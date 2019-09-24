Красота по-крымски: кого отправят на «Мисс Вселенная»

В минувшие выходные в Ялте выбрали самую красивую девушку полуострова. Титул «Мисс Крым-2019» завоевала Елизавета Свириденко из Севастополя.

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Всего желание принять участие в конкурсе изъявили около 600 девушек, но в финал состязания вышли только 15 конкурсанток. Финал вели телеведущие Денис Косяков и Оксана Федорова, также известная как «Мисс Вселенная-2002», позже лишенная короны.

Участницы конкурса продефилировали в вечерних платьях от крымских дизайнеров, а также в меховых шубах от местных фабрик. Кроме того, все девушки прошли традиционный этап дефиле в купальниках и интеллектуальный конкурс.

Вместе с «Мисс Россия-2019» Алиной Санько Елизавета Свириденко отправится на конкурс «Мисс Вселенная», который пройдет на Филиппинах в конце этого года: на острова конкурс принесла 24-летняя победительница прошлогоднего конкурса Катриона Грей. Там Елизавета отдельно будет представлять полуостров.

Сразу после победы Свириденко поделилась своими впечатлениями с журналистами: «Мне до сих пор не верится, что это произошло со мной. Большое спасибо организаторам, благодаря которым можно получить этот бесценный опыт и эмоции, которые больше не повторятся», — цитируют организаторы конкурса слова победительницы.

Мисс Крым-2019 также рассказала о предвкушении новых возможностей, которых она ждет от своей победы: «Сейчас я учусь на первом курсе архитектурно-строительной академии, мой профиль — строительство, но уверена, что победа на этом конкурсе обязательно изменит мою жизнь», — рассказала Елизавета Свириденко.

Примечательно, что это не первая победа Свириденко в конкурсе красоты. В прошлом году ей достался титул «Севастопольская красавица». Впрочем, на конкурсе «Мисс Крым-2019» также были и другие номинации. Мисс зрительских симпатий Крым-2019 по результатам интернет-голосования стала Ксения Логвина из Алушты, а Мисс-модель Крым-2019 — Анна Попова из Севастополя. Вице-мисс Крым-2019 выбрали Дарью Обухову из Симферополя, а титул первой вице-мисс Крым-2019 достался Елене Рыжовой из Черноморского.

Корону новой королеве красоты вручила победительница крымского конкурса красоты прошлого года. Титул «Мисс Крыма-2018» принадлежит Яне Четвериковой из Ялты, студентке экономико-гуманитарного колледжа. Четверикова также еще до своей большой победы уже принимала участие в других конкурсах красоты — в 2016 году ей присудили титул «Вице-мисс Ялта».

В 2018 году для заключительного этапа конкурса выбрали больше девушек — 20. Одним из членов жюри был известный датский певец Томас Невергрин. После конкурса артист заявил, что выбрать победительницу ему было очень непросто.

«Крымские девушки — это что-то нереальное для меня. Можно сказать, каждая из них как солнце, которое просто ослепляет», — рассказывал Томас журналистам. В этом году среди знаменитых членов жюри СМИ заприметили телеведущую Анну Чапман.

На Филиппинах Свириденко также предстоит сразиться с победительницей конкурса «Мисс Украина — 2019», который прошел в этом месяце в Киеве. Ею стала 24-летняя студентка столичного института международных отношений Маргарита Паша.

За корону первой красавицы Украины боролись 24 девушки, которых отобрали из 17 тысяч желающих. Из-за большого наплыва заявок организаторам пришлось предъявить высокие требования к конкурсанткам: к примеру, к участию не допускались девушки ниже 168 см и старше 25 лет.

За победу жительница Харькова Маргарита Паша получила щедрое денежное вознаграждение — 400 тыс. гривен (чуть больше миллиона рублей) и возможность представлять Украину на международных конкурсах.

«Ребята, даже не верится. Мы сделали это! Меня переполняют эмоции», — рассказала Маргарита сразу после победы.