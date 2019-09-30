«По-разному видят мир»: немецкий велотурист о россиянах

Немецкий турист, совершивший путешествие от Санкт-Петербурга до Москвы на велосипеде, поделился своими впечатлениями о поездке. Об этом сообщает немецкое издание Augsburger Allgemeine.

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68-летний немец Мартин Крик и его напарник из России Ильдус Янишев решили протестировать участок Европейского велосипедного маршрута R-1. Всего они проехали проехали более тысячи километров, что заняло у путешественников 11 дней. Весь маршрут, известный как «Великий велосипедный путь к миру и доброй воле», еще не готов, но предполагается, что он пройдет от Лондона до Урала.

Журналистам Крик пожаловался, что иногда им мешала погода: «Пять часов [езды на велосипеде] под проливным дождем при температуре четыре-пять градусов — так себе удовольствие», — отметил велосипедист.

Также, говоря о своих впечатлениях, путешественник добавил, что качество дорог сильно разнилось на протяжении поездки: иногда они были неасфальтированными и размытыми от слякоти, а временами довольно развитыми и цивилизованными, отметил Крик, назвав этот факт «частью России».

В целом путешественник назвал участок будущего велосипедного маршрута «хорошим и очень продуманным». Он отметил, что за время своей поездки они с попутчиком ни разу не столкнулись с неразрешимыми проблемами. Немец рассказал, что в какой-то момент его подвели велосипедные тормоза, но их очень быстро получилось отремонтировать.

«Моя рекомендация: не обязательно использовать самое современное [оборудование], но важно — самое надежное», — дал совет Крик другим велосипедистам.

В среднем путешественники находились в пути около 10 часов ежедневно. Это включая привалы, знакомство с достопримечательностями и беседы с местными жителями. Особое впечатление на Мартина произвели люди, встречавшие путешественников с теплом и гостеприимством. Самым ярким воспоминанием Крик назвал то, как одна бабушка подарила им целое ведро яблок. Забрать столько фруктов с собой велосипедисты не могли, но такой жест немца очень впечатлил, говорится в публикации Augsburger Allgemeine. О том, что в этом году яблок в наших садах столько, что их в буквальном смысле некуда девать, туристу никто наверняка не рассказал.

В целом Мартин Крик уверяет, что в большинстве своем о России у него остались хорошие впечатления. «Это огромная страна со множеством жителей, которые имеют совершенно разные потребности и по-разному воспринимают мир», — рассказал Крик.

Кульминацией всей поездки немец назвал прогулку по Москве вдоль набережных и парков до ее конечной цели — Красной площади. «Это было настоящее событие», — подытожил велосипедист.

В феврале этого года на Кузбассе нашли более отчаянного иностранца, путешествовавшего по России на велосипеде. Жители Кемеровской области сняли путешественника на видео: на записи видно, как мужчина в сильный мороз едет по трассе на велосипеде, обвешанном рюкзаками с вещами. Сам турист был одет достаточно тепло и даже надел под шлем шапку.

«Мы находимся на трассе на Белово, - 29 градусов, и тут такой прикол: путешественник на велосипеде!» – комментирует ситуацию автор видео.

Затем женщина останавливает велосипедиста с вопросом: «Откуда едете?», после чего выясняется, что путешественник не говорит по-русски. Удалось узнать лишь конечную цель маршрута: мужчина помахал рукой вперед и произнес одно лишь слово: «Байкал!»

После того, как видео попало в интернет, выяснилось, что пользователям сети этот удивительный турист уже знаком. Днем ранее его сфотографировали выезжающим из Белова, а до этого — поблизости от Барнаула. Примечательно, что многие начали задаваться вопросом, где может проезжать отчаянный путешественник, чтобы приютить его на денек-другой — отогреть, накормить, в бане попарить.

Некоторые пользователи признались, что по-доброму завидуют смелости иностранца, но нашлись и те, кто назвал «безумием» идею ехать в такие морозы по России, да еще и на велосипеде. Однако большинство комментаторов сошлись во мнении, что они с удовольствием приютят путешественника и помогут, чем смогут, если его повстречают.