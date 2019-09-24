Похороны прошлого: что творится с итальянской модой

Versace

Никто не умеет играть в ностальгию также хорошо, как Донателла Версаче — в течение нескольких сезонов она отдавала дань уважения своему покойному брату Джанни в виде повторения культовых принтов и фасонов марки, а в этом обратилась к и вовсе беспроигрышному варианту. Показ Versace в Милане закрывала в этот раз сама Дженнифер Лопес в вариации своего знаменитого открытого зеленого платья, созданного итальянским модным домом, в котором она произвела практически революцию на церемонии вручения премии «Грэмми» в 2000-м.

Самой популярной историей, связанной с этим платьем, стало, разумеется, рождение сервиса по поиску изображений в Google — пользователи настойчиво искали именно это фото с красной ковровой дорожки, и только тогда стало понятно, что нужен единый фотобанк, облегчающий эту задачу.

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Сложнее всего, говоря об исполнительнице и ее завершающем дефиле под аплодисменты тех, кто не снимал происходящее на шоу на телефон, не сделать акцент на возрасте и безукоризненной внешности певицы. Так что просто — почти за 20 лет с момента того громкого выхода у Джей Ло и Versace бывали свои хорошие и плохие дни, но сейчас у них — явно лучшие времена.

Gucci

Креативный директор марки Алессандро Микеле сегодня входит в число самых дизайнеров мире — в последние несколько лет множество предметов гардероба, созданных им, стало маст-хэвами, без которых немыслим наряд человека, считающего себя модным.

В этом сезоне Микеле уже по привычке выдумал новый подиум, назначение которого можно было понять, лишь перечитав комментарии дизайнера несколько раз. «У моды есть функция: дать людям пройти через заросли возможностей… делая любую форму разнообразия священной и подпитывая навыки самоопределения», — объясняет модельер. Это высказывание ставит его в один ряд с теми современными художниками, ценность работ которых растет в зависимости от тумана, который они напустят в комментарии.

Если отойти от возвышенных фраз и здраво оценить коллекцию без попыток разобраться в специфическом мировоззрении дизайнера, стоит отметить, что Алессандро МИкеле начал пользоваться черными оттенками, которых раньше старался избегать.

Во второй части показа модельер почти отрекся от принтов, которые критики ассоциировали с ним с момента его прихода на пост пять лет назад. Самым большим сюрпризом стали не четкие линии силуэтов, напомнившие об эпохе 70-х, а попытка Микеле изобразить сексуальность. Раньше модели марки напоминали, скорее, существ без пола, которые появлялись в одежде примерно одной стилистики и не вызывали чувственный интерес. Теперь даже в новом Gucci познакомились с темой кинка — ошейников из черного винила и платьев, украшенных кружевом.

Moschino

Креативный директор дома Джереми Скотт черпает вдохновение из очень разных сфер культуры — всего полгода назад его модели ходили в пародийных образах «телевизионных кукол», которые пытались продать вам замороженный обед, посадить за рулетку и выиграть автомобиль. После шоу с огромным буйством красок вопрос о том, что станет логическим продолжением этой истории, задали многие, но Скотт и логика живут в разных экосистемах и друг с другом слишком часто не контактируют.

Теперь стало ясно, что американский дизайнер решил полностью уйти от поп-культуры и посвятить коллекцию творчеству Пабло Пикассо, а также его музам. Когда на бэкстейдже его спросили о том, что связывает две совершенно разные темы в его сознании, он дал универсальный ответ: «Они все иконы».

Мысли об испанском художнике привели Джереми к костюмам тореадоров и нарядам для фламенко, но модельер, который известен своей любовью к декорациям и почти театральной моде, подчеркнул, что его мастера использовали современные технологии для нанесения узоров на одежду. По его словам, все принты были вручную созданы в студии, а затем оцифрованы и нанесены на ткань.

Fendi

Первую после кончины многолетнего креативного директора дома Карла Лагерфельда коллекцию создала наследница основателей марка. Сильвия Вентурини Фенди получила возможность сделать что-то свое — и оказалось, что ее персональный стиль действительно сильно отличается от того, что мы привыкли видеть во времена Лагерфельда.

Подсветка цвета спелого апельсина создала идиллический закат, в котором модели представляли новую эпоху бренда — с теплыми бежевыми, желтыми и нежно-розовыми оттенками. На шоу, на которое ни одна из девушек не вышла в туфлях на высоких каблуках, Фенди призналась, что она начала думать о практичности вещей: «Я хочу, чтобы в этой одежде женщины чувствовали себя естественно и хорошо».