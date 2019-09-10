Шум и пробки: где живет «американский шпион»

Дом, где проживает Олег Смоленков — предполагаемый американский шпион, которого, по сообщениям СМИ, США вывезли из России в 2017 году, — обнаружен в штате Виргиния в округе Стаффорд. Информацию об этом объекте недвижимости опубликовало издание Washington Post. По опубликованным данным можно судить, что владельцы дома приобрели его в июне 2018 года в рублевом эквиваленте за 925000 руб. у прежних владельцев, Аниты Банерджи и Ашока Талрейжи.

Реклама

В здании, общая площадь которого составляет 536 квадратных метров, — шесть спален и шесть ванных комнат.

По оценке портала Niche, округ Стаффорд – лучшее, что можно выбрать для спокойной жизни в штате Виргиния. Здесь расположены прекрасные государственные школы, люди (а численность населения здесь составляет 141159 человек) придерживаются преимущественно консервативных взглядов. При этом цены на недвижимость – относительно приемлемы: дом можно купить в среднем за $327600, а снять – за $1481, причем большинство жителей округа, конечно, предпочитают дома покупать, таких здесь 76%.

Когда NBC сообщили, что предполагаемый информатор находится под защитой американского правительства и проживает неподалеку от Вашингтона, они были правы: доехать из округа Стаффорд в столицу США на автомобиле можно чуть менее, чем за час.

Несмотря на то, что портал высоко оценивает условия жизни в этом округе Виргинии, далеко не все пользователи согласны с тем, что это лучшее место, где можно поселиться.

«Стаффорд – фантастическое место для жизни, если вы любите платить высокие налоги и мало за это получать, — написал один из жителей округа. – Здесь самая дорогая жизнь в регионе. Кроме того, если вы обожаете пробки, Стаффорд – это место для вас! Наш округ попал в национальную сводку новостей в прошлом году, потому что у нас одни из самых жутких пробок во всей Америке. Однако Стаффорд пытается исправиться, расширяя дороги. Сейчас население Стаффорда равно населению округа пригорода Вашингтона, а дороги – как в сельской местности».

Другой пользователь сайта отметил, что близость к Вашингтону дает жителям Стаффорда возможность делать карьеру, а уровень образования в школах – один из лучших в стране. Другие жители округа отмечали, что «Стаффорд – идеальная смесь городской и сельской жизни», хотя и говорили о том, что дорожные работы могут весьма раздражать, а ночной жизни в округе нет совсем.

В хоре доброжелательных отзывов оказался, тем не менее, один, привлекающий внимание.

Бывший житель округа, который провел здесь 38 лет своей жизни, заявил, что «если вы любите грязных полицейских и грязную судебную систему, то Стаффорд — это ваше место».

Он напомнил, что в этом году в округе произошло 10 убийств, а также множество грабежей и изнасилований. «Так что да, это прекрасное место, если вы живете в одном из дорогих кварталов», — заключил он.

В середине августа здесь действительно произошла громкая история криминального характера. Полиция задержала в одной из старших школ округа 26-летнего мужчину, которому удалось сначала попасть в школьный автобус, развозящий учеников, а затем – в кафетерий учебного заведения, где он крал выпечку. Отмечалось, что он был босиком.

Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Олег Смоленков был сотрудником администрации Владимира Путина, но несколько лет назад его уволили. От всех дальнейших комментариев, кроме того, что Смоленков не контактировал с главой государства напрямую, Песков отказался, — об этом сообщает РИА «Новости».

Предполагаемый шпион США, который, по информации портала The New York Times, смог из среднего госслужащего превратиться во влиятельного чиновника с подачи своих вербовщиков в ЦРУ, уехал в отпуск в Черногорию вместе с членами своей семьи в 2017 году. По информации «Коммерсантъ», из поездки Смоленков так и не вернулся, а данными о его местоположении не располагали представители спецслужб.

9 сентября телеканал CNN опубликовал материал, в котором говорилось, что агенту разведки якобы дали убежище в США после того, как его вывезли из России, чтобы не подвергать его опасности. Одним из аргументов в пользу этого решения, по данным CNN, стали чреватые последствиями действия Дональда Трампа и его сторонников, связанные с неосторожным обращением с конфиденциальной информацией спецслужб.

В 2017-м «информатор» мог подвергнуться угрозе разоблачения после беседы президента США с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и экс-послом России в США Сергеем Кисляком. Тогда Трамп поделился с дипломатами разведданными о боевиках запрещенной в РФ организации ИГ (организация запрещена в России).

Вскоре после появления публикации CNN представители двух ведомств — ЦРУ и Белого дома — заявили, что предположения о том, что американцы эвакуировали кого-либо, «необоснованны», а спикер администрации Дональда Трампа Стефани Гришем подчеркнула, что сообщение телеканала не только не соответствует действительности, но и «потенциально ставит под угрозу жизни других людей».