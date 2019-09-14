Взял наглостью: Порошенко напросился на свадьбу к моряку

Экс-президент Украины Петр Порошенко напросился на свадьбу к украинскому моряку, куда приглашен Владимир Зеленский. Будущий жених Андрей Эйдер был самым молодым участником обмена заключенными между Россией и Украиной — ему всего 19 лет.

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Бывший главнокомандующий 11 сентября приехал к зданию военного госпиталя, чтобы встретиться с освобожденными военными моряками. Отец Эйдера признался порталу kp.ua, что Порошенко «сам проявил инициативу», когда узнал, что молодой человек вскоре женится, но в тот момент политик не знал, что в списке приглашенных уже есть один президент. Порошенко поинтересовался, позовут ли его на свадьбу, на что получил утвердительный ответ. В сообщении также отмечалось, что Владимира Зеленского Андрей Эйдер пригласил по своей воле.

Свадьба пройдет через год, и тому есть причина: невеста еще не достигла совершеннолетия.

Порошенко поделился новостью со своими подписчиками в фейсбуке: «Сегодня лично пожал руку каждому. И даже получил приглашение на свадьбу к Андрею Эйдеру». Теперь членов семьи моряка интересует — не забудет ли бывший лидер о мероприятии?

Однако даже если Порошенко, который ввел в украинском правительстве своеобразную моду на вышиванки, приедет, его свадебный подарок едва ли затмит обещанный «сувенир» от Зеленского — президент Украины собирается подарить всем освобожденным в рамках обмена морякам по квартире в Одессе.

12 сентября Владимир Зеленский встретился с военнослужащими и членами их семей в парке у Мариинского дворца в Киеве, вручил каждому моряку часы и пообещал выплатить по 100 тысяч гривен (около 260 тысяч рублей) в качестве компенсации.

По данным СМИ, Эйдер, прилетевший вместе с другими бывшими заключенными в Борисполь 7 сентября, хотел сделать своей девушке Марине предложение уже в аэропорту, но она не успела прибыть туда. Вместо этого 17-летняя будущая жена моряка приехала к нему в госпиталь, где все 22 военных проходили обследование. Марина рассказала журналистам, что в больнице молодой человек спросил: «Будешь моей женой?», на что она ответила: «Буду, куда я денусь».

Местные СМИ отметили, что проблематичнее всего для нарушителя российской границы было приобрести для возлюбленной кольцо для помолвки — он передал просьбу родственникам через адвоката.

Точную дату бракосочетания, на котором, по плану, будут присутствовать Зеленский и Порошенко, молодые люди еще не огласили.

В конце августа стало известно, что Петр Порошенко успел побывать в Арабских Эмиратах и в Норвегии, пока на него завели сразу два уголовных дела за отмывание денег — в Панаме и на Украине. Согласно данным бывшего замглавы администрации при Викторе Януковиче Андрея Портнова, власти страны в Центральной Америке обвинили экс-главу Украины в «преступных доходах, активах и собственности». В июле СМИ поделились информацией об 11 уголовных делах, в которых имя экс-президента фигурирует в качестве подозреваемого, их расследованием занимается государственное бюро расследований.

Интересно, что именно наденет Порошенко на церемонию бракосочетания молодых людей, если он все же решится на ней появиться — за время на посту главы страны его персональный стиль и неопрятность привели ко множеству конфузов. В мае экс-глава президентского протокола Юрий Ладный признался представителям прессы, что ему и другим дипломатам было неловко за внешний вид «первого лица» на официальных мероприятиях. По его словам, Порошенко, в администрации которого Ладный работал в период с 2010-го по 2014 год, плохо переносит критику и не принимает во внимание любые советы окружающих относительно собственного внешнего вида.