Полуголый и невменяемый: как арестовали племянника Меган

Племянника Меган Маркл арестовали в Голливуде за то, что он устроил на улице, пока на нем было только небольшое полотенце. Источники из органов сообщили порталу TMZ, что Томас Дули ходил по улицам Лос-Анджелеса и выкрикивал что-то невнятное, пока вокруг его бедер было повязано только небольшое полотенце.

Реклама

По данным издания, один из очевидцев происходившего на улице вызвал полицию, и спустя непродолжительное время приехало несколько сотрудников правоохранительных органов, чтобы разобраться с полуголым Дули, находившемся в неадекватном состоянии. Вместо того, чтобы выполнить требования полицейских и проследовать с ними, Томас начал демонстративно уходить от них и делать вид, что ничего не произошло, поэтому им пришлось его задержать. В материале таблоида отмечается, что Дули повалили на землю и поместили в машину.

Хотя сам племянник Меган Маркл не совершил серьезное преступление (скорее всего, прогулка по улице в практически голом виде бы классифицировалось как мелкое хулиганство), офицер полиции, принимавший участие в его задержании, повредил колено. Поэтому теперь Дули официально задержан за уголовное преступление и оказание сопротивления при аресте.

Источники в полиции отметили, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. На данный момент 29-летний сын сводного брата герцогини Сассекской Томаса Маркла-мл. находится в СИЗО и дожидается, пока кто-то внесет за него залог в $25 тысяч.

Даже если не брать в расчет отца герцогини Сассекской и сводную сестру бывшей актрисы Саманту Маркл, которые решили выяснять все семейные и свои личные проблемы через эфиры телеканалов и новостные порталы, у матери четырехмесячного Арчи хватает родных, которые могут заставить ее почувствовать себя неловко. У Томаса-мл. уже были проблемы с законом — в 2017 году его партнерша обвинила в том, что он приставил пистолет к ее голове во время громкой домашней ссоры. Ему предъявили обвинения в угрозах и незаконном применении огнестрельного оружия.

Родной брат Дули Тайлер владеет фермой в штате Орегон, на которой выращивается каннабис, а этот легальный в США способ заработка очень негативно воспринимается во всем остальном мире. В декабре прошлого года Тайлер дал интервью британскому порталу The Sun, в котором заявил, что его родственники (Томас Маркл-младший вместе со своей сестрой Самантой) воспользовались ситуацией с удачным замужеством актрисы, чтобы нажиться на скандалах: «Мой отец и тетя Саманта продали моего деда, мою семью, продали Меган. С этим сложно справиться».

Однако даже если это действительно так, Тайлер Дули не слишком отличается от порицаемых им членов семьи. Благодаря Маркл 26-летний молодой человек получил работу ведущего на телешоу «Королевский мир», которое запустилось на канале MTV. Сюжет программы не имеет прямого отношения к Меган, но название говорит само за себя — теперь американцы Марклы и Дули еще какое-то время будут ассоциироваться с короной.

В юности 38-летняя Меган была близка со своими племянниками — ее часто оставляли с ними, когда они были детьми. Позже они перестали общаться, когда Меган стала встречаться с членом королевской семьи. Помимо этого она не пригласила их, как и всех остальных родственников со стороны отца Томаса Маркла, на свою вторую свадьбу.

На ее церемонии бракосочетания с британским принцем 19 мая 2018 года присутствовала только мать, Дория Рагланд. Томас Маркл тоже должен был быть там, чтобы провести дочь до алтаря, но состояние здоровья и собственная нерешительность не позволили ему вовремя приехать в Лондон. Когда он достаточно окреп, чтобы совершать длительные перелеты, дочь уже не хотела с ним общаться после серии интервью, которые он дал представителям СМИ. Тогда казалось, что 75-летний бывший директор по свету не может похвастаться чувством самосохранения — извинения за свою чрезмерную открытость о прошлом Меган и за вмешательство в ее частную жизнь она могла посмотреть по телевизору.