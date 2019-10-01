«Имею право»: «Мисс Украина» отказалась говорить по-украински

Обладательница титула «Мисс Украина-2019» Маргарита Паша, одержавшая победу в национальном конкурсе красоты, отказалась давать интервью на украинском языке. Об этом сообщает 24 Канал. Модель общалась с журналистами на русском языке, в связи с чем руководство приняло решение не выпускать материал в эфир программы «Светская жизнь».

Реклама

Девушку такое решение возмутило, о чем она поспешила написать в социальных сетях. Маргарита заявила, что собирается разговаривать на том языке, который сама предпочитает.

«Я имею право излагать свои мысли, на каком я хочу языке (или закон Украины не разрешает мне думать на русском языке?!), если кого-то не устраивает — отписываемся», — отметила девушка, продублировав сообщение на украинском.

Паша также добавила, что относится с любовью к своей стране, и выразила надежду на «верховенство права и демократических свобод ее граждан».

При этом девушка утверждает, что прямого отказа говорить по-украински она не давала: «Официально заявляю, что все сообщения о моем отказе общаться на украинском или русском языках являются абсолютной ложью», — пояснила «Мисс Украина».

Маргарита Паша объяснила свое желание дать интервью на русском языке переутомлением и плохим самочувствием — в таком состоянии ей трудно формулировать мысли на украинском. «У меня непрерывно эфиры на украинских телеканалах, фотосессии, интервью, безумное количество мероприятий, где я обязана присутствовать, затем длительные совещания с комитетом конкурса, согласования графиков на следующий день и так до поздней ночи», — написала Паша. Она добавила, что ей ежедневно, с первого дня после финала конкурса, приходится просыпаться в 4 утра, потому что эфиры начинаются в 6.

Телеканал учитывать физическое состояние модели, возможно, и хотел бы, но не может — количество материалов на русском языке, выходящих в эфир, регулируется государственным законом. На Украине с 16 июля действует закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Этот документ был принят Верховной радой во втором чтении после победы Владимира Зеленского на президентских выборах. Закон о языке гарантирует использование украинского в публичном пространстве, но не распространяется на сферу частного общения граждан.

Нововведение касается образования, сферы обслуживания, документации, книгопечатания, театральных представлений и многих других областей. В первую очередь закон регулирует деятельность СМИ: теперь телепередачи на русском или других языках обязаны дублироваться на украинском: то есть если кто-то из гостей программы говорит на русском или каком-либо другом языке, телерадиокомпания должна обеспечить синхронный перевод. Квоту украинского языка на общенациональных телеканалах увеличили с 70 до 90%. Для региональных СМИ Украины допускается больше суточного вещания на русском или других языках, но не намного: в пределах 20%.

Конкурс «Мисс Украина — 2019» прошел в прошлом месяце в Киеве. За корону первой красавицы страны боролись 24 девушки, которых отобрали из 17 тысяч желающих. Из-за большого наплыва заявок в этом году организаторам пришлось предъявить более высокие требования к конкурсанткам: к примеру, к участию не допускались девушки ниже 168 см и старше 25 лет.

За победу жительница Харькова Маргарита Паша получила щедрое денежное вознаграждение — 400 тыс. гривен (чуть больше миллиона рублей) и возможность представлять Украину на международных конкурсах.

«Ребята, даже не верится. Мы сделали это! Меня переполняют эмоции», — поделилась впечатлениями Маргарита сразу после победы.

Маргарита Паша учится в Киевском институте международных отношений, изучает международное право. Модель уверяет, что несмотря на успехи в fashion-индустрии, в будущем она все еще планирует заниматься политической деятельностью.

Кроме того, «Мисс Украина» — мастер спорта по художественной гимнастике, а в свободное время любит вышивать иконы бисером. Фото своих работ она публикует в личном инстаграме наравне со своими откровенными снимками.