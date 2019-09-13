С Виторганом такого не было: Собчак показала свадебное платье

Телеведущая Ксения Собчак показала подписчикам в инстаграме свое свадебное платье, которое ей предоставил салон нарядов для торжественных мероприятий. Из-за того, что фотография сделана сзади, сложно рассмотреть все детали образа, однако на снимке виден шлейф с большим количеством тонкого белоснежного кружева, а также длинная фата, отороченная вышивкой. Снимок невеста прокомментировала словами: «Мне кажется, я готова к главному дню!».

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У наряда, в котором Собчак, по сообщениям различных телеграм-каналов, будет венчаться в церкви, есть небольшой вырез на спине и длинные рукава. Под постом свое мнение о платье высказали некоторые представители отечественной «тусовки» вроде главного редактора российского Elle Екатерины Мухиной, написавшей просто: «Трогательно». Блогер Наталья Давыдова, известная в инстаграме под никнеймом «тетя Мотя», решила подшутить над тем, что один главный день в жизни Ксении уже был: «Хочется сказать, что свадьба — не похороны, можно и повторить. Но не буду, я добрая! Счастья и любви». Подруга звезды и бывшая гостья нашумевшего выпуска об «инстаграмщицах против тяжелого люкса» в ее шоу на ютьюбе Наталья Якимчик написала: «Красиво!».

В своих сториз в инстаграме Богомолов опубликовал совместную фотографию со своей будущей женой, где видно, что серьезный облик будет только у невесты — режиссер одет в костюм графитового оттенка, цветастую рубашку, а в качестве главного аксессуара добавил массивный красный цветок. На его снимке частично виден и перед платья Собчак с декольте, полупрозрачным корсетом и тонкими серебряными подвесками с сердцами.

Информацию о том, что церемония действительно будет проходить в храме, звезда подтвердила в разговоре с журналом Tatler. На данный момент точно можно сказать, что подобный выбор ее поклонники не ожидали — звезда часто выбирает нетрадиционные фасоны в повседневной жизни и для различных премий, да и платье для ее первой свадьбы с актером Максимом Виторганом в 2013 году было куда менее классическим, хоть и тоже включало в себя фату.

Свадебное платье Ксении Собчак, 13 сентября 2019 года @xenia_sobchak/Instagram.com

В тот раз мать невесты Людмила Нарусова рассказала представителям СМИ, что устроенная влюбленными тихая свадьба, которая стала сюрпризом для большинства гостей, была организована так, чтобы не быть похожей на пиар-кампанию. Сегодня все, вместе с праздничным экипажем в виде катафалка и золотой надписью «пока смерть не разлучит нас», говорит о том, что прятать от общественности заключение своего второго брака Собчак категорически отказалась.

Для своей второй свадьбы знаменитость, чье состояние российская версия Forbes оценивает в $1 млн, не захотела пользоваться услугами своих подруг-дизайнеров, шьющих вечернюю одежду haute couture, и связалась с другим брендом, чтобы сшить наряд по бартеру (за упоминание названия марки в своих соцсетях). 11 сентября в телеграме появилось видео, на котором неназванные источники показали совершенно другой наряд того же бренда, якобы выбранный будущей невестой. По словам корреспондентов канала Mash, Ксения воспользовалась помощью своего персонального стилиста Елены Бессоновой, работавшей в отечественной версии глянцевого журнала L'officiel, когда Собчак занимала там пост главного редактора. Позднее всей команде пришлось уволиться из-за того, что менеджмент отказался выплачивать им гонорар.

Очевидно, сэкономить 37-летняя журналистка решила и на некоторых украшениях — 13 сентября Ксения Собчак запостила в инстаграме фото переплетенных рук, на которые надеты браслеты с инициалами ее самой и жениха, режиссера Константина Богомолова.

В подписи невеста поблагодарила ювелирную марку за изготовление очень минималистичной и, откровенно говоря, спорной для взрослых людей гравировки «К+К». Идея, будто позаимствованная с ближайшего тротуара или дерева, тоже не слишком вписывается в созданный Ксенией образ независимой и стильной женщины.

Для ведущей шоу «Осторожно, Собчак» кардинально изменять своему персональному стилю становится уже доброй традицией — для того, чтобы стать супругой Виторгана на глазах у 20-и приглашенных гостей, она предпочла довольно простое кружевное платье длины миди с воздушными рукавами и открытыми плечами. Фата, закрепленная «невидимками», была короткой и слегка напоминала салфетки, которые наши бабушки клали сверху телевизоров. Образ завершили скучноватые туфли бежевого цвета на шпильке.