Без права на ошибку: в Милане ждут модных прорывов

В Милане стартовала Неделя моды: не успели еще отгреметь показы в Лондоне, как модные блогеры и редакторы перемещаются в столицу итальянской фэшн-индустрии, где уже с завтрашнего дня пройдет череда дефиле итальянских (и не только) модных домов. Неделя моды в Милане уже привыкла обходиться без Dolce&Gabbana – бренд теперь проводит показы отдельно, — но от недостатка показов крупных домов не страдает. Честь и достоинство модных домов Италии по-прежнему отстаивают Versace, Armani, Gucci, Prada и Fendi.

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Стабильность — отличительный признак Недели моды в Милане. Равно как и показная роскошь: если в Нью-Йорке к одежде традиционно подходят прагматично, а в Лондоне стараются показать нечто авангардное, хотя публику давно уже ничем не удивить, то в Милане с 1958 года, когда была основана Неделя моды, стараются доказать, что итальянская одежда — это лучший крой, портновское мастерство, роскошные ткани, в общем, все то, за что не стыдно и переплатить.

Неделя моды в Милане началась уже сегодня вечером с презентации коллекций молодых брендов с названиями, большинство которых недвусмысленно намекают на их русское происхождение.

Профессионалам индустрии показали одежду, созданную марками DARIA FEDUNOVA, BY PAVEL Paris, HOUSE OF BYFIELD, OKSANA KOSAREVA. Русские корни, впрочем, и у самого мероприятия – платформа Fashion Vibes основана известной в Италии блогером, пишушей под ником Matryoshka.G, в миру зовущейся Юлией Пальчиковой. Запущенный ей проект направлен на помощь молодым дизайнерам, жаждущим успеха на международном рынке, и достижения их демонстрируют именно на в Милане.

Уже завтра постоянные гости миланской Недели заметят ее существенное отличие от предыдущих: открывать парад модных показов будет не модный дом Gucci – свою новую коллекцию креативный директор дома покажет только в предпоследний день, 22 сентября.

Для итальянских модных домов эта неделя стать должна образцово-показательной: они не имеют права на ошибку.

В сезоне «Весна-лето 2020» проявить себя придется сразу нескольким брендам. Среди них – Fendi, незадолго до начала предыдущей Недели в феврале потерявшие своего креативного директора Карла Лагерфельда, который возглавлял дом в течение 54 лет. Сменить «кайзера» пришлось Сильвии Фенди, внучке основателей бренда, знакомого всем по характерному логотипу. Долгое время отдельную рекламу ему делали поддержка Ким Кардашьян и сотрудничество с Ники Минаж, однако после кончины Лагерфельда не совсем ясно, сохранится ли между звездами и итальянским модным домом взаимная симпатия. Первую коллекцию, созданную без мастера, Fendi представят 19 сентября.

Проблема стоит и перед креативным директором Gucci Алессандро Микеле — ему придется держать планку, заданную на нескольких прошлых неделях, когда каждое его шоу становилось центральным событием.

В последние два год продажи модного дома существенно выросли, однако сейчас рост замедлился – и это не может не беспокоить владельцев Gucci, французский конгломерат производителей предметов роскоши Kering.

Высоких показателей ждет и холдинг Capri, который в 2018 году приобрел за $2,1 млрд модный дом Versace, долгое время сохранявший независимость. Теперь Донателле Версаче приходится выполнять желания владельцев, которые, как сообщает Business of Fashion, уже потребовали увеличить продажи вдвое.

Пока одни монстры фэшн-индустрии планируют грандиозные показы в надежде на то, что впоследствии они помогут продажам, любимый российскими поклонницами всего шикарного дом Roberto Cavalli уходит из Милана. С тех пор, как дизайнер марки Пол Сурридж покинул ее в марте 2019-го – об этом он сообщил в своем инстаграме, — будущее ее выглядит крайне туманным. Возможно, дом выкупит базирующаяся в Дубае девелоперская компания Damac – о том, что она планирует это сделать, сообщалось в июле. Однако с тех пор судьба Roberto Cavalli не прояснилась.