«Дагестанская Барби»: за что затравили модель

За уроженку Дагестана, прославившуюся в качестве модели, не рады на родине. Девушку, сбежавшую из дома ради карьеры, осуждают земляки. Об этом пишет сайт kp.ru.

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22-летнюю Мариан Пашаеву знают в сети как «дагестанскую Барби»: сейчас девушку называют одной из самых успешных моделей в России. Однако такой успех вызывает у ее земляков лишь негативную реакцию.

Девушка родилась в Махачкале в строгой мусульманской семье. С самого детства окружающие отмечали необыкновенную красоту девочки, однако о модельной карьере она даже не мечтала: традиции такого не предполагали. Но с возрастом Мариан начала понимать, что домашний образ жизни не для нее, и, вопреки запретам родителей, сбежала из родной республики: сначала в Северную Осетию, а потом в Москву.

Сперва Пашаева прославилась в инстаграме: в 16 лет она уже могла похвастаться большим количеством подписчиков. В соцсети ее заприметили продюсеры популярного певца Егора Крида, и девушка снялась в нескольких его клипах. В обоих видео Мариан сыграла роль возлюбленной артиста, что еще больше подогрело слухи об их романе. Однако модель отвечает на вопросы журналистов о Криде без изменений: говорит, что между ними ничего нет.

Съемки в клипах принесли Пашаевой еще большую популярность. Ее кукольную внешность заметили модельные агенты: у девушки сразу появилось множество приглашений на различные съемки и фотосессии. Впрочем, земляки Мариан за девушку не рады и регулярно высказывают свое недовольство образом жизни модели.

Как девушка рассказала kp.ru, самый частый вопрос, который ей задают дагестанцы, это: «А где твоя семья? Твои братья?»

«Хорошо, что в Дагестан больше не вернешься, нам такие вертихвостки не нужны», — такого рода комментарии периодически встречаются в инстаграме модели.

Однако Мари (как она предпочитает себя называть) относится к негативу в свой адрес как к неизбежному явлению ввиду выбранной ею профессии. Несмотря на этот неприятный факт, поклонников у девушки гораздо больше. В инстаграме Пашаеву называют «фарфоровой королевой» и «русской Барби», а также отмечают сходство с голливудскими звездами.

Красивым девушкам, живущим в обществах с патриархальными традициями, приходится нелегко: ради карьеры им нередко приходится покидать родные края и терпеть осуждение соотечественников.

Так, 26-летняя инстаграм-модель Камила Сенина тоже решила уехать из Дагестана в Москву. Весной этого года ее имя стало появляться в СМИ из-за нападения на нее: Камила познакомилась в интернете с неким Николаем и договорилась пойти с ним на свидание, однако при встрече мужчина затащил ее в подъезд и начал душить, отобрал у Сениной сумочку с деньгами и золотые серьги. Как предположили следователи, нападение может быть связано с происхождением и деятельностью Камилы.

Другая уроженка Дагестана, работающая моделью, напротив, подвергается травле со стороны ксенофобов. 29-летняя манекенщица Аминат Мирзаханова родом из Махачкалы в юности очутилась с матерью и братом в Австрии, где семья и осталась жить. В 2012 году девушку уговорили принять участие в конкурсе красоты, и первая же попытка увенчалась успехом: 17-летняя Аминат стала «Мисс Австрия».

Однако ее победа привела к крупному скандалу: нашлось много недовольных, которые выкрикивали из зала не самые приятные, националистические комментарии о ее «восточной внешности».

Австрийцы были возмущены тем, что уроженка Северного Кавказа будет представлять их страну на конкурсе «Мисс Вселенная».

Впрочем, у самой Аминат после конкурса жизнь начала складываться только лучше: не говоря уже о том, что на девушку сразу посыпались десятки предложений о сотрудничестве от известных модельных агентств, за начинающей моделью стал ухаживать сын экс-президента Франции Николя Саркози.

В 2017 году в СМИ появилась новость о том, что Аминат вышла замуж за бывшего баскетболиста и бизнесмена из Объединенных Арабских Эмиратов, с которым она познакомилась на чемпионате по дзюдо в Париже. А в прошлом месяце из инстаграма модели стало известно, что молодожены ждут ребенка.