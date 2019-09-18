На пару пинт: что Меган и Гарри делали в пабе

Принц Гарри и Меган Маркл совершили необычный для себя поступок: пара, которую часто критикуют за склонность к роскошествам, сходила в обычный паб в Виндзоре – об этом рассказал портал TMZ. Как отметили источники издания, герцоги Сассекские пришли в традиционное британское питейное заведение вместе с сыном, которому недавно исполнилось четыре месяца.

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Когда именно принц Гарри и Меган Маркл провели время как типичные британцы, таблоид не уточняет – утверждается, что это было несколько уикендов назад. Зато он опубликовал фотографии, на которых видно, что Арчи сидел на руках у мамы, завернутый в одеяльце. Источники сообщали: в течение двух часов, что герцоги Сассекские провели в пабе, он не издал ни единого звука и, вероятно спал.

Принц Гарри и Меган Маркл нарушили еще одно свое правило – и это тоже сблизило их с простыми британцами. В пабе они съели традиционный британский воскресный обед, запеченное в духовке мясо с овощами – и это довольно неожиданно, поскольку известно, что бывшая актриса избегает мяса и пытается отвадить от него мужа. Более того: принц Гарри даже пропустил пару пинт пива.

В пабе герцоги Сассекские практически слились с народом – они вели себя весьма скромно, никак не выделяясь, а обслуживающий персонал делал вид, будто вообще не понял, кто они такие.

Правда, нельзя сказать, что их появление было совсем уж неожиданным – в конце концов, заведение находится совсем недалеко от резиденции герцогов в Виндзоре. Кроме того, членов королевской семьи сопровождала охрана – двое частных телохранителей и двое полицейских.

Последний выход на публику сын принца Гарри и Меган Маркл совершил в июле, когда его взяли на матч по игре в поло, в которой участвовали его отец и дядя, принц Уильям. Тогда он показался на людях так же завернутым в покрывало, так что увидеть вживую, как выглядит Арчи Харрисон, очевидцам не удалось. Там же, в Биллингбеар-парке в местечке Уокингам, были и супруга герцога Кембриджского Кейт Миддлтон и их трое детей, однако Арчи, разумеется, не мог общаться с кузенами в силу своего возраста – в июле ему было всего два месяца.

Редкие появления Арчи Харрисона на публике каждый раз становятся заметным событием, поскольку герцоги Сассекские не балуют публику, показывая ей ребенка. То, что ребенок не будет публичной личностью, по крайней мере, в первые годы своей жизни, было понятно еще в день его рождения. Тогда Меган Маркл нарушила негласную традицию королевской семьи и не стала рожать в крыле Линдо госпиталя Святой Марии и выходить потом на крыльцо вместе с мужем и ребенком на руках. Вместо этого она тайно произвела на свет мальчика в частной американской клинике, название которой не сообщалось журналистам: о рождении ребенка объявили только через полдня после того, как Меган Маркл стала матерью.

Публика уже тогда не поняла этого решения, но настоящее возмущение вызвало другое решение герцогов Сассекских – когда на крестины 6 июля не допустили всех желающих.

Тогда принц Гарри и Меган Маркл заявили, что не обнародуют имена крестных родителей, а на сам обряд крещения позовут лишь 25 человек из числа самых родных и близких.

При этом на церемонии не было самой главной родственницы маленького Арчи Харрисона – королевы Великобритании Елизаветы II. На день, когда крестили маленького сына герцогов Сассекских, у нее были уже другие планы.

Желание принца Гарри и Меган Маркл сохранить приватность и крестить ребенка частным образом вызвало волну возмущения в Британии, поскольку незадолго до этого стало известно, что на ремонт своего особняка в Виндзоре, ставшего уже знаменитым коттеджа Фрогмор, они потратили почти 3 млн фунтов стерлингов. Тогда Пирс Морган, ведущий телепередачи «Доброе утро, Британия», заявил, если герцоги хотят жить частной жизнью, они не должны тратить деньги британских налогоплательщиков.