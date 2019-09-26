Уже не надеются: Брэду Питту нашли целительницу

Голливудскому секс-символу прошлых десятилетий приписали новый роман: американский таблоид US Weekly сообщил, что Брэд Питт встречается не со звездой, а с целительницей и дизайнером ювелирных изделий Сат Хари Халсой. Об этом изданию рассказал источник — он сообщил, что 50-летняя женщина весьма приземленна и, в отличие от предыдущих возлюбленных Брэда Питта, ведет довольно скромный образ жизни. «Она очень сильная, — отметил инсайдер. — У нее прекрасный ум. Это его в ней привлекает».

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Слухи об этой связи Брэда Питта поползли еще в октябре 2018-го, когда знаменитого актера видели с целительницей на гала-концерте, организованном группой Red Hot Chili Peppers в консерватории Силверлейка — они сидели рядом, смеялись и перешептывались. При этом таблоид отмечает, что отношения не слишком серьезны. «Брэд на это не настроен», — уточнил источник US Weekly.

Сообщение таблоида уже опровергло издание Entertainment Tonight — по его информации, 55-летний актер и целительница «просто друзья» и сейчас он ни с кем не встречается.

Источник отметил, что сейчас Брэд Питт «посвящает время себе» — однако не после тяжелого бракоразводного процесса, а из-за окончания рекламных кампаний фильмов «К звездам» и «Однажды в Голливуде».

Сам Брэд Питт никогда не высказывается о своих отношениях с женщинами после расставания с Анджелиной Джоли — зато много говорит о себе и о своем внутреннем состоянии. В недавнем интервью радио NPR он честно признался, что развод стал для него поводом проанализировать свое поведение. «Распад семьи, конечно, открывает глаза. И <…> я должен понять, в чем моя вина и что я мог сделать лучше. Потому что я не хочу продолжать жить так же», — признался актер.

По всей видимости, развод действительно заставил кинозвезду пересмотреть свои ценности. «У меня был друг, который работал в хосписе. Однажды он сказал: «Единственное, о чем говорят люди, это любовь и их сожаления в любви». Я подумал: «Мужик, это правда интересно. Если это то, на чем мы фокусируемся перед уходом, лучше начать работать над этим сейчас»», — рассказал Брэд Питт.

После развода с Анджелиной Джоли актеру не раз приписывали романы с женщинами, которые в итоге оказывались его друзьями. Например, в прошлом году все надеялись, что у Брэда Питта отношения с 42-летней архитектором, профессором Массачусетского технологического института Нери Оксман. Его познакомили с женщиной друзья, уверенные, что благодаря общему интересу к искусству они станут прекрасной парой. Брэд Питт действительно сблизился с женщиной на несколько месяцев и много общался с ней.

«Интеллектуально у них очень много общего, и они по-настоящему наслаждаются обществом друг друга, — говорили знакомые Питта Entertainment Tonight. – [Питт] в восторге от того, что рядом есть человек, не сосредоточенный на Голливуде. Он говорит о ее отношении к славе и звездам первой величины, и ему кажется освежающим ее равнодушие к этому».

Несмотря на то, что Нери Оксман чрезвычайно нравилась друзьям Брэда Питта, актер и архитектор были вынуждены их разочаровать — оказалось, что отношения у них исключительно дружеские.

Позже, в октябре 2018-го, Нери Оксман дала интервью The New York Times, в котором с жаром опровергла все слухи о том, что она когда-либо встречалась с Брэдом Питтом. Оказалось, что у нее совершенно другой возлюбленный, и это инвестор Уильям А. Экман. Однако об актере она отозвалась с симпатией — Оксман назвала его «последним из могикан Голливуда в эпоху пост-Нетфликса». «В нем сходятся временное и вечное, — сказала она. — А ведь кино на этом и построено».

В начале этого года СМИ поспешили приписать Брэду Питту роман с Шарлиз Терон — еще одной голливудской кинозвездой, которой публика жаждет найти пару. 20 января британский таблоид Sun опубликовал заявления очевидцев, которые якобы видели кинозвезд в баре элитного отеля в Лос-Анджелесе. В СМИ даже сообщили, что, несмотря на непродолжительность их романа, знаменитости уже праздновали вместе Рождество и Новый год в доме Питта в районе Лос-Фелис неподалеку от Голливуда.

Однако сообщения британского таблоида оказались ложными. Источники из окружения Шарлиз Терон и Брэда Питта опровергли слухи о том, что они состоят в романтических отношениях в разговоре с People — оказалось, что звезды встречались в прошлом году в рамках рекламной кампании бренда часов. С тех пор актеры, по словам собеседника издания, не поддерживали связь.