Война без драк: что показала Неделя моды в Нью-Йорке

Marc Jacobs

Коллекция американского дизайнера, за последнее время ставшего звездой красных ковровых дорожек светских мероприятий, показывает, что яркость и непосредственность Джейкобса все еще отражается в его творчестве.

Сложно проследить одну общую тему или временную эпоху во всех нарядах, но многие детали напоминают о дизайне коллег по модной индустрии, чьими работами Марк определенно вдохновлялся.

Минимальное количество черного цвета и полный спектр вышивок, орнаментов, оттенков и вариантов кроя чем-то напоминают о постах в инстаграм, которые выкладывают модные блогеры. Для соцсетей яркость и привлечение наибольшего количества лайков за счет фильтров и хэштегов постепенно перестает иметь ценность, но это вовсе не означает, что яркие образы канут в небытие.

Proenza Schouler

За результатами работы дизайнеров марки Джека Макколоу и Лазаро Эрнандеса всегда интересно наблюдать — относительно молодой бренд быстро обозначил свою позицию о том, что он не собирается гоняться за недельными трендами и будет делать что-то злободневное, но все равно свое.

Реклама

В грядущем сезоне весна-лето 2020 модельеры предложили женщинам переосмыслить свой офисный гардероб с помощью пропорций, позаимствованных в 80-х, а вечерний сегмент строился вокруг драпирующегося шелка и классических женственных силуэтов.

По словам авторов коллекции, при ее создании они представляли себе работающую женщину, которая параллельно воспитывает детей и не нуждается в посторонней помощи. При всем этом героиня марки остается женственной и мягкой, но сила характера слышалась в песне Лесли Гор «You Don't Own Me», игравшая на фоне.

Michael Kors

11 сентября Корс, который не славится революционными модными идеями, но имеет солидный коммерческий успех у аудитории, пригласил гостей показа в здание Нью-Йоркской военно-морской верфи, где работали многие жители города во время Второй мировой войны. Еще до начала шоу можно было понять, что на этот раз оптимистичный дизайнер решил сосредоточиться на серьезных темах, и не только потому, что презентация выпала на годовщину дня, перевернувшего сознание американцев в 2001 году. В интервью, посвященному показу, Майкл Корс сказал, что летом он вместе со своим супругом съездил на остров Эллис, куда высаживали прибывших в Америку эмигрантов, и нашел информацию о своих предках, приехавших в США много лет назад.

Он заявил, что опыт заставил его почувствовать себя «более патриотичным, более открытым», что точно передалось и коллекции. В ней однозначно присутствовало настроение 40-х годов прошлого века — по мнению модельера, в последний раз страна объединилась именно тогда.

«Мир был потрясен, и американцы закатали рукава и начали работать», — считает он.

Тогда многие женщины в США впервые вышли на работу, поэтому эта эпоха играет большую роль и для феминистского движения. Военизированные детали, современные силуэты с использованием женских и традиционно мужских материалов (если подобное выражение еще можно использовать в 2019 году) легли в основу коллекции, а чтобы сделать ее чуть менее серьезной, дизайнер добавил на некоторые модели яркие металлические акценты.

Oscar de la Renta

Традиционно один из самых красивых показов Нью-йоркских недель моды в этот раз был вдохновлен родиной покойного Оскара де ла Ренты, Доминиканской республикой. Последние несколько сезонов креативные директора марки отталкиваются от определенного места и культуры перед тем, как начать создавать одежду, так что новое географическое направление должно было всего лишь дать необходимый толчок. Принести Латинскую Америку на подиум удалось очень буквально — декораторы поставили там тропические пальмы и корзины с большим количеством фруктов. Но дизайн был не столь прямолинеен — вещи были созданы как будто в соответствии с настроением, которое появилось от воспоминаний о каком-то месте.

Классические кафтаны макси шли сразу за драпированными мини-юбками, по цвету перекликающимся с экзотическими фруктами, служившими декорациями.

Тему природы тоже не обошли стороной, но не в манере экологической активистки Вивьен Вествуд, которая несколько раз устраивала масштабные акции протеста прямо на подиуме. Дефиле было, скорее, пронизано любовью к цветам и кустарникам, изображенным в принтах и даже определившим форму нескольких платьев и пальто.