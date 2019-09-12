Похоронный марш: кто уничтожит Неделю моды в Лондоне

Лондон готовится к очередному масштабному событию — и это не выход из ЕС, не смена кабинета министров и не новая королевская свадьба (хотя ни в чем нельзя быть уверенными). В столице Великобритании в пятницу, 13 сентября, стартует Неделя моды, которая в этом году обещает быть весьма политизированной из-за тревоги, в которой живут британцы с тех пор, как с перевесом в 3% голосов высказались за Brexit.

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Напряжение достигает своего пика: новый премьер-министр настаивает на выходе из Евросоюза без сделки, и это напугало деятелей модной индустрии. Они подсчитывают убытки – Британский совет моды уже опубликовал отчет, согласно которому сегмент потеряет £900 млн.

Эксперты ожидают, что на Неделе моды дизайнеры будут, прежде всего, выражать свое отношение к планам Бориса Джонсона при помощи подиумных образов и откровенных высказываний. Это, впрочем, уже не ново — в последние несколько лет в Нью-Йорке регулярно критиковали Дональда Трампа. Например, в прошлом сезоне Том Форд выпустил моделей на подиум под песню «Don't Dream It's Over» («Не мечтай, что все кончено»), которая, как он позже сам подтвердил, была «ответом на культуру негатива» в мире.

Как проявят свое отношение к Brexit дизайнеры, создающие одежду для британских марок, предсказать пока сложно — на то они и творческие личности. Однако эксперты ждут непременного высказывания от Вивьен Вествуд, которая уже в прошлом сезоне выпустила на подиум наравне с моделями активистов различных движений с лозунгами, как абстрактными, так и вполне конкретными.

По подиуму прошлась, например, лидер #MeToo Роуз Макгоун в шляпе, на которой была надпись «Ангел», которая заявила зрителям: «Нам нужно больше героев!».

Было высказывание и относительно выхода Великобритании из Евросоюза. «Brexit — это преступление, мы должны сотрудничать, а не отрезать себя от всего мира», — провозгласила одна из моделей.

В этом году модные критики ждут, что против расставания Лондона и Брюсслея выскажется креативный директор одного из старейших британских модных домов – Burberry. Основанием для этого называют тот факт, что модельер Рикардо Тиши – родом из Италии, и ему должно быть больно оттого, что страна, где он работает, разорвет тесную связь с его родиной.

Пока модельеры готовятся протестовать против Brexit — или объяснять впоследствии, почему они не стали этого делать, — экологические активисты активно борются за отмену Недели моды в Лондоне в принципе. Члены движения «Extinction Rebellion» («Бунт вымирания») считают, что производство одежды наносит серьезный вред окружающей среде, а череда модных показов подстегивает потребление, то есть заставляет производителей создавать, а людей — хотеть покупать новые вещи.

По мнению активистов, Недели моды, проходящие дважды в год и длящиеся от пяти до семи дней, нужно заменить на ассамблеи, посвященные сохранению окружающей среды, в которых будут принимать участие дизайнеры и другие работники индустрии моды.

Петицию с соответствующей просьбой представители «Extinction Rebellion» уже направили в Британский совет моды. Однако этим их деятельность не ограничивается: уже в прошлом сезоне они устраивали акции, блокируя, например, проходы к местам показов.

В этом году запланирован масштабный «Похоронный марш», который пройдет во вторник – демонстрация будет символизировать прощание с Неделей моды в Лондоне навсегда. Однако можно не сомневаться: в течение ближайших пяти дней можно ждать и других акций экологических активистов.

Пока ничто не указывает на то, что Неделю моды в Лондоне должны отменить. Напротив, ее организаторы надеются заработать — в этом сезоне на показы начали продавать билеты. За 135 фунтов стерлингов гость может получить возможность сходить на показ и сопутствующее обсуждение, а еще получить бесплатный напиток. За то, чтобы попасть в зону VIP, нужно заплатить 245 фунтов — тогда можно получить место в первом ряду.