Жуткие принцессы: кто разочаровал на премии «Эмми»

Джамила Джамил

Радиоведущая и актриса сериала «Хорошее место» на Netflix пришла на блестящую фиолетовую ковровую дорожку в платье Monique Lhullier, которое она описала в интервью как «то, что бы произошло, если бы Грейс Келли занялась любовью с принцессой Жасмин». Нам подобное сравнение кажется как минимум художественным преувеличением, и, как максимум, большим оскорблением для настоящей и выдуманной принцессы.

Платье, которому до классического бального наряда (во всем канонам, появившимся в общественном сознании силами корпорации Disney) оставался только один рукав, было выполнено из того печального материала, который смотрится на фотографиях как мятый рулон туалетной бумаги.

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К тому же, покрой делает все позы, которые можно в нем принять, весьма предсказуемыми из-за пышной юбки, убирающей вашу талию как побочное явление.

Знаменитость, которую большая часть аудитории знает по «Невероятной миссис Мейзел», показала своим выбором наряда для церемонии ответ на вопрос о том, почему многие так боятся чересчур необычных и немного деконструированных фасонов. Броснахан в платье ливанского модного дома Elie Saab производила двоякое впечатление, потому что на первый взгляд наряд сложно назвать рискованным, но чем дольше вглядываешься в него, тем устойчивее ассоциация со схемами кинезиотейпирования (медицинской техники лечения растяжений и боли).

45-летняя актриса, появившаяся вчера на крупном мероприятии в Лос-Анджелесе благодаря своей работе в «Острых предметах» в процессе сборов сделала невозможное. Адамс сумела одеться на довольно важную в индустрии премию (это значит, что наряд должен был быть выбран и подогнан заранее) в итальянцев Fendi и при этом все равно выглядеть так, будто она не хотела, чтобы ее фотографировали.

Унылый коричневый цвет с черными вставками и крайне разочаровывающее использование «сказочных» пышных рукавов сделали свое дело — много снимков Эми с этого события вы действительно не найдете, даже если вам, по необъяснимой причине, захочется это сделать. Отдельного упоминания заслуживают еще две детали образа голливудской звезды — завышенная талия, которая легко могла бы скрыть первые несколько месяцев беременности,

и объемный растительный принт с выступающими «усами» текстильных колосьев.

В каждой подборке неудачных нарядов всегда есть то платье, которое сложно безоговорочно назвать плохим, но оно попадает в список за все то, что оно делает с фигурой знаменитости, не критически рассмотревшей себя в зеркале.

Звезда «Игры престолов» Натали Эммануэль совершила именно эту ошибку перед «Эмми» — фасон явно должен был перекликаться с теми восточными нарядами с открытыми плечами, что она носила в сериале, но швеи марки Fendi справились со своей задачей хуже костюмеров многомиллионного шоу. Перевернутый сетчатый треугольник с камнями, «державший» тонкие бретели, расширил плечи британской актрисы, черный лиф зрительно сократил грудь, а россыпь сияющих страз посередине юбки «прибавила» бедрам Натали совершенно необязательный для них объем.

Каждый год в сезон наград на самых разных премиях у звезд есть выбор — они могут одеться во что-то с политическим подтекстом, могут продолжить «тему» и скопировать стиль своего персонажа (здесь все индивидуально и зависит от договоренности с менеджментом проекта), ну и вариант с образом, не обремененным смыслом, тоже никто не отменял.

Актриса, ставшая известной благодаря сериалу «Оранжевый — хит сезона», выбрала для дорожки и последовавшей церемонии награждения платье авторства дома Christian Siriano. Проблема в том, что в данном случае становится сложно определить, которую из задумок она хотела воплотить в сотрудничестве со стилистами. Несмотря на то, что наряд выполнен в жемчужном и нежно-розовом оттенке, считающимися самыми нежными цветами из всех возможных, проблематично отделаться от ощущения, что художественный акцент платья несет в себе скрытый смысл.

На данный момент у нас есть две жизнеспособные версии об истинной природе образа — либо здесь присутствует романтичная аллюзия на раскрывающийся цветок, либо мы смотрим на когтистую розовую «лапу», которая готовится сдавить невинное существо. И в том случае, если в замысел американского модельера все же входила цветочная тема, ему стоило бы провести серьезный разговор с парой человек в своем ателье.