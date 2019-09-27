Вайнштейн и лицемерие: как Гвинет Пэлтроу добивалась ролей

27 сентября голливудская актриса и предпринимательница Гвинет Пэлтроу, которая уже не может не ассоциироваться с продвигаемым ей отпаривателем для вагины, празднует свой 47-й день рождения.

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В начале сентября журналисты Джоди Кантор и Меган Твохей опубликовали книгу о расследовании дела о сексуальных домогательствах Харви Вайнштейна «Она сказала», в которой авторы признались, что частично информацию о скандально известном продюсере им предоставила именно Гвинет Пэлтроу. Фильмы, сделавшие ее знаменитой, вроде «Эммы» и «Влюбленного Шекспира», были спродюсированы компанией Вайнштейна Miramax Films.

При этом Гвинет должна быть благодарна Харви за свой успех — звезда до сих пор не может отделаться от слухов, что она якобы отняла свою судьбоносную роль у Джулии Робертс. Когда молодая актриса говорила речь на церемонии «Оскар» в 1996 году, после остальных номинанток на лучшую женскую роль Гвинет поблагодарила именно Харви Вайнштейна и его команду «за неумолимую поддержку». А вот в интервью шоу «Today», которое вышло в сентябре, знаменитость сказала, что согласилась помогать корреспондентам из-за того, что она была «напугана».

«Я действительно почувствовала, что время пришло, — призналась Пэлтроу.

— Я думаю, что (на решение — «Газета.Ru») повлияла и моя дочь-подросток, любовь всей моей жизни, и я беспокоюсь за время, когда она выйдет на работу».

Актриса добавила, что она хотела принять участие в «культурном сдвиге», который действительно произошел в западном шоу-бизнесе благодаря движению #MeToo, несмотря на то, что Вайнштейн явно сделал достаточный вклад в развитие Гвинет Пэлтроу как актрисы и бренда. До скандала с участием одного из самых влиятельных людей в Голливуде она ни разу не говорила о проблемах в своих отношениях с Харви.

В прошлом мае Пэлтроу впервые рассказала о том, что Вайнштейн пытался ее домогаться еще в нулевых, когда она еще была начинающей актрисой, но ее тогдашний бойфренд — Брэд Питт — пригрозил «убить его», если он еще когда-нибудь заставит Гвинет «почувствовать себя некомфортно». Если верить воспоминаниям предпринимательницы, которые никто так и не подтвердил и не опроверг, «это было фантастически, потому что он использовал свою славу и силу, чтобы защитить (Пэлтроу — «Газета.Ru») в тот момент, когда у нее их еще не было».

Несмотря на то, что сейчас она, как и многие известные деятели индустрии, переключилась с большого кино на продукцию Netflix, ее карьере в кинематографе позавидовали бы многие коллеги — в 26 лет дочь продюсера и актрисы получила свою первую премию «Оскар» за фильм «Влюбленный Шекспир». Казалось, что Гвинет действительно сильно помогли, потому что независимые критики оценивали ее игру очень средне.

По ее признанию, после победы на престижной церемонии у нее начала развиваться звездная болезнь: «Я перестала ждать в очередях и так далее, и, как я поняла, я начала вести себя немного странно или немного причудливо». В этот момент в судьбу дочери решил вмешаться телевизионный продюсер и режиссер Брюс Пэлтроу, который, если верить актрисе, открыл ей глаза, сказав: «Ты немного превращаешься в задницу».

Даже если не брать в расчет ее лайфстайл-проект со спреями для улучшения ауры, за свою карьеру Гвинет Пэлтроу сделала и сказала достаточное количество весьма спорных вещей.

В декабре прошлого года актриса дала интервью The Wall Street Journal, в котором фактически сказала, что именно она сделала йогу трендом. На звезду саги «Мстители» ополчились пользователи соцсетей, посчитавшие, что Гвинет слишком много на себя берет. Та заявила: «Я недавно ходила на занятие по йоге в Лос-Анджелесе, и 22-летняя девушка на ресепшене спросила: «Занимались ли вы йогой раньше?», и я буквально поворачиваюсь к своей подруге и говорю: «У тебя есть эта работа, потому что я занималась йогой раньше».

Наверное, лучше было бы промолчать в случае, который произошел на музыкальном фестивале iTunes Music в 2011 году, когда ярая сторонница ЗОЖа призналась, что она «скорее будет курить крэк, чем съест сыр из банки». И хотя консервированную массу действительно лучше не употреблять, если у вас есть выбор, радикализм актрисы изумил даже ее аудиторию. В 2005 году Гвинет Пэлтроу вызвала похожую реакцию на шоу Конана О'Бриена — обладательница премии «Оскар» безапелляционно заявила, что лучше она «умрет, чем позволит своему ребенку есть растворимый суп из чашки».