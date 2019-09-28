Турция вместо Армении: Ким Кардашьян обидела диаспору

На Ким Кардашьян-Уэст ополчились представители армянской диаспоры в США. Предпринимательница, чей покойный отец, адвокат Роберт Кардашьян был армянином, а ее мать и, по совместительству, ее менеджер Крис Дженнер — американка, любит делать акцент на своем происхождении. Ради матери четырех детей мировая пресса даже отняла звание «самой знаменитой армянки в мире» у Шэр. В 2016 году Кардашьян-Уэст написала открытое письмо, в котором она обратилась к правительству США с требованием признать геноцид армян, случившийся на территории сегодняшней Турции в годы Первой мировой войны и после ее окончания.

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Именно поэтому решение Ким создать производство своей линии коррекционного белья в Турции вызвало громкие протесты со стороны тех, кто сначала был благодарен звезде реалити-шоу «Жизнь семейства Кардашьян» за то, что она выносит важные вопросы на обсуждение. Армянский национальный комитет США (АНКА) написал мультимиллионерше твит в среду, 25 сентября, а на следующий день знаменитость прокомментировала претензии влиятельной организации и попыталась оправдаться.

В начале своего обращения к члену клана Кардашьян-Дженнер представители АНКА выразили свою признательность за то, что супруга Канье Уэста не забывает о своих корнях, однако уже в следующем предложении тон сообщения значительно изменился.

«Мы увидели, что вы изготовляете некоторую продукцию (своего бренда — «Газета.Ru») в Турции. Пожалуйста, подумайте над тем, чтобы делать это в Армении, которая славится прекрасными мастерами и сервисом», — отметил комитет.

В ответ Ким объяснила, что ее решение использовать турецкие фабрики были основаны не на идеологии, а на выгодах для бизнеса. Тех, кому тоже стало интересно, задумалась ли бизнесвуман о том, с кем она сотрудничает, Кардашьян-Уэст дала длинный и исчерпывающий ответ.

Она написала: «Когда я впервые начала мечтать о собственной марке корректирующей одежды, я знала, что хотела, чтобы каждая деталь была сделана лучшим из возможных способов — из лучших материалов, от создания эскизов до производства, тестов и инноваций». По словам Ким, она проконсультировалась с экспертами, которые в числе прочего предложили фабрики в Турции, поэтому наилучшие условия победили память о трагических событиях, происходивших с 1915-го по 1917 год.

Владелица бренда также решила подчеркнуть, что ее бизнес-стратегия, которая явно заключается в том, что шить нужно там, где это делать дешевле и удобнее, полностью отвечает ее пониманию патриотизма: «Мы против того, чтобы дискриминировать кого-либо или отдельную нацию, основываясь на прошлом».

К тому же, одна из продюсеров «Жизни семейства Кардашьян» заключила послание обещанием, что она лично поедет в Армению «в течение следующих двух недель» и выразила надежду, что она сможет «найти способы улучшить торговлю и создать рабочие места для армян, которая будет включать в себя производство».

Выверенную речь о необходимости уметь прощать скандальная звезда завершила фразой: «Я всей душой верю, что для того, чтобы изменения произошли, вы должны быть готовы работать со всеми людьми, даже если ваши политические взгляды отличаются».

Роберт Кардашьян прославился как член коллегии адвокатов, представлявших интересы О'Джея Симпсона по делу об убийстве его жены. Его родители были эмигрантами, которые смогли встать на ноги после переезда в Калифорнию за несколько лет до начала Первой мировой войны. В это же время националистическое турецкое правительство начало этнические чистки среди армян.

В апреле 2011 Ким даже публично выразила недовольство менеджментом издательского дома Conde Nast, когда турецкая версия журнала Cosmopolitan поместила ее на свою обложку в месяц, в который отмечается День памяти жертв геноцида. Знаменитость выпустила официальное заявление, где сказала, что у журнала есть «определенное количество международных изданий по всему миру» и клялась, что на съемке и в период утверждения финальных снимков ее не предупредили о том, что номер выйдет в Турции «в этот день».