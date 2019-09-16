Теперь их трое: откуда берутся дети Васильевой и Сердюкова

Герои громкого коррупционного скандала, экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков и его бывшая помощница Евгения Васильева завели троих детей: двоих усыновили, а еще одного им родила суррогатная мать. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

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Теперь у скандальной пары есть приемные сын и дочь — Николай и Татьяна, которым три и два года, — и еще один малыш, рожденный суррогатной матерью. Примечательно, что все дети будут носить фамилию матери, а не отца.

Регистрация младшего ребенка была сопряжена для пары с серьезными трудностями.

Хамовнический ЗАГС отказывался регистрировать Васильеву матерью: дело в том, что малыш, рожденный суррогатной матерью, может быть зарегистрирован только супружеской парой, и его родителями могут быть записаны только муж и жена. Евгения Васильева на тот момент в официальном браке не состояла.

По этой причине бывшей чиновнице пришлось обратиться в Мещанский суд Москвы.

Ответчики в лице ЗАГСа и компании «Свитчайлд», которая подобрала суррогатную мать ребенку, проиграли, и бывшей главе департамента имущественных отношений минобороны удалось зарегистрировать младшего отпрыска. Об этом ранее сообщала пресс-секретарь Мещанского районного суда Юлия Бочарова. Детали иска она не уточнила, объяснив, что эта информация касается частной жизни бывшей чиновницы. Адвокат Васильевой Хасан-Али Бороков, в свою очередь, эту информацию комментировать отказался.

О роскошной свадьбе Васильевой и Сердюкова СМИ сообщали в июле прошлого года. Одним из первых о ней рассказал телеведущий Андрей Малахов.«Экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева и бывший министр того же ведомства Анатолий Сердюков стали мужем и женой!», — написал Малахов в своей авторской колонке журнала StarHit.

Также телеведущий вспоминал, что брал у Васильевой интервью, когда она находилась под домашним арестом, еще будучи фигуранткой уголовного дела «Оборонсервиса». Малахов рассказал, как забыл в ее 13-комнатной квартире в Молочном переулке «коричневый галстук от Тома Форда». «Так что, если Анатолий Эдуардович увидит среди сумок Chanel мужской галстук, пусть не беспокоится», — добавил Малахов.

Евгения Васильева и Анатолий Сердюков получили всероссийскую известность из-за коррупционного скандала, который случился в ноябре 2012 года. Тогда их вместе с другими сотрудниками «Оборонсервиса» задержали по подозрению в организованном мошенничестве и хищении государственного имущества на сумму более 350 млн рублей.

В итоге на все имущество Васильевой наложили арест, а в октябре 2013 года ей предъявили обвинение по 12 эпизодам мошенничества, легализации преступных средств, злоупотребления должностными полномочиями и хищения госсредств в особо крупных размерах на занимаемой должности в оборонном ведомстве. Суд над Евгенией Васильевой длился 10 месяцев. Все это время она находилась под арестом в своей роскошной квартире, успев за этот год выпустить сборник стихов и организовать выставку собственных картин.

Скандал стал причиной отставки Анатолия Сердюкова, министра обороны, который прошел фигурантом уголовного дела по статье «Халатность». Однако в феврале 2014 года дело в отношении Сердюкова было прекращено — бывший глава Минобороны попал под амнистию в честь 20-летия Конституции РФ.

Васильеву признали виновной в мошенничестве при продаже активов военного ведомства и приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В колонии она пробыла ровно 34 дня, и в 2015 году ее условно-досрочно освободили за возмещение ущерба пострадавшей стороне в кратчайшие сроки. После освобождения Васильева поступила в магистратуру факультета искусств МГУ и занялась ювелирным бизнесом.