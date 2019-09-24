«Рада всех видеть»: Иванка Трамп случайно показала грудь

Недоброжелатели Иванки Трамп давно пытаются понять, чем именно занимается в Белом доме дочь президента — и, разумеется, радуются любой ее оплошности. Неосторожное высказывание, непродуманный образ — пользователи соцсетей пристально следят за гардеробом первой дочери США, чтобы первыми написать о том, что 37-летняя женщина просчиталась с выбором. И недавно им повезло.

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В понедельник, 23 сентября, супруга советника президента США Джареда Кушнера пришла на заседание Генассамблеи ООН вместе с Дональдом Трампом в шелковой блузке и белой юбке с изображением желтых роз. В ходе заседаний Иванка обсуждала с коллегами глобальное расширение экономических прав женщин, но комментаторы в соцсетях и таблоиды сосредоточились на очевидно конфузной ситуации, произошедшей с советницей Трампа.

На видео с того дня, которое дочь президента выложила в свой инстаграм для подведения итогов встреч, женщина выглядела безукоризненно, но на других кадрах картина была совершенно другой. В сети заметили, что через тонкую облегающую ткань деловой рубашки и явно бесшовное белье у Иванки просвечивали соски.

close Lev Radin/Global Look Press via ZUMA Press

Как и следовало ожидать, в твиттере сразу активизировалось либеральное большинство и желающие высказаться на тему — писатель Грант Стерн запостил снимок дочери Дональда Трампа из одного из фотобанков и написал: «Сдержанное появление Иванки Трамп на Генассамблее ООН в качестве представителя Америки во всем мире». Один из пользователей твитнул: «В честь климатического саммита ООН Иванка перешла на новые энергосберегающие галогенные лампы».

Отдельная категория комментаторов пыталась понять, что именно в зале заседаний могло вызвать подобный эффект, и пока кто-то писал, что «благодаря Иванке мы знаем о температуре в ООН», другой предположил: «Она явно очень рада всех видеть».

Похожий инцидент произошел с ее мачехой Меланьей на праздновании Дня независимости США 4 июля. Когда первая леди вышла за руку с президентом к мемориалу Линкольна в Вашингтоне, ее белое платье с разноцветными полосками сначала приняли за проявление поддержки ЛГБТК+ меньшинствам. После этого в соцсетях предположили, что марка Carolina Herrera сшила наряд с русскими народными оберегами, но в пылу рассуждений о тайных смыслах довольно простого платья большинство не обратило внимания на то, что госпожа Трамп промокла под моросящим дождем. Из-за нескольких направленных на нее прожекторов супруга Дональда Трампа, смотревшая на праздничный салют, оказалась в неловкой ситуации, когда ее грудь стала виднеться под плотной, но светлой тканью.

Жену американского лидера настолько часто упрекают в том, что она делает и носит все, что угодно, не так, что в определенные моменты ее становится жалко. В декабре прошлого года она прогадала с кожаными леггинсами оттенка загара, которые многие пользователи сети приняли за полное отсутствие штанов и высмеяли 49-летнюю Меланью за «голый образ».

На прошедших выходных Иванка Трамп вместе с отцом своих троих детей Джаредом Кушнером поехала в Рим на празднование свадьбы американского дизайнера Миши Нону и ее партнера, нефтяного магната Майки Хесса. Пока издания о жизни звезд переживали из-за того, что на том же мероприятии будет присутствовать близкая подруга модельера Меган Маркл (разумеется, вместе с супругом), Иванка вызывала негативную реакцию в соцсетях.

Некоторые пользователи твитнули, что ее совместная с мужем фотография в вечерних нарядах, которые старший советник президента США выложила в свой аккаунт в инстаграме с подписью: «Пока в Риме…», «отдает холодом» и «кажется фальшивой».

Дочь Трампа даже обозвали «бесчувственным роботом», что кажется существенным преувеличением, если посмотреть на снимок, где супруги стоят рядом друг с другом и улыбаются, хотя и не держатся за руки.

Бежевый шифоновый наряд президентской дочери вполне подходил под стилистику праздника, устроенного на крупной итальянской киностудии. Однако в тот день больше внимания было приковано к платью Меган Маркл, которое журналисты идентифицировали как Valentino стоимостью $11 тыс.