Новая неудача: Меланья Трамп не справилась с ножницами

Первая леди США Меланья Трамп в четверг, 19 сентября, сделала очередной подарок своим недоброжелателям, дав им возможность понасмехаться над собой после открытия монумента Джорджу Вашингтону в американской столице. В момент символического разрезания ленточки, означающего, что памятник будет вновь открыт для посетителей после длившейся более трех лет реконструкции, что-то пошло не так: огромные ножницы, которыми была вооружена Меланья Трамп, не сработали и будто отказались резать широкую ленту цветов американского флага.

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Конфуз не остался незамеченным СМИ — он дал им повод распространить новость об очередной неудаче Меланьи Трамп. Сама же первая леди США поступила в неловкой ситуации как подиумная модель: рассмеялась и сделала вид, что ничего страшного не произошло —

из положения супруга Трампа вышла, отстегнув один конец ленты от стойки и с улыбкой помахав собравшимся гигантскими предательскими ножницами.

Неудача Меланьи Трамп не смутила четвероклассников из одной из школ юго-запада Вашингтона, которые, как сообщает Daily Mail, были в таком восторге от первой леди, что некоторые из них обещали не мыться после общения с ней. Сама же экс-модель раздавала всем «пятюни» и подарила детям проходные билеты в национальные парки США.

В соцсетях отреагировали на скандал крайне вяло, несмотря на то, что это хоть и маленький, но повод высмеять Меланью Трамп. Однако первой леди США не всегда нужно попадать в неловкие ситуации, чтобы пользователи могли ее затравить: как правило, недоброжелатели находят возможность это сделать даже на пустом месте. Так, в первой половине сентября Меланья Трамп подверглась нападкам обитателей твиттера после того, как написала пост о своем участии в открытии нового отдела в Центре Кеннеди и пожелала ему успехов в работе. В ответ на это пользователи соцсети обвинили Меланью Трамп в попытке воспользоваться популярностью семьи Кеннеди, в то время как к Трампам в стране относятся, скорее, с ненавистью.

Подобные мелочи оказываются в центре внимания, поскольку Меланья Трамп давно не дает поводов для настоящего скандала. Если раньше журналисты и обыватели могли анализировать ее язык тела, пытаясь прочесть в нем истинное отношение к мужу, и замечали ее мрачное выражение лица, нежелание взять Дональда Трампа за руку в зарубежных поездках и общую отстраненность, то сейчас Меланья Трамп держится на публике с улыбкой, не избегает руки мужа и вообще выглядит более уверенной, чем раньше.

Не получается ее раскритиковать и за наряды — слишком дорогие или неуместные. Громкий скандал, когда первая леди США отправилась в центр содержания детей мигрантов на границе США и Мексики в куртке с надписью «Мне правда все равно» больше не повторяется, равно как и история, когда Меланья Трамп прибыла с первым визитом в Италию в пальто Dolce&Gabbana стоимостью, превышавшей $50 тыс.

Сейчас к одежде Меланьи Трамп тоже придираются, но без прежнего энтузиазма: например, пользователям сети не понравилось платье, в котором в прошлом месяце первая леди США прилетела во французский Биарриц на саммит «большой семерки», — ярко-желтое, длиной ниже колен с крупными бело-розовыми цветами. Некоторые увидели в наряде жены Дональда Трампа отсылку к протестам движения «желтые жилеты». «Желтое платье с кровавыми пятнами. Спасибо, что напомнила Макрону о жестокости во время подавления демонстраций», — твитнул пользователь под ником @Karmaincorrect.

На фоне конфуза с ножницами мало кто обратил внимание на второй в истории президентства Трампа государственный ужин – в пятницу банкет, в подготовке к которому активное участие принимала Меланья Трамп, был дан в честь визита в США премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и его супруги Дженни.

И лишь издание Newsweek заметило, что супруга Трампа выбрала для сервировки фарфоровый сервиз, служивший нелюбимой им чете Клинтонов во времена президентства Билла Клинтона – бело-золотой.

По мнению журналистов, в этом выражалось скрытое желание лишний раз уколоть Дональда Трампа, но правда ли это, сказать трудно: если вспомнить, как оформлена квартира миллиардера в Нью-Йорке, можно сделать вывод, что ему по вкусу сочетание белого и золотого. А в таком случае Меланья Трамп просто решила угодить мужу, и неважно, кто когда-то приобретал для Белого дома этот сервиз.