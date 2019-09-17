Сдала с потрохами: дочь Кейт Миддлтон раскрыла ее беременность

Дочь герцога и герцогини Кембриджской проговорилась в школе, что ее мать, Кейт Миддлтон, беременна в четвертый раз. Разговор четырехлетней принцессы Шарлотты с подружкой услышала преподавательница — на не замедлила рассказать о ней СМИ.

По данным таблоида New Idea, слова девочки очень удивили учителей — дочь Кейт Миддлтон уверенно заявила, что мама подарит ей сестренку. Как рассказали педагоги, Шарлотта говорила очень громко и казалась совершенно убежденно в том, что ее мать беременна.

По данным инсайдеров, это была та самая информационная бомба, про которую девочка говорила еще в первую неделю, после начала учебы в одном из самых престижных учебных заведений Британии — школе имени Томаса Баттерси. Британские СМИ пока не нашли подтверждение ее словам — по их версии, ребенок мог просто не так понять то, что ей сказала мать или просто выдумать эту историю.

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Сама герцогиня Кембриджская недавно говорила о желании родить еще одного ребенка — и именно этого от нее ждут британцы. Младшему сыну Кейт и Уильяма, принцу Луи, в апреле исполнился год — многие поклонники королевской семьи уже решили, что время для рождения четвертого ребенка пришло, и с нетерпением ждут радостную новость.

Фанаты пары не удивились, что именно Шарлотта сделала такое заявление. У девочки очень своенравный характер, за который она получила в классе прозвище: «Принцесса-воин». «Она заслужила это, потому что, очевидно, она настоящая сорвиголова. Она довольно известна своей дерзостью», — ранее говорила британской прессе эксперт и писатель Кэти Николл.

Стремление иметь большую семью выгодно отличает герцогов Кембриджских от другой королевской пары, за жизнью которой пристально следят во всем мире. Недавно стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри, рассчитывают стать родителями не более, чем двоих детей. В этом признался герцог Сассекский в интервью, опубликованном в созданном его женой выпуске Vogue — он ясно дал понять, что не планирует становиться многодетным отцом.

«Максимум двое! Пожалуй, люди — это единственный вид, полагающий, что все на земле принадлежит только ему. Но я всегда думал, что мы лишь гости на этой планете. Поэтому мы должны позаботиться о том, чтобы оставить после себя что-то хорошее для следующего поколения», — заявил герцог Сассекский.

Принц Гарри также рассказал, что с появлением ребенка он очень сильно изменился — например, стал серьезнее относиться к проблемам экологии.

Меган Маркл делала заявления по поводу принципов воспитания сына, которые вызывали недоумение у британцев, еще до рождения Арчи Харрисона. В частности, американский журнал Vanity Fair, сообщал, что она рассказывала друзьям о намерении избегать гендерных стереотипов по отношению к ребенку. Герцогиня действительно попыталась отказаться, например, от традиционного голубого цвета в оформлении спальни мальчика, выбрав нейтральные оттенки. Однако уже после рождения сына она затеяла перекраску стен — ей показалось, что серый и бежевый не подходят яркой индивидуальности Арчи Харрисона.

Еще одним скандальным решением Меган Маркл стало намерение посадить ребенка на вегетарианскую диету — об этом сообщало издание Daily Mail. Однако королева Елизавета II выступила категорически против такой идеи. «Меган продолжает расширять границы дозволенного и недозволенного в королевской семье, и это не всегда принимается на ура, в первую очередь королевой. Монарх не потерпит, чтобы ребенка воспитывали вегетарианцем», — рассказал изданию осведомленный источник.

Своего мужа, принца Гарри, Меган Маркл уже попыталась отвадить от поедания мяса. Сама герцогиня Сассекская давно занимается йогой и ограничивает себя в мясе: во время беременности она запрещала и мужу поедать ростбиф и пить черный чай. И действительно, в рационе принца Гарри стало больше овощей и фруктов, однако отказался ли он от блюд английской кухни, в которой много мясных блюд, неизвестно.