Кутчер заставил: Деми Мур призналась в сексе втроем

Деми Мур рассказала, что ей пришлось пережить ради Кутчера

Актриса Деми Мур призналась в своей последней автобиографии «Наизнанку», что пока она была замужем за Эштоном Кутчером, он дважды изменял. Кроме того, ей приходилось заниматься сексом втроем, потому что звезда хотела показать супругу, который младше ее на 15 лет, что она может быть «замечательной и молодой».

Деми Мур заявила, что за восемь лет брака ее бывший муж Эштон Кутчер «дважды изменил ей» и «принуждал ее к сексу втроем». 56-летняя голливудская актриса раскрыла подробности своей личной жизни в новой автобиографии, где призналась, что Эштон изменил ей два раза — с некой Бритни Джонс и Сарой Лил. К тому же, по словам Деми, он подталкивал ее к тому, чтобы заниматься групповым сексом, о чем она сожалела. Кутчер, который на 15 лет младше теперь уже экс-супруги, якобы пытался внести разнообразие в семейную жизнь, а в 2010 в СМИ появились сообщения, что у пары и вовсе открытый брак, в котором муж и жена, по предварительному соглашению, могут заниматься сексом с другими людьми.

Девять лет назад таблоид Radar Online опубликовал интервью с Бритни Джонс, в котором она сказала, что супруги, как ей сказал Кутчер перед тем, как привести ее домой, заключили «своеобразную сделку». «Они делят между собой всех любовниц. Эштон переживает, что переспал со мной, а с ней не поделился», — отмечала Джонс. Однако мемуары актрисы свидетельствуют, что едва ли его супругу могла расстроить именно «жадность» — когда Деми Мур описывала взгляды Кутчера на групповой секс в своей автобиографии, она подчеркнула, что была не в восторге от перспективы делить мужа с другими девушками. Как можно было предположить,

она подыгрывала своему партнеру, чтобы показать, что она «крутая жена». Деми написала: «Я хотела показать ему, насколько замечательной и веселой я могу быть». В той же книге мать троих детей Брюса Уиллиса рассказала, что отношения с Кутчером заставляли ее снова чувствовать себя молодой.

После этого знаменитость вспомнила, что они с Эштоном дважды занимались групповым сексом, но оба раза были «ошибкой». Несмотря на то, что она была готова уступить мужу, секс втроем не смог удержать его от измен (что неудивительно — большинство современных психологов сходятся во мнении, что в измене виноват только тот, кто ее совершил, а причины могут быть самыми разными). О супружеской неверности Кутчера она узнала из журнала о жизни звезд — в 2010-м на обложке таблоида Star была опубликована статья о его связи с Бритни Джонс. Девушке был 21 год, она жила в Лос-Анджелесе и рассказала СМИ, что познакомилась с актером сериала «Шоу 70-х» в боулинге, где он праздновал день рождения Румер Уиллис, дочери Деми от первого брака.

В интервью для журнала Джонс призналась, что писала Кутчеру первой и инициировала их встречу, пока он определенно нервничал: «Он как будто испытывал паранойю и не хотел писать ничего, что могло бы доставить ему неприятности». Тогда же Бритни отметила, что Эштон оказался «прекрасным любовником».

В 2011 году случился еще один скандал, который Деми решила не опускать в своей автобиографии:

«Из-за того, что мы вовлекли третью сторону в свои отношения, Эштон решил, что это размыло границы и, в какой-то степени, оправдало то, что он сделал». 22-летняя блондинка Сара Лил продала историю о том, как она занималась сексом с женатым мужчиной, ресурсу US Weekly.

Как и в предыдущий раз, Мур узнала обо всем из интернета. Описание момента, когда она обо всем узнала, в книге не отличается особым драматизмом: «Меня затошнило. Я знала, что она не лжет».

Отношения двух знаменитостей начались в 2003 году. Если верить словам Мур, они с Кутчером очень сблизились после того, как в 42 года у актрисы случился выкидыш. Пара поженилась в 2005 году и долго пыталась завести общих детей с помощью ЭКО, но многочисленные попытки и старания не увенчались успехом, а Деми, уже в который раз, начала употреблять алкоголь и погружаться в депрессию. Об этом она рассказала порталу The New York Times в начале сентября в рамках пресс-тура своей книги. Помимо алкоголя звезда «Привидения» пристрастилась к обезболивающим препаратам, вызывающим серьезную зависимость.

Официально разрыв произошел только в 2013 году после долгих тяжб и раздела совместно нажитого имущества (его оценили в $300 млн), а с 2012-го Кутчер начал встречаться с Милой Кунис и, после развода, женился на ней.