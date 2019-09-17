Сдала с потрохами: дочь Кейт Миддлтон раскрыла ее беременность

Подарит сестренку: чего принцесса Шарлотта ждет от матери

Дочь Кейт Миддлтон принцесса Шарлотта рассказала школьной подружке, что мама подарит ей сестренку. Четырехлетняя наследница британского престола, уже заслужившая репутацию сорвиголовы, говорила об этом так громко, что ее услышала учитель — она и рассказала об это СМИ. Правда ли то, что говорила принцесса Шарлотта, проверить пока невозможно, но британцы уже с нетерпением ждут объявления о четвертой беременности Кейт Миддлтон.

Дочь герцога и герцогини Кембриджской проговорилась в школе, что ее мать, Кейт Миддлтон, беременна в четвертый раз. Разговор четырехлетней принцессы Шарлотты с подружкой услышала преподавательница — на не замедлила рассказать о ней СМИ.

По данным таблоида New Idea, слова девочки очень удивили учителей — дочь Кейт Миддлтон уверенно заявила, что мама подарит ей сестренку. Как рассказали педагоги, Шарлотта говорила очень громко и казалась совершенно убежденно в том, что ее мать беременна.

По данным инсайдеров, это была та самая информационная бомба, про которую девочка говорила еще в первую неделю, после начала учебы в одном из самых престижных учебных заведений Британии — школе имени Томаса Баттерси. Британские СМИ пока не нашли подтверждение ее словам — по их версии, ребенок мог просто не так понять то, что ей сказала мать или просто выдумать эту историю.

Сама герцогиня Кембриджская недавно говорила о желании родить еще одного ребенка — и именно этого от нее ждут британцы. Младшему сыну Кейт и Уильяма, принцу Луи, в апреле исполнился год — многие поклонники королевской семьи уже решили, что время для рождения четвертого ребенка пришло, и с нетерпением ждут радостную новость.

Фанаты пары не удивились, что именно Шарлотта сделала такое заявление. У девочки очень своенравный характер, за который она получила в классе прозвище: «Принцесса-воин». «Она заслужила это, потому что, очевидно, она настоящая сорвиголова. Она довольно известна своей дерзостью», — ранее говорила британской прессе эксперт и писатель Кэти Николл.

Стремление иметь большую семью выгодно отличает герцогов Кембриджских от другой королевской пары, за жизнью которой пристально следят во всем мире. Недавно стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри, рассчитывают стать родителями не более, чем двоих детей. В этом признался герцог Сассекский в интервью, опубликованном в созданном его женой выпуске Vogue — он ясно дал понять, что не планирует становиться многодетным отцом.

«Максимум двое! Пожалуй, люди — это единственный вид, полагающий, что все на земле принадлежит только ему. Но я всегда думал, что мы лишь гости на этой планете. Поэтому мы должны позаботиться о том, чтобы оставить после себя что-то хорошее для следующего поколения», — заявил герцог Сассекский.

Принц Гарри также рассказал, что с появлением ребенка он очень сильно изменился — например, стал серьезнее относиться к проблемам экологии.

Меган Маркл делала заявления по поводу принципов воспитания сына, которые вызывали недоумение у британцев, еще до рождения Арчи Харрисона. В частности, американский журнал Vanity Fair, сообщал, что она рассказывала друзьям о намерении избегать гендерных стереотипов по отношению к ребенку. Герцогиня действительно попыталась отказаться, например, от традиционного голубого цвета в оформлении спальни мальчика, выбрав нейтральные оттенки. Однако уже после рождения сына она затеяла перекраску стен — ей показалось, что серый и бежевый не подходят яркой индивидуальности Арчи Харрисона.

Еще одним скандальным решением Меган Маркл стало намерение посадить ребенка на вегетарианскую диету — об этом сообщало издание Daily Mail. Однако королева Елизавета II выступила категорически против такой идеи. «Меган продолжает расширять границы дозволенного и недозволенного в королевской семье, и это не всегда принимается на ура, в первую очередь королевой. Монарх не потерпит, чтобы ребенка воспитывали вегетарианцем», — рассказал изданию осведомленный источник.

Своего мужа, принца Гарри, Меган Маркл уже попыталась отвадить от поедания мяса. Сама герцогиня Сассекская давно занимается йогой и ограничивает себя в мясе: во время беременности она запрещала и мужу поедать ростбиф и пить черный чай. И действительно, в рационе принца Гарри стало больше овощей и фруктов, однако отказался ли он от блюд английской кухни, в которой много мясных блюд, неизвестно.