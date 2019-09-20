«Ждала пенисов»: зачем топ-модель раскрыла свой номер

Топ-модель Крисси Тейген случайно выложила адрес своей электронной почты в социальные сети, после чего не могла отделаться от звонков от незнакомцев по фейстайму. На этой неделе 33-летняя звезда нового комедийного сериала «Bring The Funny» так часто выкладывала в твиттер фотографии, что не обратила внимание на то, что нечаянно поделилась с подписчиками слишком личной информацией. Неосторожный шаг заставил сотни фанатов из аудитории жены певца Джона Ледженда (11,7 млн человек) пытаться дозвониться до нее по фейстайму — через несколько минут после публикации собственного имейл-адреса Крисси написала: «Черт, я запостила свой имейл, лол. О боже, люди фейстаймят мне». На один из звонков по видеосвязи Тейген решилась ответить и поделилась положительными впечатлениями от этого разговора в той же соцсети: «Я была на 100% уверена, что там будет пенис, но нет, просто приятный незнакомец».

Реклама

На видео, которое она впоследствии выложила в твиттер, Крисси сидит на диване рядом со своей матерью Вилайлак Тейген (по прозвищу «Пеппер») и разговаривает с мужчиной, который сказал, что его зовут Рикардо. Модель поздоровалась с поклонником и сквозь смех представила ему свою мать. После этого звезда поблагодарила своего нового знакомого за звонок.

После непродолжительной беседы, которая свелась к тому, что они просто узнали, как у кого дела, собеседник Крисси дал небольшой комментарий порталу People, в котором признался, что он «был в шоке, что она действительно ответила», и «не мог поверить, что это правда была она». Говоря об уникальном опыте разговора со звездой, мужчина сказал, что если бы он мог переиграть разговор, он бы точно отметил, что «обожает ее и ее мужа», а также выразил бы надежду однажды познакомиться с известной парой.

Рикардо явно стал не единственным человеком, которому повезло практически лично поговорить с супермоделью — она выложила еще несколько видео, записанных ее матерью, где она не могла перестать смеяться и закрывала лицо руками, пока ее компьютер, подключенный к смартфону, не переставал звонить. Один из подобных роликов она в шутку подписала: «Пожалуйста, перестаньте, у меня есть семья». К сожалению для фанатов, скоро аттракцион все же закрыли, о чем она объявила в очередном твите. «Все отключено, имейлы сменили. Но я люблю вас, ребята, и спасибо за добрые слова, лол», — заявила знаменитость меньше чем через час после «слива» персональных данных.

Если верить модели, этот раз стал далеко не первым, когда ее любовь к общению со своими подписчиками привела к более близкому знакомству, чем она рассчитывала. Ведущая развлекательного шоу «Lip sync battle» рассказала об этом одному из комментаторов, спросившему у нее, как знаменитости справляются с подобными неприятностями.

По словам Крисси, это было «не так плохо, как тот случай, когда я опубликовала свой номер телефона на ошейнике моей собаки в моей кулинарной книге».

В последний раз жена знаменитого музыканта проявила беспечность во время пользования соцсетями в июле — Тейген собиралась выложить трейлер нового телешоу с ее участием, но вместо этого запостила весь первый эпизод. Стоит отдать всем, кто увидел твит, должное — модель сразу постарались уведомить, что она совершила большую ошибку, за которую ее, вероятно, не похвалит руководство программы. Один из них написал: «Эм, это целая серия, подруга», а другой заподозрил, что эпизод был выставлен на всеобщее обозрение намеренно: «Разве это может быть случайностью? Я имею в виду, что Крисси Тейген — довольно осторожный человек… В любом случае это прекрасно для привлечения внимания».

Ко всей ситуации она отнеслась с должной долей юмора, хотя ролик и удалила. «Что ж, похоже, что меня уволили за публикацию всего эпизода, спасибо всем за доброжелательные послания, пожалуйста, присылайте предложения по работе на тот же номер», — попросила Крисси.