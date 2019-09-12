«Уволить всех»: Хиллари Клинтон высмеяли за чтение переписки

Пользователи соцсетей смеются над экс-кандидатом в президенты США Хиллари Клинтон после того, как она приняла участие в перформансе в рамках Венецианской биеналле современного искусства: бывшая госсекретарь сфтографировалась в интерьерах поддельного Овального кабинета за фальшивым президентским столом, что вызвало бурную реакцию у обитателей твиттера. В частности, они потешались над положением Хиллари Клинтон за столом и сравнивали 71-летнюю супругу Билла Клинтона с персонажами мультфильмов.

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Перформанс проходил в здании бывшего кинотеатра Teatro Italia — там современный художник Кеннет Голдсмит устроил выставку под названием «Хиллари: имейлы Хиллари Клинтон». Он установил копию стола Резолюта, располагающегося внутри Овального кабинета, а на ней разложил около 60 тысяч страниц с «распечатками» электронных писем Клинтон. По словам Голдсмита, главная героиня выставки «провела час» за публичным чтением своих электронных писем, после чего выложила снимки с визита — на них она сидит за столом в окружении стопок бумаг. Местным СМИ Хиллари рассказала, что этот перфоманс — «еще одно доказательство того, что ничего неправильного или скандального в этих имейлах не найти».

Поступок кандидата в президенты, проигравшей в президентской гонке в 2016 году, сочли неосмотрительным.

Публицист и политолог Джона Голдберг отреагировал на новость словами о том, что Хиллари «нужно уволить всех своих советников и всех остальных, кто сказал ей, что это будет хорошей идеей».

Многие комментаторы напомнили о слухах, по которым Клинтон стерла около 30 тысяч сообщений, написанных во время госслужбы, когда ее оппоненты на выборах обнародовали информацию о содержании этих переписок. Однако именно эта история и вдохновила Кеннета Голдсмита на то, чтобы разложить корреспонденцию бывшего госсекретаря по столу и полкам и организовать публичный доступ к ней.

В мае автор выставки дал интервью порталу Artnet News, в котором объяснил, что вдохновило его на создание экспозиции нынешний американский президент. «Дональд Трамп сказал: «Где ее имейлы? Посадите ее!», а я сказал: «Знаете что? Вот они, там действительно нет ничего такого». Художник описал арт-объект как «подобие антимонумента», потому что «Трамп буквально сделал слона из мухи».

Голдсмит хотел продемонстрировать, что когда содержание переписки позиционируется как нечто «мифическое», все автоматически представляют себе худшее. Портал Wikileaks, который публиковал электронные письма бывшего госсекретаря, позволял всем заинтересованным людям загружать по одному сообщению за раз, поэтому представить информацию в полном объеме массовой аудитории было затруднительно.

Художник отметил: «Наравне с докладом Мюллера, это самые важные политические документы нашего времени, которые никто никогда не видел». Он заключил, что в случае, если бы они стали достоянием общественности раньше, аргументы политического оппонента Хиллари Дональда Трампа на дебатах перед выборами были бы не столь убедительны: «Они бы не обладали той властью, которой их наградил Трамп».

На самом деле на выставке присутствует два комплекта имейлов: один из них показан в высоких стопках отдельных листов, а другой хранится на полках, напоминающих библиотечные.

Все посетители могут сесть и просмотреть все бумаги, чтобы самостоятельно убедиться в том, что это всего лишь рутинный обмен информацией. Сам автор проекта признавался, что пока он воплощал идею в жизнь, он пытался прочитать все, но ему не удалось: «Они были слишком скучными, и их было слишком много». Выставка вышла одновременно с книгой, в которой Голдсмит, видимо, чтобы не мучать свою аудиторию, собрал свои любимые выдержки из общения Хиллари с коллегами и сотрудниками Белого дома в период с 2009-го по 2013 год.

Весной художник отметил, что распечатка такого большого количества информации заняла три дня и обошлась ему примерно в $5 тысяч. Оказалось, что затее уже исполнилось два года, но Кеннету пришлось подождать, пока руководство одобрит его задумку: «Я пытался уговорить людей показать это на протяжении двух лет, и никто не соглашался. Все были слишком напуганы». «Я не думаю, что это настолько скандально, если честно. Но люди больше боятся идеи, чем самого материала, — предположил автор. — Это гора бумаг, но очень влиятельная гора. Она изменила ход истории — в Америке и во всем мире».