«Обычные люди»: сестер Кардашьян высмеяли на премии «Эмми»

Ким Кардашьян-Уэст и ее младшую сестру Кендалл Дженнер засмеяли на сцене премии «Эмми», известной как «церемония «Оскар» для телевидения». В отличие от своей сестры, Ким уже дважды была на церемониях вручения премии, однако в этот раз ей доверили объявлять победителя в номинации «Лучшее соревновательное реалити-шоу». Перед тем, как начать перечислять имена номинантов, сестры сказали небольшое вступительное слово, которое вызвало волну смеха со стороны публики в театре Microsoft и в социальных сетях.

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Гости 71-й церемонии вручения премии «Эмми» не смогли сдержать хохот, когда Ким сказала всего пару фраз о реалити-шоу «Жизнь семейства Кардашьян», которое выходит на телеканале E! с 2007 года.

«Наша семья на своем опыте знает, что по-настоящему интересное телевидение делают реальные люди, которые просто остаются сами собой»,

— заявила 39-летняя предпринимательница, запустившая программу совместно со своей матерью после скандала с домашним порно.

Сначала со стороны зрительского зала послышались сдержанные смешки, которые переросли во вполне открытый смех. Кендалл продолжила за сестрой под сопровождение саркастических смешков, когда сказала, что реальные люди «рассказывают свои истории без купюр и сценария».

Сестры никак не прокомментировали реакцию публики на свою речь и презентовали награду «Королевским гонкам РуПола», но, судя по выражениям их лиц, они остались в некотором замешательстве.

Как и ожидалось, пользователи твиттера не остались в стороне от конфузной ситуации, продемонстрировавшей отношение «коллег» к тому, что клан Кардашьян-Дженнер считает свои бесконечные и периодически не слишком настоящие скандалы качественным контентом, а себя на экране — искренними людьми. Один из комментаторов поделился кадром дочерей Крис Дженнер и написал: «Аудитория на «Эмми» только что высмеяла Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер со сцены».

Фанаты реалити-шоу о жизни наверное самой известной семьи США в этот момент были заняты обсуждением другой темы — изначально предполагалось, что на премии к родственницам присоединится младшая сестра клана Кайли Дженнер, но самая молодая миллиардерша не смогла приехать в театр Microsoft. Несмотря на то, что в аккаунте Кайли в инстаграме появились очередные рекламные посты с продукцией ее косметической марки, источник из ее окружения объяснил порталу Entertainment Tonight, что 22-летняя мать годовалой Сторми Вебстер «заболела». В последний раз Дженнер появилась на светском мероприятии в конце августа на премьере документального фильма своего партнера Трэвиса Скотта «Смотри, мама, я могу летать», вышедшего на Netflix. В начале сентября Кайли вместе с Крис Дженнер пришла на шоу к Эллен Дедженерес.

Помимо непродуманной речи критики Кардашьянов отметили, что нижняя часть тела Ким, прославившая ее в интернете, казалась еще больше, чем раньше — некоторые таблоиды уже даже успели посчитать сумму новой пластической операции, которую звезда реалити должна была отдать своему хирургу. Однако в данном случае виновато, скорее всего, платье английского модного дома Vivienne Westwood из осенне-зимней коллекции 1996 года.

С определенных ракурсов задрапированная внизу поясницы бархатная ткань действительно может выглядеть так, как будто обладательница платья сделала пластику, но замысел Вивьен Вествуд вероятно заключался не в этом.

Кендалл тоже выбрала платье британской марки, но если ее старшая сестра решила надеть «хорошо забытое старое», 23-летняя супермодель пришла на церемонию в наряде, который мир впервые увидел всего неделю назад — на показе Richard Quinn в Лондоне. Дженнер даже решила стилизовать его с латексным боди Vex Cloting, как сделал и модельер на своем шоу. Не успели пользователи соцсетей привыкнуть к новому светлому цвету волос, который смотрится на модели крайне спорно, как в Лос-Анджелесе она снова стала брюнеткой. На парижской неделе моды, которая стартует 23 сентября, всем обеспокоенным подписчикам модели предстоит разобраться в том, действительно ли самая высокооплачиваемая манекенщица в мире (по данным Forbes за 2018 год) кардинально сменила имидж и испортила волосы всего на неделю.