Всех прекрасней и белее: откуда взялись конкурсы красоты

Сложно представить, что когда-то в мире не существовало конкурсов красоты. На самом деле впервые подобные мероприятия в той или иной форме проводились еще много сотен лет назад: правители в Османской империи устраивали конкурсы на лучшую жену в гареме, а певцы и поэты все время выбирали себе муз, исходя из их внешних данных. Однако первый в мире международный конкурс красоты, формат которого был похож на современный, состоялся всего 131 год назад, 19 сентября, в бельгийском городе Спа. Именно тогда было официально объявлено имя «самой красивой девушки на планете».

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Бельгийцы к конкурсу подошли основательно: они расклеили рекламные объявления на улицах и пустили их в местные газеты. Для участия от девушек требовалось отправить несколько фотографий вместе с коротким письмом о себе. Жюри, в составе которого, к слову, были только мужчины, получило 350 заявок, из которых для участия отобрали только 21 девушку. Впрочем, сам конкурс прошел без излишних фанфар: участницы просто продефилировали в длинных вечерних платьях.

Первой самой красивой девушкой планеты в тот день стала восемнадцатилетняя конкурсантка из Гваделупы Марте Сукарет. За победу она получила возможность украсить обложку французского журнала L'Illustration и щедрый приз в размере 5 тыс. франков.

Подобные конкурсы не сразу вошли в традицию, но все же постепенно начали завоевывать Европу. Сначала искать самых привлекательных девушек страны начали немцы: в 1909 году в берлинском кабаре «Променад» выбрали самую красивую немку. Титул королевы красоты достался 19-летней Гертруде Допиральски, которая работала обычной продавщицей сигар. Победительнице в качества приза полагалось целых 20 золотых, но из-за бедности Гертруда была вынуждена обменять монеты на обычные марки, чтобы купить еду, одежду и другие предметы первой необходимости.

В Америке королеву красоты впервые выбрали 8 сентября 1921 года. Победу одержала совсем юная Маргарет Горман из Вашингтона, которой на тот момент было всего 16 лет. Возможно, статус дочери чиновника Министерства сельского хозяйства немного помог ей в конкурсе, но с призом ей однозначно не повезло: девушке подарили золотую статую русалки.

Этот конкурс также ознаменовался тем, что его участницы впервые появились на сцене в купальниках — несмотря на то, что самая красивая девушка Америки, помимо всего прочего, должна быть образцом целомудрия. Например, королевам красоты строго-настрого запрещалось появляться в местах распития спиртных напитков в течение года с момента победы до следующего конкурса. В противном случае с победительницей могли разорвать контракт и отобрать у нее золотую русалку.

В 1926 году международный конкурс красоты реформировали, придумав альтернативу под названием «International Pageant of Pulchritude» — «Международный конкурс миловидности». От классического варианта отличался он разве что более высокими требованиями к конкурсанткам. Первую победительницу такого соревнования запомнили надолго: американка Кэтрин Мойлан во многом благодаря конкурсу сразу стала знаменитой и сумела пробиться в Голливуд, где снялась в 1930 году в двух картинах.

Привычное название титула «Мисс Вселенная» впервые прозвучало в прессе по итогам конкурса красоты 1929 года, когда титул достался австрийке Лисль Голдарбайтер. Примечательно, что несмотря на постоянный многонациональный состав участниц, это был первый американский конкурс, в котором победу впервые одержала девушка родом не из США. Поэтому Лисль Голдарбайтер принято считать самой первой «Мисс Вселенная».

Следующий поворот в истории конкурсов красоты произошел благодаря Алике Дидрараку, победительнице первого подобного соревнования в Греции 1929 года. Завоевав титул «Мисс Афины», она получила возможность представить свою страну на конкурсе «Мисс Европа» в Париже. Девушка одержала победу и там, и в том же году отправилась на конкурс «Мисс Вселенная». Соревнование состоялось 13 октября 1930 года в Рио-де-Жанейро: в нем 18-летняя гречанка заняла второе место. Однако очаровала всех не только своей внешностью: она стала первой девушкой, сломавшей стереотип о том, что все красавицы довольно глупы. Дидрараку стала ездить по США с лекциями о древней и современной греческой культуре: она свободно говорила на трех иностранных языках —английском, французском и итальянском.

Небывалую популярность конкурсы красоты приобрели с появлением телевидения: первая прямая трансляция международного конкурса состоялась в 1954 году. Тогда ее посмотрели 39 процентов обладателей телевизоров — это более 27 миллионов человек.

До России традиция выбирать самую красивую девушку страны дошла лишь спустя 100 лет после первого конкурса, в 1988 году. Тогда коммунистический союз молодежи совместно с журналом «Бурда» организовал конкурс «Мисс Москва — 1988». Мероприятие вызвало огромный ажиотаж: на кастинг пришли десятки тысяч москвичек, но выбрать предстояло всего одну. Первой в истории «Мисс Москва» стала 16-летняя Маша Калинина. После этого ее жизнь сложилась в лучших традициях жанра: юная девушка пару лет поработала моделью, после чего уехала в США учиться актерскому мастерству. Она даже побывала в Белом доме, где встречалась с президентом Джорджем Бушем, а сейчас Мария Калин, как ее называют в Америке, живет в Лос-Анджелесе и преподает кундалини-йогу в своей собственной студии.