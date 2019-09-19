Без права на выход: как сестры Кардашьян стали заложницами шоу

В семье Кардашьян — разлад, который неизбежно должен был вылиться на публику. 17 сентября старшая сестра Ким Кардашьян-Уэст Кортни появилась в эфире ток-шоу «The Real», где прокомментировала слухи о своем уходе из шоу «Жизнь семейства Кардашьян». Сорокалетняя звезда и предпринимательница подтвердила, что у нее были мысли на этот счет, однако, по ее словам, в ближайшее время она не собирается покидать семейный проект.

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Разговор с ведущими шоу плавно перетек в обсуждение финансового положения самой младшей из них — Кайли Дженнер, признанной самым молодым независимым миллиардером журналом Forbes: старшую из сестер Кардашьян спросили, как повлияло на взаимоотношения в семье, и не ощущают ли знаменитости определенное давление. Кортни призналась, что на подсознательном уровне они все задаются вопросом о том, «когда (денег — «Газета.Ru») будет достаточно». Звезда подчеркнула, что из-за большого количества дел, связанных с реалити-шоу, она часто пропускает важные моменты жизни своих троих детей, и это положение вещей ее не устраивает.

Судя по последней паре сезонов, остальные сестры недовольны поведением Кортни куда больше, чем статусом Кайли — непростой характер 40-летней дочери Крис Дженнер и Роба Кардашьяна принес ей отдельную группу фанатов из числа зрителей «Жизни семейства Кардашьян», но часто становится причиной ее ссор с сестрами и матерью. Кортни легко понять — во всех семейных поездках, на вечеринках и домашних ужинах она обязана не обращать внимания на камеру и постоянно проговаривать свои чувства и ощущения относительно всего происходящего во время последующей записи интервью, и вопрос, нравится ли ей это, остается открытым.

Работать в одной компании или даже над одним проектом с членами своей семьи бывает непросто, даже если ни один из вас не обладает взрывным характером и тягой к приключениям, а эти качества членам семьи Кардашьян как раз присущи. Еще тяжелее при таком раскладе заниматься одним бизнесом, построенном на сенсациях и скандалах. И если вам кажется, что это преувеличение, посмотрите на самый известный в мире синдикат, которому нужно поддерживать интерес к одним и тем же людям (периодически рождающиеся дети немного помогают, но этот режиссерский ход нельзя использовать слишком часто).

Из-за того, что съемочный процесс занимает почти каждый день, а площадка — это собственные жилища членов клана, зрителям начинает казаться, что семья Кардашьян — это не настоящие люди.

Обвинять телезрителей не в чем — зачастую тот эмоциональный накал, который создается вокруг членов семьи, невозможно не списать на гениальных сценаристов, кормящих родственников с 2007 года.

Тогда реалити-шоу впервые вышло на телеканале E! по инициативе помощницы Пэрис Хилтон Ким Кардашьян и ее матери и менеджера Крис Дженнер — они как раз разобрались с последствиями скандала, устроенного после публикации домашнего порно, сделанного Ким с ее бывшим бойфрендом Рэй Джеем. Скептики уже тогда предполагали, что давно забытый всеми рэпер не мог самостоятельно слить видео в сеть, потому что у семьи Кардашьян, желавшей прославиться как можно скорее, было куда больше причин для того, чтобы сделать это.

Эту конспирологическую теорию до сих пор распространяют те, кто старается понять секрет успеха детей звездного адвоката, которого сменил бывший олимпийский чемпион, и светской львицы. Один факт отрицать невозможно — через восемь месяцев после того, как видео Ким стало вирусным, состоялась премьера первой серии сериала «Жизнь семейства Кардашьян».

На протяжении многих лет число скандалов в жизни каждой из сестер зашкаливало — кажется, нет темы, которую бы не осветили Кардашьяны. Продаже все новых сезонов на телевидение способствуют их карьерные достижения, выяснения отношений друг с другом и любовные перипетии.

В марте вышел эпизод реалити, в котором Хлои Кардашьян переживала расставание с отцом своей дочери Тру Тристаном Томпсоном, который изменил ей с теперь уже бывшей лучшей подругой Кайли Дженнер Джордан Вудс. Самое потрясающее во всей этой невероятной истории — это то, что у баскетболиста НБА даже не было контракта с шоу, которому он принес весьма ощутимый доход.

Зрителю сложно было полностью сопереживать Хлои, зная, что плакать на камеру — это, по сути, ее высокооплачиваемая работа. И она это понимала — в одной из серий, посвященных этой истории, Хлои Кардашьян сквозь слезы случайно описала главную проблему самой идеи этого реалити-шоу длиной в небольшую жизнь: «Я не просто шоу по телевизору, мы говорим о моей настоящей жизни».

Амбициозная семья действительно поставила себе чересчур высокую планку, которой трудно придерживаться и все еще считаться нормальным человеком. Российская версия названия шоу не передает основную задумку создателей — справедливее было бы перевести реалити как «Успеть за Кардашьянами». Потому что сестры в компании со своей матерью (их брат Роб сошел с «дистанции» несколько лет назад) генерируют медийный и рекламный контент с такой скоростью, что вся их жизнь напоминает кукольный домик, но с рекламодателями.

Недавно в честь годовщины шоу его создатели рассказали, что операторам, вынужденным работать у Кардашьян-Дженнеров почти ежедневно, не всегда удается запечатлеть важные моменты, так что иногда их приходится переигрывать. Так случилось с эпизодом, в котором Хлои узнала пол своего ребенка.

В результате во всей этой истории удивительно только то, что остальные сестры Кортни Кардашьян не хотят уходить из проекта, чтобы немного пожить своей жизнью не ради просмотров и лайков. Здесь, скорее всего, нужно отдать должное методам воспитания от Крис Дженнер — ее дочери отмечали, что она (а также католическая школа) привила им большую работоспособность и стрессоустойчивость. Кендалл и Кайли Дженнер были такими маленькими, когда в их дом впервые пришли операторы, что даже не помнят, каково это — ходить в общественные места, чтобы с ними не пытались сфотографироваться, но для их карьер это оказалось благословением.

Теперь сестры оказались заложниками своей глобальной популярности, и дело не в том, что за ними повсюду следуют папарацци. Они не могут уволиться, чтобы их перестали снимать, потому что, будем откровенными, большим набором талантов они не обладают. К тому же, выход одного из членов семьи из этого точного механизма обречет его на жизнь без семьи — родные будут слишком заняты съемками новой трагедии и рекламой чая для похудения.