Мешают россиянам: китайцам ограничат доступ в Царское село

Замминистра культуры РФ Алла Манилова поручила руководству Государственного музея-заповедника «Царское Село» в петербургском городе Пушкин сделать так, чтобы иностранные туристы не мешали россиянам также посещать музей, передает ТАСС.

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С соответствующим заявлением замглавы ведомства обратилась к руководителю департамента музеев Минкультуры Владиславу Кононову. Поводом для этого стали многочисленные жалобы от россиян, которые не могут попасть в музей из-за обилия посетителей, главным образом – из Китая, передает НСН.

«Одна из ключевых проблем — это введение регуляторов потоков [туристов]», — сказала Манилова, предложив определить отдельные дни для пропуска в музей российских туристов и иностранных.

«Они едут, пускай едут, молодцы, это укрепляет отношения наших стран. Мы никому не отказываем, но говорим — для вас понедельник», — приводит ФАН слова Маниловой.

Тремя днями ранее стало известно, что Москва вошла в топ-10 лучших направлений, которые туристы предпочитают посещать осенью. Об этом сообщал CNN. По версии телеканала, обязательными для посещения московскими местами являются парки Царицыно и Коломенское.

Кроме того, CNN отмечал, что, выбрав Москву для путешествия, туристы откроют для себя «неожиданно прекрасные места для осенних оттенков». Уточнялось, что в 2018 году столицу посетили более 23,5 млн человек: 5,5 млн из них — иностранцы, среди которых больше всего китайцев и немцев.

Чуть ранее сообщалось, что

турпоток в мире за 6 месяцев 2019 года вырос на 4%, показав замедление темпов роста.

Такие данные обнародовала Всемирная туристская организация при ООН (UNWTO).

«С января по июнь 2019 года количество международных туристических прибытий выросло на 4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», — отмечалось в исследовании.

По всему миру зафиксирован 671 млн международных туприбытий, что почти на 30 миллионов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«В прошлые годы сектор туристических услуг показывал динамику в 6%», — указывала UNWTO.

То есть, в этом году рост числа туристических поездок возвращается к своей «исторической тенденции» в 3-4%. Устойчивый рост турпотока продолжают демонстрировать страны Ближнего Востока (+8%), страны Азиатско-Тихоокеанского региона (+6%). В Африке — на 3%.

В Европе отмечено увеличение числа прибытий на 4%, в Америке — на 2%. Движущими факторами развития международного туризма были сильная экономика, доступные авиаперелеты, расширение воздушного сообщения и упрощение визового режима, перечислили в ООН.

Однако снижение экономических показателей, затянувшаяся неопределенность в отношении Brexit, торговая напряженность между КНР и США, а также растущие геополитические проблемы начали негативно сказываться на деловой и потребительской уверенности, что нашло отражение в более осторожных прогнозах развития сектора туруслуг, говорили эксперты UNWTO.

В России было зафиксировано снижение расходов на зарубежные поездки на 4%.

Но количество иностранных туристов, приехавших в Россию в первом полугодии 2019 года, возросло почти на четверть — на 24,97% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в августе сообщала Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Больше всего отдыхающих иностранцев традиционно прибыли из Китая, Израиля, Германии, Франции, Италии, Испании и Индии. Кроме того, прирост туристов показали страны, не входящие в число лидеров. Так, из Таиланда прибыли 30,7 тыс. туристов (прирост на 28,46%), Японии – 29,5 тыс. (прирост на 54,96%), Турции – 23,4 тыс. (прирост на 8,83%), Австралии – 23,3 тыс. (прирост на 10,64%), Канады – 18 тыс. (прирост на 3,44%).

Стоит отметить, что туристическая отрасль Грузии терпит убытки после того, как в результате беспорядков на улицах Тбилиси летом 2019-го было прекращено авиасообщение между Россией и Грузией. Следом последовала отмена продажи пакетных туров в эту страну. В результате поток российских туристов в Грузию снизился, что негативно отразилось на туристических доходах Тбилиси.

Согласно отчету Национального банка Грузии, доходы туристической отрасли в августе 2019 года составили $396,1 млн, что на 10,6% меньше, чем за август прошлого года. Казна недосчиталась $47 млн. Между тем, по сообщению ведомства, снижение доходов в этой сфере наблюдается второй месяц подряд — в июле 2019 года сокращение составило 13,3% или $53 млн в денежном эквиваленте. Всего потери бюджета за два месяца составили $100 млн.