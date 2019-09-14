Змеи и гопники: в чем позорились на Неделе моды в Лондоне

Стритстайл в рамках лондонской Недели моды продолжает демонстрировать новую простую истину — для того, чтобы выглядеть модно в конце 2019 года, нужно перестать покупать. Логомания умерла примерно в одно время с Карлом Лагерфельдом, и эта светлая пора для любого достаточно узнаваемого бренда, когда можно было просто сделать коллекцию одежды, изувеченную своим же логотипом, ушла в прошлое. Судя по фотографиям стритстайл-фотографов, в Лондоне процветает культура винтажных магазинов, а модных блогеров и редакторов куда больше ценят за изобретательность, чем за погоню за трендами.

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Эта Неделя моды стартовала не с большой вечеринки, а с протестной акции — защитники природы придали совершенно непривычную окраску традиционно гламурному событию, когда разбрызгали перед одним из павильонов, где проходят показы, фальшивую кровь. Таким образом экологические активисты решили привлечь всеобщее внимание к глобальной климатической катастрофе, значительный вклад в которую вносит модная индустрия.

Когда большинство людей задумываются о том, как именно выглядят улицы столицы Великобритании во время проведения Недели моды, первое, в чем невозможно ошибиться — это огромное разнообразие принтов, ярких оттенков и уникальная стилизация модной сумки с бабушкиным халатом. Ни в одной из четырех классических модных столиц не знают о веселье столько, сколько здесь, однако при взгляде на некоторых персонажей все равно хочется зарыдать от бессилия.

Клубок змей

Как вы понимаете, здесь речь идет не о карикатурном образе «чисто женского коллектива», а о впечатлении, что пальто и штаны с одним очень насыщенным принтом не сделают вас похожими на аналог Круэллы де Вилл из «101 далматинца». Среди людей с адекватным чувством стиля решение надеть более одного предмета гардероба, содержащего в себе змеиный рисунок, по степени невежества примерно равняется убеждению, что земля представляет собой плоский диск, пылящийся на трех морских млекопитающих.

Похоже, что для кого-то неделя моды все еще представляется единственным шансом надеть «все лучшее разом», потому что приглашение на следующий модный показ может не прийти, а надуманный кем-то престиж в виде фотографии в инстаграме с пометкой «London Fashion Week» заставляет трепетать молодых и неопытных блогеров.

Грибник, но сделайте модно

Возможно когда-нибудь остатки того ужасного времени, когда Гоша Рубчинский понравился какому-то уставшему модному редактору, благосклонно покинут нашу память и перестанут отзываться такими болезненными напоминаниями, как этот ансамбль. Нам пока сложно представить, как при наличии такого большого выбора по-настоящему красивой одежды можно осознанно надевать то, что делает вас похожим на человека с многократными приводами в детскую комнату милиции за мелкое хулиганство.

Глядя на подобные сочетания фасонов и оттенков, можно предположить, что поклонники этого стиля пережили конец света и теперь, в отличие от всех остальных, живут в постапокалиптическом мире кислотных дождей и бега от хищных монстров по безлюдной пустыне. Просто потому что там стараться уж точно не для кого.

Жуткие близняшки

Пройдет совсем немного времени, прежде чем родители, у которых рождается по двое детей одного пола, начнут говорить им: «Делайте вместе что угодно, только не становитесь модными блогерами».

Чаще всего близняшек еще с детства принято одевать одинаково, потому что это, очевидно, кажется очень трогательным, но когда они вырастают, старые привычки остаются, а эффект зеркала, когда девушки держатся за руки, никуда не пропадает. Не слишком здоровый посыл в реальности, где все остальные люди сейчас стараются отстаивать свою индивидуальность, но, как правило, выглядят подобные образы как нечто из уникально симметричных фильмов Уэса Андерсона (радости любого педанта).

В данном случае сестры решили соблюсти только общую цветовую гамму, но оба образа смотрелись аляповато — налицо недостатки оттенка фуксии и не идеально сидящих кожаных юбок, сделавших их фигуры грузными. Печально, когда сразу две попытки быть в тренде проваливаются с таким оглушительным треском.