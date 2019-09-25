Передумал язвить: реакция Кутчера на Деми Мур

Эштон Кутчер отреагировал на скандальные подробности их с Деми Мур отношений, которые актриса изложила в своей новой книге. Актер старается выйти сухим из воды, поэтому в ответ на эту ситуацию пока что написал всего один загадочный твит.

Реклама

«Я собирался нажать на кнопку и выдать действительно язвительный твит. Потом я посмотрел на своих сына, дочь и жену и удалил его», — написал Катчер, завершив публикацию эмодзи в виде сердечка.

Эту запись актер опубликовал спустя несколько часов после появления новости о том, что Деми Мур заранее предупредила Кутчера о скандальном содержании своей книги. Об этом она сообщила во время интервью с Эллен ДеДженерес в эфире ее шоу во вторник.

В своих мемуарах 56-летняя звезда заявила, что за те восемь лет, в которые они с Кутчером состояли в браке, актер дважды изменил ей и «принуждал к сексу втроем». В интервью она объяснила, что в тот момент ей правило желание соответствовать ожиданиям супруга.

«Он выражал что-то вроде фантазий, и я старалась ему угодить. Быть такой, какой, как я думала, он хотел меня видеть», — призналась Мур. Она добавила, что это было «явно ошибочное чувство нежелания взглянуть на более сложные проблемы и на то, чего действительно не хватало» в их отношениях.

При этом, несмотря на неприятные подробности их с Кутчером отношений, Мур заверила, что что смысл ее мемуаров — не обвинять и не злорадствовать, а просто «сохранить ход своей истории», сказала Мур. В своей автобиографии Деми Мур подробно рассказала о неверности мужа и прочих фактах, отнюдь не красящих актера. Она заявила, что Эштон изменил ей два раза — с женщинами по имени Бритни Джонс и Сарой Лил.

Девять лет назад на полосе таблоида Radar Online появилось интервью с той самой Бритни Джонс, в котором она утверждала, что у Мур и Кутчера была «своеобразная сделка», о которой актер предупредил ее, прежде чем привести домой. Девушке на тот момент был 21 год, она жила в Лос-Анджелесе и рассказала СМИ, что познакомилась с актером сериала «Шоу 70-х» в боулинге, где он праздновал день рождения Румер Уиллис, дочери Деми от первого брака.

«Они делят между собой всех любовниц. Эштон переживает, что переспал со мной, а с ней не поделился», — рассказывала Джонс. Однако, если верить мемуарам актрисы, вряд ли ее могла расстроить «жадность» супруга. Деми Мур написала, что Кутчер подталкивал ее к групповому сексу, хотя она сама была не в восторге от перспективы делить мужа с другими девушками и впоследствии сожалела о содеянном.

Кутчер, будучи на 15 лет младше Мур, таким образом якобы пытался внести разнообразие в семейную жизнь, а актриса подыгрывала своему партнеру, чтобы показать, что она «крутая жена».

«Я хотела показать ему, насколько замечательной и веселой я могу быть», — написала Деми в книге, отметим, что держалась за отношения с Кутчером, поскольку она заставляли ее снова чувствовать себя молодой.

Однако, соглашаясь на секс втроем, Мур не предполагала, что это сотрет рамки их отношений и приведет к откровенным изменам супруга.

«Из-за того, что мы вовлекли третью сторону в свои отношения, Эштон решил, что это размыло границы и, в какой-то степени, оправдывало то, что он делал», — написала Деми Мур.

О связи Кутчера с Джонс она узнала из СМИ, что стало для нее большим ударом. То же самое актриса написала о другой измене мужа, которая произошла в 2011 году, когда 22-летняя блондинка Сара Лил продала ресурсу US Weekly историю о том, как занялась сексом с небезызвестным женатым мужчиной. Как и в предыдущий раз, Мур обо всем узнала из интернета.

«Меня затошнило. Я знала, что она не лжет», — описала актриса свою реакцию на эту новость.

В своей книге Мур также обвинила Кутчера в том, что у нее начались проблемы с болеутоляющими после борьбы с алкогольной и наркотической зависимостью, потому что ее муж «не оказывал никакой поддержки и не проявлял сострадания».