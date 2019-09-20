Кутчер заставил: Деми Мур призналась в сексе втроем

Деми Мур заявила, что за восемь лет брака ее бывший муж Эштон Кутчер «дважды изменил ей» и «принуждал ее к сексу втроем». 56-летняя голливудская актриса раскрыла подробности своей личной жизни в новой автобиографии, где призналась, что Эштон изменил ей два раза — с некой Бритни Джонс и Сарой Лил. К тому же, по словам Деми, он подталкивал ее к тому, чтобы заниматься групповым сексом, о чем она сожалела. Кутчер, который на 15 лет младше теперь уже экс-супруги, якобы пытался внести разнообразие в семейную жизнь, а в 2010 в СМИ появились сообщения, что у пары и вовсе открытый брак, в котором муж и жена, по предварительному соглашению, могут заниматься сексом с другими людьми.

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Девять лет назад таблоид Radar Online опубликовал интервью с Бритни Джонс, в котором она сказала, что супруги, как ей сказал Кутчер перед тем, как привести ее домой, заключили «своеобразную сделку». «Они делят между собой всех любовниц. Эштон переживает, что переспал со мной, а с ней не поделился», — отмечала Джонс. Однако мемуары актрисы свидетельствуют, что едва ли его супругу могла расстроить именно «жадность» — когда Деми Мур описывала взгляды Кутчера на групповой секс в своей автобиографии, она подчеркнула, что была не в восторге от перспективы делить мужа с другими девушками. Как можно было предположить,

она подыгрывала своему партнеру, чтобы показать, что она «крутая жена». Деми написала: «Я хотела показать ему, насколько замечательной и веселой я могу быть». В той же книге мать троих детей Брюса Уиллиса рассказала, что отношения с Кутчером заставляли ее снова чувствовать себя молодой.

После этого знаменитость вспомнила, что они с Эштоном дважды занимались групповым сексом, но оба раза были «ошибкой». Несмотря на то, что она была готова уступить мужу, секс втроем не смог удержать его от измен (что неудивительно — большинство современных психологов сходятся во мнении, что в измене виноват только тот, кто ее совершил, а причины могут быть самыми разными). О супружеской неверности Кутчера она узнала из журнала о жизни звезд — в 2010-м на обложке таблоида Star была опубликована статья о его связи с Бритни Джонс. Девушке был 21 год, она жила в Лос-Анджелесе и рассказала СМИ, что познакомилась с актером сериала «Шоу 70-х» в боулинге, где он праздновал день рождения Румер Уиллис, дочери Деми от первого брака.

В интервью для журнала Джонс призналась, что писала Кутчеру первой и инициировала их встречу, пока он определенно нервничал: «Он как будто испытывал паранойю и не хотел писать ничего, что могло бы доставить ему неприятности». Тогда же Бритни отметила, что Эштон оказался «прекрасным любовником».

В 2011 году случился еще один скандал, который Деми решила не опускать в своей автобиографии:

«Из-за того, что мы вовлекли третью сторону в свои отношения, Эштон решил, что это размыло границы и, в какой-то степени, оправдало то, что он сделал». 22-летняя блондинка Сара Лил продала историю о том, как она занималась сексом с женатым мужчиной, ресурсу US Weekly.

Как и в предыдущий раз, Мур узнала обо всем из интернета. Описание момента, когда она обо всем узнала, в книге не отличается особым драматизмом: «Меня затошнило. Я знала, что она не лжет».

Отношения двух знаменитостей начались в 2003 году. Если верить словам Мур, они с Кутчером очень сблизились после того, как в 42 года у актрисы случился выкидыш. Пара поженилась в 2005 году и долго пыталась завести общих детей с помощью ЭКО, но многочисленные попытки и старания не увенчались успехом, а Деми, уже в который раз, начала употреблять алкоголь и погружаться в депрессию. Об этом она рассказала порталу The New York Times в начале сентября в рамках пресс-тура своей книги. Помимо алкоголя звезда «Привидения» пристрастилась к обезболивающим препаратам, вызывающим серьезную зависимость.

Официально разрыв произошел только в 2013 году после долгих тяжб и раздела совместно нажитого имущества (его оценили в $300 млн), а с 2012-го Кутчер начал встречаться с Милой Кунис и, после развода, женился на ней.