ДНК-тест не нужен: как «Мисс Москва» доказала отцовство экс-короля

Победительница конкурса красоты «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина не станет делать генетическую экспертизу, чтобы доказать, что ее бывший муж — отец ее сына. В своем последнем разговоре с представителями СМИ модель безапелляционно заявила, что в этом нет никакой необходимости.

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6 сентября Келантанский дворец опубликовал официальное обращение экс-правителя Малайзии к своим подданным, где Мухаммад V признался, что он сожалеет о том, что он вызвал всеобщее смятение своим непродолжительным браком и всеми скандалами, связанными с его личной жизнью.

В заявлении отмечалось: «Ложь, высказанная в соцсетях, опозорила султанат, подконтрольный Мухаммаду V, и всю келантанскую королевскую семью».

Гражданам государства посоветовали не доверять информации из соцсетей и желтой прессы, а ориентироваться только на официальные данные, которые публикуют служба дворца. Ради женитьбы на 27-летней модели 49-летний правитель отказался от трона и стал султаном Келантана, но ни он, ни она не спешат озвучивать причины своего стремительного разрыва.

close Оксана Воеводина и бывший король Малайзии Мухаммад V Оксана Воеводина и бывший король Малайзии Мухаммад V instagram.com/rihanapetra

4 сентября бывшая «Мисс Москва» опубликовала в своих соцсетях пост с отрывком из истории о своем знакомстве с королем Малайзии, где было рассказано о том, что Мухаммад всегда хотел детей и признавался Воеводиной что всем его предыдущим возлюбленным нужны были только его деньги.

21 мая она родила ребенка, которого назвали в соответствии с мусульманскими королевскими традициями. Его имя — Тенку Исмаил Леон Пётра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Пётра.

В своем инстаграме Оксана зовет мальчика, которому, скорее всего, уже не удастся стать малазийским королем, Леоном.

27 сентября портал Daily Mail опубликовал интервью с победительницей конкурса «Мисс Москва — 2015», где она рассказала о том, как произошло их расставание, однако о событиях, которые привели к этому исходу, Воеводина умолчала. В разговоре с корреспондентами британского таблоида бывшая модель призналась, что ее последний разговор с мужем состоялся в декабре, когда он прекратил их отношения. О разводе Оксана узнала из новостных порталов.

Если верить 27-летней молодой матери, Фарис, как она называет султана Келантана, ушел, когда она была уже на четвертом месяце беременности. Многие источники утверждали, что для процедуры расторжения брака Мухаммад V воспользовался тройным таляком — религиозная традиция, позволяющая быстро развестись, три раза высказав свое намерение. Однако некоторые источники утверждают, что Коран запрещает разводиться подобным образом с беременной супругой.

Самым эмоциональным моментом всего видеоинтервью стало обращение Оксаны к теперь уже бывшему мужу, которого она пыталась убедить в том, что ребенку необходимо общаться со своим отцом:

«Фарис, проснись! У тебя есть сын, и ты отец! Ты из королевского рода! И, что бы ни случилось с нашим браком, я хочу, чтобы у моего сына были оба родителя. Просто подумай о своем сыне».

Сама же Воеводина убеждена в бессмысленности ДНК-теста из-за того, что у ребенка азиатские черты лица. Собеседница Daily Mail не стала рассуждать на популярную тему о том, что ради нее Мухаммад отказался от короны: «Это политический вопрос, а я вне политики».

1 сентября Оксана, принявшая ради мужа ислам и взявшая новое имя «Рихана Петра», выложила их совместное селфи в свой аккаунт и написала: «Я знаю, что все хотят узнать о том, что с нами случилось. Раньше я не была готова рассказать свою историю… Возможно, если я скажу вам правду, мне станет лучше, но я просто не хочу никого ранить, это будет болезненно».

Победительница конкурса красоты и будущий правитель устроили две свадебные церемонии по различным обычаям — в июне прошла традиционная исламская свадьба, а в ноябре без лишнего шума «гуляли» в престижной подмосковной Барвихе, однако там стереотипных пьяных драк тоже не предвиделось — в меню не было представлено алкогольных напитков.