитацией, она переняла у своей матери Дории Рэгланд, работающей инструктором по йоге в Лос-Анджелесе.

Помимо этого

в прессе появилась информация о том, что невестка Елизаветы II предпочитает на завтрак популярные асаи-боулы и овсянку, которые она периодически может променять на омлет, но предпочтение отдается все же веганским блюдам. К тому же герцогиня не верит в силу кофеина, поэтому старается избегать чая и кофе.

Неизвестно, насколько эта информация правдива сейчас, но во время своей беременности, которая, кстати говоря, протекала без осложнений, Меган совершенно точно избегала любых напитков крепче мятного чая.

Даже с таким тщательно распланированным днем иногда требуется отдых, поэтому на этой неделе в расписании мероприятий Меган Маркл в королевском туре по Южной Африке появилось окно — 30 сентября она устроила себе выходной. Но уже 1 октября герцогиня Сассекская снова приступила к делам, прилетев в Йоханнесбург, крупнейший город ЮАР — там бывшая актриса встретилась со студентами и руководством Университета Йоханнесбурга. В январе королева назначила Меган покровителем Ассоциации университетов Содружества, так что теперь вопросами высшего образования на территории стран, формально подконтрольных Великобритании, занимается именно Маркл.

Герцогиня посетила кампус в бежевом платье-тренче производства масс-маркет бренда Banana Republic. И дополнила лаконичный образ бежевыми лодочками, но от украшений предпочла воздержаться. Это платье очень напоминало белый ансамбль, в котором жена принца Гарри впервые вышла к журналистам через два дня после родов Арчи Харрисона. Тогда корреспонденты мировых СМИ начали восторженно писать о том, что Маркл отринула негласные королевские традиции, согласно которым все женщины в королевской семьи должны позировать перед камерами спустя несколько часов после появления нового Виндзора на свет.

Отдельным вопросом, который подняла пресса, стало право женщины не сразу стремительно терять вес, набранный за время беременности, которое своими действиями утверждает Меган Маркл. После рождения принца Луи герцогиня Кембриджская, выглядевшая абсолютно безукоризненно, подверглась атаке со стороны рожавших женщин. Они даже устроили флешмоб, где каждая выкладывала в твиттер свои снимки с новорожденными детьми, разумеется, без прически и макияжа.

Большинство современных специалистов считают, что изнурительные тренировки и диеты несут молодым матерям больше вреда, чем пользы. Так что живот, явно оставшийся у герцогини Сассекской до сих пор, стал причиной большого морального подъема среди всех, кто борется за права женщин.

Даже критики, любящие обсуждать полноту знаменитостей еще с 90-х, не смогли ничего сделать с вдохновленными комментариями в соцсетях после жеста Маркл. Некоторые предполагают, что скандальная герцогиня постарается вернуться в прежнюю форму, когда закончит кормить грудью — в июле королевские источники подтвердили, что она, поклонница естественности, решила не спорить с природой.