Корсеты и макароны: как Софи Лорен высмеяла Голливуд

20 сентября итальянская актриса Софи Лорен празднует 85-летие. Для мужчин и женщин во всем мире образ девушки, которая однажды сказала: «Всем, что вы видите, я обязана спагетти», стал олицетворением классического итальянского выражения о сладости жизни.

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В начале своей карьеры Лорен одевалась в простые и свободные платья, которые постепенно сменили так называемые «платья Золушки» — тугие корсеты и широкие юбки, демонстрирующие ее фигуру.

Из-за последних в 1955 году она стала самой фотографируемой знаменитостью на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Ее персональный стиль начал формироваться с текстурированных кружевных нарядов от дома Кристиана Диора, но периодически она примеряла более смелые наряды, отделанные мехом и перьями. Она носила Dior, сделанный на заказ Марком Боханом, с уникальными бриллиантовыми украшениями, подаренными многочисленными поклонниками.

В Голливуд Лорен привез влюбленный в нее режиссер Карло Понти, который увидел девушку на местном конкурсе красоты и фактически сделал актрисой. Они поженились в 1957 году и, несмотря на многочисленных ухажеров и поклонников, прожили в браке до 2007-го, когда Понти скончался. В конце 50-х ее полюбила как итальянская, так и американская публика, а после этого молодая актриса получила признание американской киноакадемии. В 1961 году она стала первой, кто удостоился премии «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме на иностранном языке — картине Витторио Де Сика «Две женщины».

Как и другая знаменитая красавица той эпохи Мэрилин Монро, которую большинство населения планеты до сих пор представляет стоящей в воздушном белом платье над вентиляционной шахтой метро, Лорен всегда была интересной собеседницей, а ее многочисленные знакомые отмечают чувство юмора и интеллект актрисы. Несмотря на то, что итальянка была секс-символом, ее очарование никогда не было пошлым, как это часто происходило с ее коллегами — она как будто стала модифицированной версией красоты 50-х. Отношение Софи Лорен к идеалу красоты наглядно иллюстрирует знаменитая фотография, сделанная в 1959 году.

На ней итальянка сидит за одним столом с бродвейской актрисой Джейн Мэнсфилд в элитном ресторане в Беверли-Хиллз и неодобрительно косится на ее чересчур низкое декольте. На фоне немного неуверенно улыбающейся платиновой блондинки брюнетка в платье, оставляющем простор для воображения, выглядела как воплощение всех интеллектуалов киноиндустрии. Независимо от того, как она одевалась, в ее осанке и походке всегда чувствовалась уникальная уверенность в себе, которая работает лучше любых «голых» платьев. К тому же ее имиджу существенно помогла любовь к сложным героиням, у которых было немного общего с теми, кого давали играть типичным голливудским блондинкам.

Стиль Софи Лорен в жизни и кино не были привязаны к определенной эпохе, поэтому она до сих пор служит вдохновением для визажистов и модельеров. Ее образ из фильма «Мальчик на дельфине» 1957 года позаимствовал дизайнер Тьери Мюглер, когда создавал платье к Балу Института костюма для Ким Кардашьян-Уэст из силикона и шелковой органзы, декорированное кристалами, имитирующими капли воды. Звезда реалити-шоу «Жизнь семейства Кардашьян» рассказала, что между собой они называли задумку «мокрым образом».

Несмотря на то, что Лорен исполнилось 85, возраст не мешает ей появляться на мероприятиях с красной ковровой дорожкой и при этом эффектно выглядеть. Когда в одном из интервью у нее спросили о секретах сохранения красоты, она отдала должное позитивному настрою каждый день и физическим нагрузкам. Актриса призналась:

«Я всегда встаю рано и выпрыгиваю из кровати — иногда без особого желания, потому что всегда можно найти оправдание, чтобы не делать упражнения, а потом я иду на часовую прогулку. И пока я гуляю по парку, я всегда думаю: «Может за поворотом я увижу что-то красивое».

Я всегда думаю позитивно. Вы редко увидите меня грустной или меланхоличной».