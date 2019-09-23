«Сдержанно и скрытно»: как Меган и Гарри летели в Африку

Меган Маркл, принц Гарри и их четырехмесячный сын Арчи Харрисон начали свой королевский тур в Африке. 23 сентября они совершили посадку в Кейптауне, где решили посетить Ньянгу, один из самых криминальных районов города. После мероприятий в столице ЮАР 38-летняя мать с ребенком останутся в ЮАР, а принц отправится в поездку по Ботсване, Анголе и Малави. Он вернется к семье за несколько дней до окончания 10-дневного тура, который продлится до 2 октября.

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По данным CNN, Гарри будет обсуждать вопросы, которые направлены на сохранение природы в Ботсване и Малави. В Южной Африке королевская пара должна будет встретиться с архиепископом Десмондом Туту и Грасой Машел — вдовой покойного президента страны Нельсона Манделы. Как заявили в королевском дворце, пока ее супруг будет отсутствовать, Меган Маркл планирует работать с организациями, которые развивают возможности образования, здравоохранения и предпринимательства для женщин.

По данным британских СМИ, в Анголе принц Гарри посетит бывшее минное поле, по которому его мать, принцесса Диана прошла в 1997 году. После визита бывшей принцессы Уэльской из поля сделали улицу, которая пользуется популярностью у туристов — своим поступком в стране, где шла гражданская война, Диана Спенсер привлекла внимание к кампании по запрету противопехотных мин.

Несмотря на то, что герцоги Сассекские отказались от перелета частными авиалиниями, оставался вопрос о том, как они собирались обеспечить свою безопасность и при этом заботиться об экологии. Ответ дали корреспонденты американских новостных каналов, которые общались с теми, кто уже летал с Виндзорами и Гарри в частности.

Один из бывших бортпроводников крупной британской авиакомпании сообщил CNN, что хорошо помнит день, когда он был на рейсе с принцем Гарри несколько лет назад. «Что меня поразило, так это то, насколько все было сдержанно и скрытно. Мы приземлились в лондонском аэропорту Хитроу, и через пяти минут после посадки принц был уже вне самолета. Он вышел и только тогда мы включили свет для остальных пассажиров»,

— рассказал анонимный источник.

Также экс-бортпроводник сообщил, что на борт члена королевской семьи доставили спецслужбы на автомобиле из отдельного зала. Более того, в крупных аэропортах по всему миру есть специализированные частные апартаменты для путешественников с особым статусом. Те, кто пользуется этой услугой, не стоят в очередях на регистрацию, проверку безопасности и паспортного контроля — все эти длительные процедуры проводятся в частном порядке вдали от посторонних.

Условия варьируются в зависимости от места, из которого летят вип-туристы — например в международном аэропорту Лос-Анджелеса есть свой частный терминал для важных персон, который имеет независимого владельца и управление. Посетителей доставляют прямо к терминалу, оформляют багаж по прибытии и ведут в один из 13-ти люксов. В каждом номере есть собственная ванная комната, развлекательная система и кухня с наполненным едой и напитками холодильником. После этого вы проходите частный паспортный контроль, вас подвозят к самолету на автомобиле бизнес-класса, и вы либо садитесь в самолет раньше других пассажиров, либо заходите на борт последними.

Если знаменитость особенно заинтересована в неприкосновенности частной жизни, она может забронировать свой билет под псевдонимом. Затем при регистрации заезда вымышленное имя можно изменить на настоящее. Как правило, экипаж заранее проинформирован об особенно важных пассажирах. Иногда они получают дополнительные требования от человека относительно того, как к нему обращаться — по настоящему имени или использовать псевдоним. Не исключены и ситуации, в которых членам экипажа, работающим в эконом-классе, будет отказано в посещении отсека первого класса, когда на борту есть пассажиры, желающие сохранить максимальный уровень анонимности и безопасности.

CNN выяснил, что условия, которые предоставляют членам королевской семьи, зависят от того, на какой ступени иерархии они находятся. Так, у королевы нет паспорта, и она не проходит специальный контроль, а также передвигается по аэропорту на личном транспорте. Старшие члены королевской семьи — герцог Эдинбургский, дети королевы и их супруги могут посещать королевскую гостиную, но перед тем, как войти, им придется пройти паспортный контроль и удостоверить охрану в том, что это действительно они.

Внуки Елизаветы II лишены этих привилегий. Герцогам Кембриджским и Сассекским не разрешено посещать королевскую гостиную — они используют специализированные люксы наряду с другими VIP-персонами. Однако если они путешествуют с официальными визитами и представляют корону, их могут занести в список. Вероятно тур в Африку принц Гарри вместе со своей семьей начнет именно оттуда.

Хотя бортпроводникам разрешено разговаривать с высокопоставленными туристами, им не разрешается просить или каким-либо другим образом намекать на получение чаевых. Кроме того, инсайдер в авиакомпании рассказал CNN, что во время перелета в Африку герцоги Сассекские вряд ли будут имели отдельный класс, если они последовали примеру старшего брата Гарри. «Кембриджи, отправляющиеся в отпуск, как правило, бронируют несколько мест в первом и втором ряду, а также места для своего личного секретаря и одного телохранителя, но оставшиеся свободные места могут быть проданы обычным людям», — отметил инсайдер.

В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу. На фоне их разговоров о заботе об экологии и уменьшении углеродного следа это выглядело лицемерием. А тот факт, что полеты на частных самолетах в разы превосходят по стоимости билеты на коммерческие рейсы, только усугубил ситуацию.