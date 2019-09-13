Секретный бранч: как Трамп прикармливает политиков

В резиденции президента США прошел ланч, на котором Дональд Трамп встретился с госсекретарем Майком Помпео. Встреча была в повестке Белого дома, о чем можно было узнать, заглянув на его сайт. О подробностях, правда, не сообщалось — ни тема беседы, ни причина, по которой, собственно, об бранче (прием пищи состоялся в 12.30 по местному времени) было решено сообщить общественности, публике неизвестны. Это дало повод политическим аналитикам предположить, что речь между двумя политиками шла о кандидатуре на пост советника по нацбезопасности – это место оказалось вакантным после ухода Джона Болтона.

Реклама

Встреча могла быть просто рядовым рабочим моментом – в конце концов, что удивительного в том, что коллеги, работающие в одном офисе, договариваются вместе пообедать? Тем более, что в Белом доме еда – часть дипломатии, и к ней относятся здесь серьезно. Наверняка иностранные лидеры, обедавшие в Белом доме, до сих пор с восторгом отзываются об изобретательности его поваров.

Самым грандиозным событие в Белом доме становится каждый раз государственный ужин, который организуется во время больших официальных визитов лидеров зарубежных стран. При разработке меню для таких масштабных событий повара стараются учитывать, откуда приехал иностранный гость, чтобы подать ему блюда, напоминающие о родине, но, тем не менее, дающие четко понять, что они находятся в США. При приготовлении ужина используются, как правило, сезонные продукты – в том числе, с огородов Белого дома.

При Трампе первое такое мероприятие состоялось в апреле 2018 года, когда в США прилетели президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит – и меню государственного ужина обрело французский акцент. В перечень блюд вошли пирог с козьим сыром, каре молодого ягненка с соусом субиз из обожженного лука, тарт с нектаринами и мороженое из крем-фреш.

К менее формальным мероприятиям относится ежегодный пикник для членов конгресса на лужайке Белого дома. Конгрессменов кормят блюдами, приготовленными на открытом огне.

В 2019 году им подавали тако с курицей, маринованной с лимоном, лососем, стейком рибай и креветками, приготовленными на гриле. Все это дополняли зеленые салаты, собранные сотрудниками Национальной парковой службы в огороде Белого дома, местные овощи и фрукты из Калифорнии.

На десерт были печенье, брауни и пироги, дополненные ванильным мороженым – американская классика выпечки, с которой знакома каждая уважающая себя домохозяйка в США.

Самое забавное – это меню тематических обедов, которые иногда сочиняют повара Белого дома. В этом смысле весьма показательна встреча Дональда Трампа с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром в марте 2019 года.

Дональд Трамп и его супруга Меланья принимали Варадкара за несколько дней до Дня святого Патрика, так что у меню мероприятия оказался явный ирландский акцент. Ребра ягненка с зеленью, пастуший пирог, тарелка сыров (твердых, ирландских), сосиски в тесте и разнообразные печенья и пирожные с зеленой глазурью, — вот, что встретило ирландского премьер-министра в Белом доме.

Устраивает Трамп и более неформальные обеды, которые не требуют от поваров фантазии и упорного труда. Например, в октябре 2018 года президент США обедал с рэпером Канье Уэстом, и тогда их трапеза напоминала обычный бизнес-ланч в деловом центре Москвы. Исполнителя в Белом доме накормили салатом капрезе с соусом бальзамик, жареной курицей с картофельными дольками и тушеной спаржей. (Нет, спаржа – не типичное блюдо московского бизнес-ланча).

Иногда можно попытаться и поискать скрытый смысл в том, что подают на обедах у Трампа. Так, например, в сентябре 2017 года на рабочей встрече американского президента с лидером демократического меньшинства конгресса Нэнси Пелоси в Калифорнии была предложена жареная в медовом соусе с кунжутом говядина в китайском стиле – об этом сообщали источники телеканала ABC. Было ли это намеком на грядущую торговую войну с Китаем, сказать может только сам Трамп. Но он молчит.